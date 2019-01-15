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Российская Премьер-Лига

Лодыгин не едет на сборы с «Зенитом», а «Ноттингем» ищет вратаря. Совпадение?

15 января 21:53
Лодыгин не едет на сборы с «Зенитом», а «Ноттингем» ищет вратаря. Совпадение?
Юрий Лодыгин / Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
В Англии подтверждают, что вратарская позиция клуба нуждается в укреплении.

Во вторник комментатор Геннадий Орлов сказал в эфире «Радио Зенит» следующее:

— По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это Чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов.

Эту информацию также прокомментировал Telegram-канал «Ненобель»: «Агент вратаря утверждает, что у него есть предложение от «Ноттингем Форест».

Мы связались с коллегами из Ноттингема, знакомыми с ситуацией в клубе. И нам подтвердили тот факт, что «Форест» действительно находится на стадии поиска вратаря. 

«Ноттингем»: что с вратарями?

https://twitter.com/NFFC/status/1083091038229725184

Не так давно «Ноттингем» отдал одного из своих четырех голкиперов — 24-летнего Джордана Смита — в аренду в «Мансфилд Таун». И теперь ситуация у «лесников» на последнем рубеже выглядит так:

  • Выбор номер один — Костел Пантилимон, успевший в свое время поиграть в АПЛ за «Ман Сити», «Сандерленд», «Уотфорд», и в Ла Лиге за «Депортиво». Однако в текущем сезоне румынский голкипер пропустил 31 гол в 27 играх, что для футболиста его класса too much.
  • Есть 34-летний англичанин Люк Стил, всю жизнь пропыливший в Чемпионшипе в составе таких клубов, как «Барнсли» и «Бристоль», а также отыгравший три сезона за «Панатинаикос» в чемпионате Греции.
  • Ирландец Стивен Хендерсон, который провел первую часть сезона 2018/19 в аренде в клубе третьего английского дивизиона — «Уикоме».

Вывод: единственным реальным конкурентом Юрия Лодыгина (если он перейдет в «Ноттингем») станет Костел Пантилимон. Но у румына недавно были проблемы со спиной, из-за чего он пропустил матч с «Челси». Этим, можно сказать, воспользовался Люк Стил, отлично отыгравший на «Стемфорд Бридж» и взявший пенальти Сеска Фабрегаса. 

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Как дела у Лодыгина?

https://twitter.com/zenit_spb/status/1065582925016690688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1065582925016690688&ref_url=https%3A%2F%2Fmatchtv.ru%2Ffootball%2Fmatchtvnews_NI927941_Lodygin_vybyl_do_konca_goda_iz_za_travmy

22 ноября Лодыгин получил травму на тренировке «Зенита» перед матчем 15-го тура чемпионата России против «Ростова». По итогам медицинского обследования у вратаря было диагностировано повреждение правой икроножной мышцы. Таким образом, Лодыгин пропустил заключительную часть первой половины сезона и не провел ни единого матча в РПЛ-2018/19.

Ранее у Лодыгина не заладилось в еврокубках. В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4) вратарь пропустил четыре гола после четырех ударов по воротам «Зенита». 

В текущее межсезонье Лодыгин тренировался в Греции. И судя по видео в соцсетях, отошел ото всех неприятностей и набрал неплохую форму. 

https://www.instagram.com/p/BsTf6JPHQyJ/?utm_source=ig_embed

Почему Лодыгин может оказаться в Англии?

Причина, по которой Лодыгин реально может оказаться в Англии, проста. Если верить порталу Transfermarkt, вратарь сотрудничает с агенством «Стеллар», чьи клиенты — преимущественно игроки из АПЛ и Чемпионшипа. Такие как Люк Шоу, Джесси Лингард, Джордан Пикфорд, Киран Триппьер и Гильфи Сигурдссон.

Второй английский дивизион — возможно, самая сложная лига в мире. 24 команды рубятся между собой не на жизнь, а на смерть, еще и отвлекаясь на матчи Кубка страны и Кубка лиги. И для того чтобы пойти на повышение (выйти в АПЛ), нужно иметь реально крепкий резерв. В том числе вратарский. 

Этого не может не понимать Мартин О’Нил, 15 января официально возглавивший «Ноттингем». Экс-рулевой сборной Ирландии в качестве спортсмена выигрывал с «Форестом» высший дивизион английского чемпионата (1977/78), два Кубка лиги (1978, 1979) и два Кубка европейских чемпионов (1979, 1980). 

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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