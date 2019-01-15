«Зенит» вылетел в Катар, «Локо» там уже тренируется. Старт ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР все ближе

Петербургский «Зенит» во вторник утром отправился в Катар.

2019-01-15T12:18:10+03:00 Петербургский «Зенит» во вторник утром отправился в Катар.

В Дохе сине-бело-голубые будут готовиться к возобновлению сезона в РПЛ.

Как сообщает пресс-служба клуба, защитник Бранислав Иванович и хавбек Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее.

Кроме того, на первых сборах с командой будет работать Виллиам де Оливейра в роли ассистента главного тренера.

Состав «Зенита» выглядит следующим образом:

Напомним, что команда Сергея Семака на сборе примет участие в новом зимнем турнире. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР — главное событие января в российском футболе. Турнир пройдет в Дохе с 21 по 29 января. В нем помимо «Зенита» примут участие «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

«Локомотив» прибыл в Доху накануне. Во вторник железнодорожники провели уже вторую тренировку на территории спортивного комплекса академии Aspire.

Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов побывал на занятии красно-зеленых. Смотри эксклюзивные кадры репортажа.

Ближе к старту турнира в Доху прибудут «Ростов» и «Спартак».

Расписание:

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР получит масштабное информационное освещение на телеканалах «Матч ТВ», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и на интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru.

Читай также: