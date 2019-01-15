«Зенит» вылетел в Катар, «Локо» там уже тренируется. Старт ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР все ближе
В Дохе сине-бело-голубые будут готовиться к возобновлению сезона в РПЛ.https://twitter.com/zenit_spb/status/1085067269896630272
Как сообщает пресс-служба клуба, защитник Бранислав Иванович и хавбек Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее.
Кроме того, на первых сборах с командой будет работать Виллиам де Оливейра в роли ассистента главного тренера.
Состав «Зенита» выглядит следующим образом:https://twitter.com/zenit_spb/status/1085061557007118336
Напомним, что команда Сергея Семака на сборе примет участие в новом зимнем турнире. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР — главное событие января в российском футболе. Турнир пройдет в Дохе с 21 по 29 января. В нем помимо «Зенита» примут участие «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».
«Локомотив» прибыл в Доху накануне. Во вторник железнодорожники провели уже вторую тренировку на территории спортивного комплекса академии Aspire.https://twitter.com/fclokomotiv/status/1085084790158577664
Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов побывал на занятии красно-зеленых. Смотри эксклюзивные кадры репортажа.Открыть видео
- «Локомотив» прилетел в Катар, где пройдет ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Под руководством Семина будут работать 30 игроков
Ближе к старту турнира в Доху прибудут «Ростов» и «Спартак».
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