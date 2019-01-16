А судьи кто? Стали известны главные арбитры ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР

Игры турнира в Катаре обслужат бригады арбитров во главе с Виталием Мешковым и Сергеем Лапочкиным.

2019-01-16T12:58:00+03:00 Игры турнира в Катаре обслужат бригады арбитров во главе с Виталием Мешковым и Сергеем Лапочкиным.

Ассистентами арбитров станут Максим Гаврилин, Арам Петросян, Александр Кудрявцев, а также Антон Аверьянов, который обслуживал матчи чемпионата мира — 2018 в бригаде Сергея Карасева.

Мешков и Лапочкин обслуживают матчи РПЛ и имеют категорию ФИФА. Мешков начал работу в качестве главного арбитра в чемпионате России в 2010 году, Лапочкин — в 2011 году. В 2014 году оба судьи дебютировали в Лиге Европы.

Из участников предстоящего турнира Мешков в этом сезоне чаще работал на матчах «Ростова». При его судействе ростовчане в августе разгромили «Енисей» (4:0), а в ноябре сыграли вничью с «Динамо» (0:0). Также Мешков обслуживал матч «Оренбург» - «Зенит» (1:2) и «Спартак» - «Урал» (1:2).

Лапочкин дважды работал на матчах с участием «Спартака»: с «Краснодаром» (1:0) и «Енисеем» (3:2). Он же судил игру «Локомотива» и «Ростова» (2:1), которые сыграют между собой во втором туре ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР. В ноябре «Локомотив» при его судействе уступил «Уралу» (1:2).

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР — главное событие января в российском футболе. Турнир пройдет в Дохе с 21 по 29 января. В нем помимо «Зенита» примут участие «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Сергей Пивоваров