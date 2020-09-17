Малкин и Ковальчук на трибуне, дубль Ткачева на льду и 18-летний вундеркинд в воротах. Как и почему СКА обыграл «Спартак»

Армейцы удивили красно-белых совсем юным, но жутко талантливым вратарем. Да и в атаке были острее, победив 2:0.

Армейцы удивили красно-белых совсем юным, но жутко талантливым вратарем. Да и в атаке были острее, победив 2:0.

Форвард СКА Владимир Ткачев сделал дубль еще в первом периоде.

Нападающий СКА Линден Вэй набирает очки уже в шестом матче кряду.

«Спартак» вновь играл без Лукаша Радила и Йори Лехтери и уступил в третьей встрече подряд.

Ворота армейцев защищал 18-летний Ярослав Аскаров, отразивший 33 броска и впервые сыгравший на «ноль» в КХЛ.

Благодаря двум набранным очкам СКА возглавил таблицу Запада.

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок не раз говорил, что для него все соперники в КХЛ равны. И СКА, которым он руководил ранее, всего лишь один из них. Однако факты свидетельствуют о другом. В прошлом сезоне, когда экс-наставник сборной России вернулся к работе в лиге, «Спартак» Знарка давал бой мощному питерскому клубу в каждой из четырех игр. И трижды добивался успеха, забрасывая в ворота армейцев по три шайбы. А уступил только однажды в упорнейшем поединке — 0:1. Такое же жесткое противостояние ожидалось и в нынешней встрече клубов. Знарок ведь не изменился.

«Спартак» сбился со счета без Лехтери и Радула

Но изменился СКА, которым теперь руководит уже не Алексей Кудашов, а Валерий Брагин. Под руководством нового главного тренера армейцы пока стабильно берут очки в матчах с менее мощными клубами — «Нефтехимиком», «Торпедо». Заодно одолели и ярославцев, которые, несмотря на удачный старт, пока все же строят новую команду.

А вот в битвах с более солидными грандами Востока, «Ак Барсом» и «Авангардом», имеющими уже сложившийся и обученный конкретным тренером состав, СКА спасовал, хотя и проявил недюжинную психологическую устойчивость. Оба эти матча прошли по одинаковому сценарию: питерцы проваливали начало, героически сравнивали счет (в Казани с 0:2, в Балашихе вообще с 0:3), но в итоге все же пропускали решающую шайбу.

Это говорит о том, что СКА пока тяжело даются поединки именно с так называемыми «тренерскими командами». А к ним можно отнести и «гладиаторов» Знарка. Равно как «барсов» Дмитрия Квартальнова и «ястребов» Боба Хартли.

Вот только «Спартак» на старте явно лихорадит. У Знарка в активе две лихие победы над московским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым», в составе которых есть топ-игроки. И упущенные очки во встречах с куда более скромными минчанами и челябинцами.

Причина на поверхности: не успели два иностранных лидера красно-белых Йори Лехтеря и Лукаш Радил как следует разыграться, как тут же снова заболели, лишив «Спартак» его главного оружия — убойного большинства.

Пожалеть об отсутствии этих двух форвардов москвичам пришлось уже в самом дебюте матча. За первые пять минут гости дважды нарушили правила. Но хозяева не использовали эти шансы. Хуже того, из-за путаницы с новым сочетанием спецбригад они сами нарушили правила в большинстве самым банальным образом — на льду оказалось сразу шесть игроков «Спартака».

Нарушение споров не вызывало, поскольку защитник Кирилл Лямов выскочил на лед и спокойно отправился к центру поля на глазах у главного арбитра, хотя меняться с ним никто и не думал.

Быстрый дубль Ткачева

СКА же, дождавшись преимущества в одного лишнего игрока, сразу показал, что его лидеры в отличной форме. Накануне мы восхищались Антоном Бурдасовым, который в каждом из шести поединков нового сезона отличался голами.

Ну а сейчас о себе напомнил лучший бомбардир СКА прошлого сезона Владимир Эдуардович Ткачев. Его в КХЛ, несмотря на молодость, величают исключительно по отчеству — чтобы не путать с тезкой и однофамильцем из «Локомотива». И 24-летний форвард оправдывает такое уважительное обращение. В прошлом сезоне на его счету было 48 (15+33) очков. В этом пока вторая заброшенная шайба, но то ли еще будет! Точная передача Лукаса Бенгстона, хлесткий бросок в касание, и голкипер «Спартака» Никита Беспалов не успевает за соперниками, оставляя угол ворот открытым.

Ждать от Ткачева следующей шайбы пришлось недолго. На 16-й минуте он сделал дубль. Видимо, Эдуардыч и впрямь решил, что ему пора догонять других лидеров армейской атаки. На этот раз он завершил несколько сумбурную атаку своей пятерки уже в равных составах. И вновь бросил так, что Беспалов даже среагировать на шайбу не успел.

Кстати, тут поневоле хочется обратить внимание на состав ударного звена армейцев. То, что там с Ткачевым играет опытный Линден Вэй, доказавший свою состоятельность в ЦСКА, ни у кого удивления не вызывает. Но вот третий член звена — 20-летний Кирилл Марченко, поучаствовавший во втором голе результативной передачей.

Малкин не зря пришел на матч раньше Ковальчука

И тут уже видна нынешняя философия СКА в целом и главного тренера Валерия Брагина, пришедшего в клуб из молодежной сборной. Потому что одно дело, когда 20-летних игроков объединяют в четвертом звене, время дают поменьше, чем остальным, и в третьем периоде при скользком счете частенько сажают на лавку. И совсем другое, когда вчерашнего юниора ставят в ударную тройку вместе с лидерами.

При том что Марченко — далеко не единственный юный игрок в составе СКА. Там же и его недавние товарищи по молодежной сборной — Иван Морозов и Василий Подколзин. Во встрече со «Спартаком» также дебютировали Владислав Цицюра, Арсений Бринкман, Никита Зоркин. Им всем по 19-20 лет. Не говоря уж о 18-летнем Ярославе Аскарове в воротах! Но Брагин не стесняется давать юниорам понюхать пороху сразу в топовых матчах.

А вот его оппоненту Олегу Знарку пришлось на лавке нюхнуть не пороха, а нашатыря после такого начала. Ведь нельзя сказать, что «Спартак» уступал в стартовом периоде по игре. Москвичи в чужой зоне времени провели не меньше, да и по броскам гостей превзошли. Но исполнительское мастерство… Тут преимущество было очевидно на стороне СКА.

Кстати, его могли оценить и два наших знаменитых форварда, выступающих за океаном, — Евгений Малкин и Илья Ковальчук. Забавно, что Евгению, который пришел пораньше, хозяева торжественно преподнесли клубный шарф. А Илья, который когда-то начинал свою карьеру именно в «Спартаке», но в КХЛ играл только за СКА (6 сезонов), остался без подарка.

Первый «сухарь» Аскарова в КХЛ

Уж не знаю, повлияли ли такие именитые зрители на молодого голкипера СКА или он действительно так хорош, но Ярослав в битве со «Спартаком» явно оказался в ударе.

По его воротам и в первом периоде бросков хватало. Но во втором питерский вундеркинд, опять же неплохо известный Брагину по молодежной сборной, был просто великолепен. Он и изгибался дугой, прыгая в противоположный угол, и ловил шайбу руками, потеряв клюшку, и буллитную дуэль у такого матерого аса, как Сергей Широков, выиграл без проблем. В общем, действовал уже не просто как многообещающий вратарь из молодежной сборной, но как голкипер главной национальной команды.

Спартак - СКА. Назначение буллита за бросок клюшки Аскаровым

И если финский этап Евротура в ноябре все же состоится, я не удивлюсь, что Аскаров окажется там. Да и интересно будет на него взглянуть в главной сборной. С виду-то Ярослав при росте 192 см, конечно, не выглядит пацаном. Хотя, возможно, он все же будет сконцентрирован на подготовке к своему очередному молодежному чемпионату мира.

В матче со «Спартаком» Аскаров отразил 33 броска. И впервые в КХЛ сыграл на ноль, заслужив титул главного героя этой встречи. Ждем продолжения!

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Ткачев, 7:20 (бол.), 15:50.

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