Сборная России сравняла счет в Суперсерии

Первая сухая победа.

2018-11-13T05:36:32+03:00 Первая сухая победа.

Молодежная сборная России разгромила сборную лиги Онтарио в матче Суперсерии-2018. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Петр Кочетков сохранил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что это первая «сухая» победа на Суперсерии-2018.

Голами отметились Александр Романов, Александр Яремчук, Павел Шэн и Кирилл Слепец.

Эта победа позволила сборной России сравнять счет в Суперсерии (2:2): россияне обменялись победами со сборными WHL и лиги Онтарио.

Следующий матч сборная России проведет 14 ноября, соперником станет сборная лиги Квебека.

Напомним, молодежная Суперсерия-2018 проходит в Канаде с 6 по 16 ноября.

Молодежная Суперсерия. 2018

Россия (U-20) – Канада (OHL) – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Романов, 0:57. Шэн, 19:08. Яремчук, 47:06 (бол.). Слепец, 53:57.