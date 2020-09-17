«Данис Зарипов в нашей лиге — игрок номер один». Ветеран «Ак Барса» набрал четыре очка в зеленом дерби

Обозреватель «Матч ТВ» восхищается форвардом «Ак Барса» Данисом Зариповым, который на излете четвертого десятка лет набрал 4 (2+2) очка и принес победу в зеленом дерби с «Салаватом Юлаевым».

Обозреватель «Матч ТВ» восхищается форвардом «Ак Барса» Данисом Зариповым, который на излете четвертого десятка лет набрал 4 (2+2) очка и принес победу в зеленом дерби с «Салаватом Юлаевым».

Зарипов улетел на инаугурацию

А вы знаете, когда последний раз Данис Зарипов набирал четыре очка за «Ак Барс»?

Я хотел спросить его лично, но после 1:4 главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся слишком долго давал пресс-конференцию, отвечая на кучу вопросов — и Зарипов уже укатил. Большой занятой человек. Наутро ему нужно ехать на инаугурацию президента Татарстана Рустама Минниханова. Хотели его вывести в эфир по зуму, но стремительный Зарипов через минут 20 после матча был уже за городом, а там плохая связь.

Но я вам скажу без Даниса. Последний раз четыре очка за «Ак Барс» он набирал 21 октября 2011 года, когда:

— Зарипов играл в тройке с будущим президентом КХЛ Алексеем Морозовым;

— «Ак Барс» тренировал Владимир Крикунов;

— в соперниках был «Атлант» под руководством Бенгт-Оке Густафссона;

— в составе желто-синих еще бегал Николай Жердев, а на травме был Алексей Ковалев.

В тот вечер Зарипов сделал хет-трик и отдал еще одну голевую передачу. «Ак Барс» победил со счетом 6:3. Позже у него тоже были такие бомбические матчи — например, 2 марта 2017 года, когда был растерзан «Куньлунь» (8:2), и Зарипов набрал вообще 5 (3+2) очков. Но чтобы так блеснуть в составе Казани — этого не было почти девять лет.

Тюбетейка для героя дня

Ак Барс - Салават Юлаев - 4:1. Голы и лучшие моменты

Зарипов начал чемпионат в щадящем режиме, и многие даже удивлялись, почему его не было в матче открытия против ЦСКА. Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов объяснил, что просто оставил Даниса в Казани, чтобы он лучше подготовился к следующим играм. В следующих четырех матчах Зарипов играл, набрав 3 (1+2) очка.

В зеленом дерби он оказался в третьем звене, со Станиславом Галиевым и Александром Бурмистровым. «Ак Барс» пропустил в большинстве, когда забил Теему Хартикайнен. Но через семь минут тоже в большинстве сравнял счет Найджел Доус, и Зарипов был в ассистентах.

23-я минута. Шайба мечется на пятачке, от шлема голкипера Метсолы отскакивает перед воротами. Зарипов играет на опыте, оказавшись в нужном месте, — и добивает ее в сетку.

48-я минута. Теперь Галиев при смене отдает умную передачу от борта, и Зарипов выскакивает на пустые ворота Уфы, изящно переигрывая Метсолу. Мастер!

Ак Барс — Салават Юлаев. 3:1. Данис Зарипов

В середине третьего периода теперь уже Галиев реализует большинство, а передачу ему отдавал Зарипов. Вот так их связка набрала 7 (3+4) очков за матч.

Если не ошибаюсь, в раздевалке «Ак Барса» лучшему игроку матча сами хоккеисты вручают тюбетейку. Подозреваю, что Зарипов по прозвищу Капитан Татарстан прямо в ней умчался за город.

Квартальнов: «Какие-то матчи Данис будет однозначно пропускать»

После матча я задавал всем вопросы только о Зарипове, и вот что услышал в ответ.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Ак Барса»: «Если вы посмотрите статистику, Галиев и Зарипов забивали во всех последних матчах. Их тройка пока имеет право на существование. В последних играх они нам помогают очень здорово.

Я совершенно не удивляюсь, когда Зарипов в 39 лет набирает четыре очка за матч. Он играет с любыми партнерами. Он — мастер, играет на моменте, выжимает из себя. Быстрота с годами немного уходит. Но Зарипов это компенсирует другими вещами, как было с третьим голом. Весы в матче туда-сюда качались, но Данис их успокоил, забил хороший гол. И так игра перевернулась.

Мы с Зариповым идем по плану. Какие-то матчи он однозначно будет пропускать. Но пока не знаю, их тройка очень хорошо выглядит. Очень прилично нам помогает. Мы не играли с «Йокеритом», и график сложился комфортно. Но нам это даже пошло на руку. Скажу вам, что пока Зарипов будет и дальше играть».

Артем Лукоянов, форвард «Ак Барса»: «А как Зарипов может меня удивлять? Понимаю, если бы я забил два или четыре гола. Вы бы задали вопрос Данису: «Вас Артем Лукоянов не удивляет?» Это было бы логично. А так Зарипов — большой мастер, играет давным-давно, забросил кучу шайб. Все знают, что он будет делать. Ничего сверхъестественного Данис не сотворил. Он умеет забивать голы, решать в моментах. Поэтому у него пять Кубков Гагарина. На сегодняшний день в нашей лиге Данис Зарипов — игрок номер один. Ему много сил не нужно. Возникнет полмомента, и он все решит. Зарипов так еще долго будет играть. И чему же удивляться?»

Станислав Галиев, форвард «Ак Барса»: «Я не очень разглядел баннер фанатов. Там был нарисован Данис Зарипов с пятью Кубками Гагарина, и что он готовит полочку для шестого? Дай бог, чтобы все сложилось, и мы его бы завоевали.

Зарипов — большой мастер, легенда русского хоккея. Зажигал еще в суперлиге, когда не была создана КХЛ. Данис — лидер на льду и в раздевалке. Делает лучше каждого, кто с ним играет.

Моя передача на Зарипова от борта? Там просто шайба прыгала, и я не мог ее выкинуть. Был бы проброс. Но краем взгляда увидел Даниса и накинул ему на ход. Чутье подсказало, что нужно остаться на льду и заработать плюсик. Потому что Зарипов — мастер выходов один на один. Это его хлеб. И спасибо Данису за плюс один. Я был уверен, что он забьет».

Альберт Яруллин, защитник «Ак Барса»: «Данис — большой мастер своего дела, умеет все на площадке. Ему 39 лет, но он по-прежнему здорово играет на очень высоком уровне. Завоевал пять Кубков Гагарина, это самый главный показатель. И это главная цель. Зарипов показывает, что он — лучший в этом компоненте в нашей лиге. Конечно, есть что брать у Даниса, на что смотреть, чему учиться».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Доус, 14:27 (бол.). Зарипов, 22:11, 47:50 (ВИДЕО). Галиев, 51:14 (бол.). — Хартикайнен, 7:57 (бол.).

Читайте также: