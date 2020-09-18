«Забить Аскарову просто нереально!» Питерскому голкиперу-вундеркинду отдали должное и партнеры, и соперники из «Спартака»

После сухой победы СКА над красно-белыми «Матч ТВ» поговорил с игроками и тренерами обеих команд.

После сухой победы СКА над красно-белыми «Матч ТВ» поговорил с игроками и тренерами обеих команд.

«Ткачев и в прошлом сезоне доминировал. Он выходит на свой уровень»

— Мы слишком много сил затратили в игре с Омском, поэтому матч со «Спартаком» сложился трудно, — считает главный тренер СКА Валерий Брагин. — Свежести не хватало, но первый период провели хорошо. Аскаров надежно сыграл.

— Расскажите о своем юном голкипере поподробнее. Завоевал ли он теперь место в воротах СКА?

— Будем думать. Но скажу, что пока он доверия заслуживает.

— А вызова в сборную России на Евротур?

— Послушайте, Ярослав сыграл всего один хороший матч. Давайте от него стабильности дождемся. Уровень-то его понятен — талантливый парень. Насчет Евротура вряд ли — ему к молодежному чемпионату мира готовиться надо. Думаю, он там будет играть.

— Ваша молодежная тройка здорово завершила прошлый сезон, но сейчас выступает менее эффективно. В чем причина?

— В отдельных матчах они неплохо сыграли. Например, с «Локомотивом» и «Нефтехимиком». А вот против «Авангарда» у них не получилось. Поэтому и решили их тройку разбить сегодня.

— В итоге Кирилл Марченко оказался аж в ударном звене. Что скажете о его игре?

— В первой половине матча он привыкал к новым партнерам. А затем начал действовать увереннее, стал полезным.

— Какие у него шансы задержаться в первой тройке?

— Будем думать. У нас ротация постоянно идет. Играют те, кто лучше.

— Владимир Ткачев провел свой лучший матч в сезоне. С чего он вдруг так встрепенулся?

— Так он и в прошлом году доминировал. Просто выходит на свой обычный уровень.

— Сегодня сразу несколько молодых ребят дебютировали в КХЛ.

— Владислав Цицюра сыграл достойно. Даже хорошие шансы отличиться имел. Был полезен в меньшинстве. Арсений Бринкман — то же самое. Была парочка шероховатостей, но в целом — нормально.

«На дебют в КХЛ надо с холодной головой выходить, чтоб не парить!»

Дебютанты СКА оказались на удивление словоохотливыми собеседниками, мудро рассуждая и о хоккее, и о своем месте в команде.

— Сегодня в нашу победу очень большой вклад внес вратарь, — сразу заявил Цицюра. — Выручал и подчищал за нами постоянно. Старались играть правильно всей командой.

— Вы Аскарова хорошо знаете. Расскажите, как ему можно забить?

— Ярослав — праворукий вратарь, и это его козырь. А еще очень подвижный, с хорошей растяжкой. Сегодня он это доказал, сыграл безупречно. Забить ему было просто нереально!

— Все говорят, что СКА и Брагин взяли курс на омоложение команды. Вы чувствуете к себе какое-то особенное отношение?

— Мне довелось работать с Валерием Николаевичем еще в молодежной сборной. Так что ему не впервой доверять таким ребятам, как мы. Но мы понимаем, какой шанс нам дают. Стараемся изо всех сил. Тут уж надо не оплошать.

— Есть такое, что Брагин с вами даже общается больше, чем с более опытными игроками?

— На самом деле наш тренер как раз одинаково общается со всеми, — вступает в разговор Бринкман. — Я уже полтора месяца нахожусь в команде. Брагин ко всем одинаково относится. А сегодня старшие игроки помогли нам дебютировать, мы нормально вошли в состав.

— В том-то и дело, что с нас спрос такой же, как и с более опытных игроков, — продолжает Цицюра. — В СКА неважно — молодой ты или нет. Надо выполнять то, что от тебя требуется.

— Сегодня у вас был отличный шанс поразить ворота. Почему не получилось?

— Да руки слабые, завтра качать пойду! Пас-то очень хороший дали. Был бы на моем месте кто-то более мастеровитый — стопроцентный гол. А у меня не вышло. Буду над этим работать.

— Сильно волновались перед дебютом?

— Еще на разминке все прошло. На дебютные матчи надо с холодной головой выходить, чтоб не парить. А то начнешь ерунду творить с горящими глазами. А это никому не нужно. В таких клубах, как СКА, много шансов давать не будут.

«Лехтери, Радила и Ганзла нам не хватает. И не только в этом матче»

— Отсутствие Лехтери, Радила и Ганзла сломало нам игру в большинстве, — признает главный тренер «Спартака» Олег Знарок. — Раньше-то у нас оно неплохо шло. Когда легионеров ждать назад — непонятно. Я не знаю, сколько они будут болеть. Но их, конечно, не хватает. И уже не в первом матче.

— Как думаете исправлять атаку?

— Да мы сегодня неплохо сыграли. Просто голы забить не удалось. А по моментам… Мы еще во втором периоде в счете должны были повести!

— Получается, что 18-летний голкипер СКА вам этого не позволил?

— Аскаров хорошо сыграл, но это наша проблема тоже. Надо было действовать более хладнокровно. Ведь были и буллит, и выход «одни в ноль». В большинстве вообще в пустые ворота не забили. Будем повышать результативность.

— Пропустили голы, потому что недоработали в тех моментах. Да и сами не раз забить могли, — соглашается со Знарком защитник «Спартака» Андрей Зубарев. — Аскаров, надо должное отдать, здорово все ловил. Но это с нас ответственности не снимает.

— Сильно не хватает легионеров? И чем компенсировать их отсутствие?

— Подобные вещи спонтанно происходят. Никто не знает, кто завтра выйдет из состава. Только те, кто уже переболел, могут чувствовать себя спокойнее. Были наработанные пятерки, хорошее большинство. А сейчас мы вынуждены перестраиваться. В такие моменты важно не мудрить, действовать проще, вратаря закрывать. А заменить лидеров невозможно. Их все равно будет не хватать.

— Следующий матч с «Динамо». Успеете перестроиться?

— После каждого поражения мы говорим и себе, и болельщикам, что следующая игра будет лучше. Но результат зависит не только от нас, но и от соперника. Пока не получается держать шайбу в чужой зоне. Порой срываются атаки из-за потерь. Но мы стараемся исправить эти ошибки.

— Ткачев в нынешнем составе СКА самый опасный форвард?

— Для меня это первая игра против бывшей команды. Я провел в Питере пять прекрасных лет. Ткачев — очень грамотный игрок, это все видят. Но я-то СКА изнутри знаю, против всех на тренировках играл. Лично для меня более опасны другие хоккеисты — более быстрые. Потому что сам я медленный, — смеется Андрей. — Против них приходится играть чуть по-другому, держать на определенном расстоянии, понимая, что они сделают в следующий момент, просчитывая их действия. А сила Ткачева — в креативе. Он в любую секунду может свое решение поменять, и ты уже не успеешь. Но таких игроков в нашем хоккее не так много.

Спартак — СКА — 0:2. Голы и лучшие моменты

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Ткачев, 7:20 (бол.), 15:50.

Читайте также: