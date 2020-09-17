«Хоккеистов будут жестко наказывать за незаконные схемы!» Алексей Морозов — о главных проблемах на старте чемпионата КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов — о переносах матчей из-за коронавируса, скрытой аренде игроков и соблюдении потолка зарплат.

Президент КХЛ Алексей Морозов — о переносах матчей из-за коронавируса, скрытой аренде игроков и соблюдении потолка зарплат.

В четверг обозреватели «Матч ТВ» поговорили с президентом КХЛ Алексеем Морозовым о текущих делах лиги в весьма непростом сезоне. Главной темой после Совета директоров КХЛ стал, разумеется, массовый перенос матчей из-за того, что сразу два зарубежных клуба — «Йокерит» и «Барыс» — оказались на карантине.

«Будем до конца идти навстречу «Йокериту» и «Барысу»

— «Йокерит» уже в третий раз в этом году принимает решение об отмене либо переносе матчей. Как долго КХЛ намерена с этим мириться?

— В сентябре решение об отмене матчей было принято не клубом, а правительством Финляндии. По причине того, что в Риге зафиксированы случаи с положительным тестом на коронавирус у игроков «Нефтехимика», который до этого встречался с «Йокеритом». Хотя позднее более глубокое тестирование нижнекамцев показало, что ни один случай не подтвердился. В финском клубе заболевших тоже нет. Но «Йокерит» сел на двухнедельный карантин по распоряжению правительства своей страны. Сейчас мы пытаемся его сократить.

Не хотим повторения апрельской ситуации, когда «Йокерит» объявил о том, что снимается с Кубка Гагарина. Всем клубам разъяснили, что сперва они должны уведомить лигу о своих намерениях. После чего будет принято совместное решение и появится официальное объявление о нем.

— Когда будут проходить перенесенные матчи? И не считаете ли вы, что из-за этих переносов начинает страдать спортивный принцип, поскольку они жестко ломают календарь некоторым клубам?

— Если все клубы проведут одинаковое количество матчей, спортивный принцип как раз не нарушится. Просто тому же «Йокериту» придется играть в более сжатые сроки. Но еще не совсем понятно, состоится ли первый этап Евротура. Если нет, то можно провести эти поединки во время запланированной ноябрьской паузы. Пока следим за ситуацией. Если же Евротур состоится, постараемся договориться с финской федерацией, чтобы игроков «Йокерита» в сборную на первый этап не приглашали. То же самое касается и «Барыса». Но все эти даты надо согласовать и с другими клубами. Как только получим их согласие, объявим все официально.

— Почему пополнить «Барыс» не могут игроки из фарм-клуба или молодежной команды? Ведь «Нефтехимик» в подобной ситуации заявил юниоров и продолжил выступление в чемпионате.

— В Казахстане сейчас такая ситуация, что их молодежка не участвует в чемпионате МХЛ, поэтому мы их не тестируем. Но, насколько мне известно, там тоже полсостава болеет. По законам Казахстана вся команда сидит на карантине. А не только те, кто заболел.

— Почему тогда не был перенесен поединок «Йокерита» с минским «Динамо», когда финская команда отказалась лететь в Белоруссию по политическим мотивам? Ей за это сразу влепили техническое поражение.

— Потому что в этом случае сам клуб принял такое решение. Мы это с ним обсуждали. Руководство «Йокерита» говорило, что боится за безопасность игроков. Но Минск гарантировал безопасность. Поэтому за неявку на матч финны получили поражение. Через день в Минске играл «Барыс», и все прошло нормально, в совершенно мирной обстановке.

— Рассматривает ли КХЛ вопрос о временном исключении «Барыса» и «Йокерита» из чемпионата в связи со сложной эпидемиологической обстановкой? Потому что в сентябре матчи, конечно, можно переносить. Но если правительства Финляндии или Казахстана начнет вводить подобные карантины в марте, это станет катастрофой для Кубка Гагарина. А гарантии, что этого не произойдет, нет.

— Эти два клуба — равноправные участники нашего чемпионата. Но в их странах есть свои правила. Поэтому мы до конца будем идти клубам навстречу. Мы же понимаем, что если сейчас по пять поражений «Йокериту» и «Барысу» записать, им вообще сложно будет в плей-офф попасть. Пока делаем все возможное, чтобы матчи все же сыграть. Это честно со спортивной точки зрения. Хотя и понимаем, что ситуация серьезная.

— Тогда, возможно, стоит уже теперь назвать какую-то дату «Х», после которой матчи переноситься не будут, а клуб станет получать техническое поражение? Ведь понятно, что в январе и феврале встречи переносить особо уже и некуда. По идее, все участники КХЛ должны заранее знать об этой дате и понимать, что их ждет в случае объявления карантина после нее.

— Такой даты нет, потому что нет понимания — будет ли Евротур в феврале. Никто мне не может ничего гарантировать, ни одна хоккейная федерация. Поэтому исходим из того, что есть. А в голове держим разные варианты.

«В лиге 43 человека болеют коронавирусом, 121 уже вылечился»

— Есть решение по «Салавату Юлаеву» и ЦСКА, которые отказались платить налог за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне?

— Уфимский клуб подал в арбитражный суд. Ждем его решения. По ЦСКА пока нет такой информации. Армейцы в суд не подавали.

— Помогает ли лига как-то «Куньлуню», который играет тремя пятерками и не может привлечь в состав легионеров?

— Мы на связи с «Куньлунем», вот у меня сейчас восемь эсэмэсок от его генменеджера, которые я получил во время Совета директоров КХЛ и пока никак не могу на них ответить. Мы занимаемся этой проблемой. Тем более там тоже есть положительные тесты на коронавирус, вот и главный тренер Алексей Ковалев приболел. А тут еще и арена новая. И фарм-клуба нет. В случае вспышки пандемии тоже придется матчи переносить.

— Какая ситуация с коронавирусом в «Локомотиве»? Из Ярославля приходят очень противоречивые известия.

— Мы всегда дожидаемся подтвержденных тестов от Роспотребнадзора. Таких по «Локомотиву» пока нет.

— Сколько сейчас активных случаев заболевания коронавирусом в клубах КХЛ?

— Информация меняется ежедневно. По состоянию на вчерашний вечер — 43 больных и 121 выздоровевший.

«Хотим уйти от скрытой аренды, сделать ее легальной»

— В КХЛ уже второй год обсуждают — что делать с арендой? Мнения клубов разделились. В чем главное противоречие между ними?

— В том, что одним это выгодно, а другим нет! Этот вопрос перенесен на следующий Совет директоров КХЛ. За это время еще раз все разжуем. Многие говорят так: докажите, что скрытая аренда есть. Соберем нужную статистику. Когда мы проверяем клубы, видим по заключенным контрактам, что существует уход от налога. Что контракты не подтверждены правовыми документами. Суммы обмена между клубами тоже о много сразу говорят.

Лига понимает, что скрытая аренда существует, и мы хотим от этого уйти. Она должна стать легальной, открытой и закрепленной в регламенте. Чтобы все клубы заранее понимали перед подписанием контрактов с игроками, кого они могут отдать в аренду на следующий сезон. Все должны быть в одинаковых условиях.

— Когда вводился жесткий потолок зарплат, говорилось, что лига будет строго следить за его соблюдением, даже проводить расследования, если нужно. Сталкивались ли вы уже с какими-то хитростями со стороны клубов?

— Нет, при заявке на сезон топ-клубы переподписали контракты с частью своих игроков, и все оказались под потолком. Нарушений нет. Но сейчас мы начинаем внедрять правовые мастер-классы и для игроков. Хоккеисты тоже должны понимать, что, если они соглашаются на какую-то незаконную для КХЛ схему, то понесут за это жесткое наказание. Как и их агенты, и руководители клубов.

Есть команды, которые пока немного недотягивают до пола зарплат. Но это не нарушение, поскольку они еще могут усилиться по ходу сезона.

— Как изменился бюджет КХЛ в нынешнем сезоне?

— Сохранился в прежнем объеме. А по доходам за прошлый сезон мы свой план перевыполнили.

— Планирует ли лига сделать «пузырь» по подобию НХЛ на время плей-офф?

— Присматривались, где мы можем такое соорудить. Но для нас главный приоритет — играть с болельщиками на трибунах, которые будут поддерживать свои команды. Поэтому делаем все, чтобы сохранить здоровье игроков до плей-офф. И надеемся на вакцину, которая сейчас тестируется.

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