«Карпину придется серьезно поломать голову». Генич очень ждет ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич — о нюансах регламента и главных интригах ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР.

2019-01-18T12:00:42+03:00 Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич — о нюансах регламента и главных интригах ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Интересные детали регламента

Все играют со всеми по круговой системе. В случае ничейного результата пробивается серия пенальти. Проигравший в серии получает 1 очко, победитель — два.

Вот одна интересная особенность — ограничения по заменам. Всего допустимо сделать 11 перестановок, но по ходу матча можно провести только 5 замен. Чтобы матч сохранял динамику, большинство замен будут приходиться на перерыв.

Еще один момент — футболисты, которые находятся на просмотре. По регламенту на поле может выйти только один просмотровый, все остальные игроки должны быть заявлены за команду-участника в РПЛ.

«Спартак»

Интересно будет понаблюдать, как изменится команда Кононова. «Спартак» почистил кадры, избавился от 6 футболистов. При этом красно-белые подписали Гулиева и Айртона + двух молодых ребят из «Чертаново» — Умярова и Глушенкова.

По первому сбору все они получили отличные отзывы от Кононова. Любопытнее всего будет посмотреть на Айртона. Помимо внешнего сходства с Зобниным, сказать про него пока нечего. Статистика, которую он показывал в Бразилии, честно говоря, не впечатляет. Гулиева все-таки мы хорошо знаем по играм за «Ростов».

«Зенит»

В инстаграме болельщик написал Семаку, что ждет трансферов, на что Сергей Богданович ответил: «Я тоже». Пока «Зенит» вернул Ригони и объявил об уходе Чернова. Возвращение Ригони — это хороший шаг, чтобы добавить в атаке. Проблемы с преодолением плотной обороны остаются, креативный игрок, который может обыграть один в один, очень нужен. До сих пор непонятна ситуация с Паредесом. Будет он участвовать в ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР, или «Зенит» все-таки договорится с «Челси» и отправит аргентинца в Англию? Станет известно только во время турнира.

Предполагаю, что «Зенит» будет форсировать подготовку к сезону, поскольку ему уже в середине февраля начинать плей-офф Лиги Европы. Конечно, это немного другая специфика, если сравнивать с остальными участниками турнира: «Спартаком», «Локомотивом» и «Ростовом».

«Ростов»

Артур Юсупов вернулся в «Динамо», Гулиев — в «Спартак». При этом у «Ростова» есть структура игры, костяк остался, но нужно понять, как систематизировать игру в центре поля. Майер, Гацкан — да, но клуб покинули два основных игрока с русским паспортом, а это требует серьезных перестановок. Карпину придется серьезно поломать голову.

Казах Зайнутдинов и россиянин Глебов — это все-таки для обоймы, а не под основу. Но за ними тоже будет интересно понаблюдать.

«Локомотив»

«Локомотив» провел межсезонку спокойно. За исключением изменений в верхушке клуба (ухода Геркуса) ничего не произошло. В команде изменений нет, «Локомотив» отправился в Доху в полном составе. Тишь да гладь.

Тем не менее все равно интересно, как «Локо» будет вести подготовку. Это все-таки Катар. Во-первых, российские команды там редко готовятся. Во-вторых, там пройдет следующий ЧМ. Интересно, что Юрий Семин сказал, что команда постарается обязательно выиграть турнир.

Расписание ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР :

Все матчи турнира в прямом эфире покажет «Матч ТВ» и наш сайт.

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