Сборная России сравняла счет в Суперсерии
Фото: © Федерация хоккея России
Первая сухая победа.
Молодежная сборная России разгромила сборную лиги Онтарио в матче Суперсерии-2018. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Петр Кочетков сохранил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что это первая «сухая» победа на Суперсерии-2018.
Голами отметились Александр Романов, Александр Яремчук, Павел Шэн и Кирилл Слепец.
Эта победа позволила сборной России сравнять счет в Суперсерии (2:2): россияне обменялись победами со сборными WHL и лиги Онтарио.
Следующий матч сборная России проведет 14 ноября, соперником станет сборная лиги Квебека.
Напомним, молодежная Суперсерия-2018 проходит в Канаде с 6 по 16 ноября.
Молодежная Суперсерия. 2018
Россия (U-20) – Канада (OHL) – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Романов, 0:57. Шэн, 19:08. Яремчук, 47:06 (бол.). Слепец, 53:57.