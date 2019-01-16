«Вы там на пиво, что ли, играете?» Сборы «Зенита»: теннисбол, жесткие нагрузки и сосед Неймар

Репортаж корреспондента «Матч ТВ» о том, как «Зенит» провел первый рабочий день на сборе в Катаре.

2019-01-16T22:48:33+03:00 Репортаж корреспондента «Матч ТВ» о том, как «Зенит» провел первый рабочий день на сборе в Катаре.

«С места в карьер»

— Жестко, прямо с места в карьер!

Так нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итог утренней тренировки. Первой такой на сборе в Катаре. Напомним, сине-бело-голубые прилетели в Доху во вторник и сразу провели небольшое вечернее занятие.

А уже в среду перешли на режим двухразовых тренировок. Первая получилась комплексной. Сергей Семак поделил команду на группы так, чтобы пока одна бегает, другая работала с мячом, а третья в качестве отдушины играла в футбол-теннис (он же — теннисбол).

Но все равно получилось жестко. Еще и потому, что уже в 10 утра температура воздуха в Дохе поднялась до «+25». А через 2,5 часа, когда закончилась тренировка, и вовсе перевалила за эту отметку.

Впрочем, обо всем по порядку.

Бег с часами на руках

Специальные пояса с GPS-датчиками на футболистах во время тренировок — это в «Зените» практикуется давно. На этот раз во время утреннего бегового упражнения (оно же являлось тестированием после отпуска) к ним добавились специальные «умные» часы на руках игроков.

Сколько минут осталось бежать, пульс, другие данные — все это в ходе упражнения каждый футболист мог теперь отслеживать и сам. Не говоря уже о тренерах, которым не надо было обращаться к компьютеру, куда стекаются все данные. Взял за руку, скажем, Маркизио, глянул на его часы — и все ясно.

Да и самим игрокам, которые четко знали, сколько осталось бежать, морально было чуть полегче.

«Как сыграли, Далер?»

И все же те группы, что по графику тренировки бежали не первыми, чаще посматривали в центр поля, нежели на часы.

Ведь там те, кто свое с утра уже отбегал, вовсю в формате «три на три» рубились в футбол-теннис.

Надо сказать, что из всех таких матчей самый зрелищный и азартный выдали команды Далера Кузяева и Магомеда Оздоева.

— Вы что там на пиво, что ли, играете? — услышав крики с импровизированного корта, не выдержал и поинтересовался пробегавший мимо Михаил Кержаков..

А как не быть эмоциям, если «кузяевцы» в игре до 21 очка вели 20:14, но в итоге уступили 22:24 на балансе.

— Как сыграли, Далер? — уже после окончания тренировки подкалывал по этому поводу Оздоев партнера.

«Фаворит — «Ювентус»

К слову, весьма азартно играл в футбол-теннис и Клаудио Маркизио. Чего только стоил его удар в падении через себя, который вызвал аплодисменты даже по ту сторону сетки.

Ну, а после занятия грех было не спросить у итальянца по поводу матча за Суперкубок Италии. Ведь тем же вечером встречались «Ювентус» и «Милан», да еще неподалеку — в Саудовской Аравии.

— Суперкубок как финал — всего одна игра. А финал есть финал. Тем более в нем встречаются два клуба с большой историей. Фаворит, на мой взгляд, «Ювентус», — отметил Маркизио, — Хоть он и проиграл по пенальти два подобных матча, но я знаю, что в «Старой синьоре» очень серьезно относятся к таким встречам и будут настраиваться на победу. Другое дело, что добыть ее не так-то просто.

— А как вы относитесь к тому, что матч пройдет в Саудовской Аравии?

— В современном футболе это возможно (улыбается).

— Тогда заодно поделитесь впечатлениями от первых тренировок на первом сборе «Зенита» в Катаре.

— Там, где мы работаем, — фантастическое место для сбора. А в целом у нас есть месяц, чтобы подготовиться к первой официальной игре в новом году — в Лиге Европы с «Фенербахче». И ко второй части российской лиги, игры в которой возобновятся в марте. Поэтому сейчас все мысли о том, чтобы как можно лучше выглядеть физически и ментально.

Территория «ПСЖ» — вход воспрещен

Прежде чем перейти к тому, чем закончился первый полноценный рабочий день «Зенита» в Катаре, несколько слов о том, где именно он тренируется.

Тут в свое время сине-бело-голубые работали со Спаллетти и Виллаш-Боашем. Тут к домашнему ЧМ-2022 наверняка будет готовится сборная Катара. Сюда практически ежегодно приезжают «Бавария» и «ПСЖ».

Здесь же совсем скоро пройдет ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Кстати, по сравнению с тем, когда «Зенит» приезжал сюда пару лет назад, к идеальным полям в Aspair Centre добавилось еще и несколько современных спортивных комплексов.

«ПСЖ», между прочим, сейчас тоже здесь. Правда, охраняют Неймара, Буффона и Мбаппе как зеницу ока. И даже при приближении к их полям секьюрити вежливо просят удалиться.

Однако кто знает, может быть, Буффон и сам заглянет в гости к старому знакомому Маркизио, как в свое время Данте заглядывал к Халку.

Первый гол — Шатова

Что же касается вечерней тренировки «Зенита», то на радость игрокам она практически полностью была посвящена работе с мячом. Состоялась и первая двусторонка и первый гол в 2019 году. Его автором мог стать Антон Заболотный, но тренеры решили, что нападающий забил из офсайда. А вот Олег Шатов сделал это чисто.

В четверг у «Зенита» снова будет две тренировки. А днем в Дохе обещают до «+27». Впрочем, первые дни на сборах после зимних каникул ни у кого никогда не бывают легкими.

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Фото: ФК «Зенит», Сергей Циммерман