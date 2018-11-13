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Кулемин упаковал три шайбы в ворота «Спартака» за пять с половиной минут. Это один из самых быстрых хет-триков в истории КХЛ

15:14
Кулемин упаковал три шайбы в ворота «Спартака» за пять с половиной минут. Это один из самых быстрых хет-триков в истории КХЛ
Николай Кулёмин / Фото: © ХК «Металлург»
Но некоторые укладывались и в пять минут. Топ-5 самых быстрых хет-триков КХЛ – в материале «Матч ТВ».

Вернувшись из НХЛ, Николай Кулемин даёт гораздо больше поводов СМИ говорить о себе. Коллеги писали и про неоправданно солидный контракт, и про травму, которая оставила хоккеиста вне игры почти на месяц. Огненный комментарий Кулёмина о Канаде и России долгое время не давал болельщикам покоя: «Россия многое дала мне, но своим домом я считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране».

Но до поры до времени как-то не приходилось говорить об игровых успехах Николая в КХЛ. Вчера 32-летний форвард исправил это недоразумение, забросив три шайбы «Спартаку» менее чем за шесть минут.

Спартак – Металлург Мг – 4:5. Голы и лучшие моменты

За более чем десятилетнюю историю лиги лишь пятеро хоккеистов оформляли хет-трик быстрее Николая Кулёмина.

Ансси Салмела, «Авангард» — «Барыс» 

Когда: 9 января 2012 года

Время на хет-трик: 5 минут 1 секунда.

Единственный защитник в этом списке. Экс-игрок «Авангарда» предопределил исход встречи ещё во втором периоде, за 5 минут трижды поразив ворота Джеффа Гласса.

Сначала кипер «Барыса» зачем-то выбежал далеко вперёд, позволив отличиться финну в меньшинстве. Затем казахстанцы дважды удалялись, а Салмела каждый раз пользовался любезностью соперника, резко бросая из круга вбрасывания. После чего Джефф Гласс уступил место в рамке Виталию Еремееву.

Хет-трик Салмелы помог «Авангарду» победить – 4:2.

Сергей Коньков, «Динамо» Мск – «Сибирь»

Когда: 30 ноября 2017 года

Время на хет-трик: 4 минуты 40 секунд.

Казалось, что хет-трик опытного нападающего сломает москвичей: всего за 280 секунд равный счёт сменился на 1:4 в пользу новосибирцев. Коньков забивал на любой вкус: и в быстром прорыве, и броском со средней дистанции, и возле пятака отыграл блестяще. Примечательно, что все шайбы Сергей забросил в равных составах.

В отчётном матче, как и в предыдущем, после хет-трика произошла замена вратаря. Ерёменко пропустил в той встрече почти всё, что летело в створ. С выходом Бочарова игра «Динамо» резко преобразилась. Москвичам удался камбэк: 1:4 к финальной сирене трансформировались в 6:4.

Тот случай, когда даже такое уникальное достижение радости не приносит.

Сергей Мозякин, «Металлург» — СКА 

Когда: 3 февраля 2017 года

Время на хет-трик: 3 минуты 59 секунд.

Наверное, самый важный хет-трик в карьере Сергея Мозякина. Во-первых, в тот день форвард «Магнитки» сравнялся по количеству хет-триков с Найджелом Доусом, лидером КХЛ по этому показателю. Сейчас Доус вновь впереди, но тогда у каждого было по 8 игр с тремя шайбами.

Во-вторых, те три гола помогли «Металлургу» довести матч до буллитной серии. Обычно хет-трики Мозякина начинают и довершают разгром противника. Но в этот раз магнитогорцы отыгрывались, усилиями Сергея погоня увенчалась успехом. За четыре минуты Мозякин трижды (два раза в большинстве) продемонстрировал свой гениальный бросок. И во всех случаях Коскинена не в чем упрекнуть.

Олег Петров, «Северсталь» — «Атлант» 

Когда: 27 февраля 2011 года

Время на хет-трик: 3 минуты.

Олег Петров по-прежнему остаётся самым возрастным хоккеистом, оформившим хет-трик в КХЛ. За 16 дней до своего 40-летия Петров забросил три шайбы в ворота ярославского «Локомотива».

А за пару месяцев до этого нападающему «Атланта» покорилось и другое достижение.

В памятной встрече подмосковный клуб разгромил «Северсталь» со счётом 8:1. За семь минут первого периода «Атлант» отправил пять шайб в ворота соперника: три из них пришлись на долю Кошечкина, которого затем сменил Растислав Станя.

В тот же день Петров стал автором самого быстрого хет-трика в истории КХЛ. Рекорд продержался три с половиной года.

Войтек Вольски, «Сибирь» — «Торпедо» 

Когда: 6 октября 2014 года

Время на хет-трик: 1 минута 46 секунд.

А вот и действующий рекордсмен. Вольски перевернул игру в начале второго игрового отрезка, забросив в быстрой атаке и дважды отправив шайбу в цель с пятака. На то, чтобы отправить Коскинена на лавку, Войтеку понадобилось менее двух минут. Иначе говоря, Вольски перебил предыдущий рекорд Петрова почти в два раза.

То, что «Торпедо» победило в отдельном матче со счётом 3:2, вспомнят далеко не все любители хоккея. А вот 106 секунд на хет-трик стали историческим фактом. Нынешнее достижение держится уже более четырёх лет. Весьма вероятно, что этот рекорд будет держаться ещё очень долго.

Не пропустите 13 ноября трансляцию встречи регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Слован» на телеканале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб», начиная с 18:50 по Москве.

Хоккей. КХЛ. Ак Барс - Слован

Текст: Александр Тарасов

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