Андрей Аршавин: «Роналду сделал пару финтов, и я уже даже бежать перестал»

О чем рассказал Андрей Аршавин подписчикам «Матч ТВ»? Собрали для тебя главные моменты беседы.

2019-01-15T12:45:21+03:00 О чем рассказал Андрей Аршавин подписчикам «Матч ТВ»? Собрали для тебя главные моменты беседы.

«Поначалу трудно было понять, о чем говорят англичане»

Об «Арсенале»

Когда я показывал хороший уровень, считался основным игроком. Когда появились футболисты лучше меня, просто пересел на скамейку. Раньше бы уехал, дольше продлилась бы та часть, когда я играл в основном составе. Разумеется, Венгер не просил команду специально играть на меня, чтобы оправдать вложение. Это глупость. Если есть такая установка, значит, тренер верит в игрока, считает, что он принесет больше пользы, а не думает о стоимости трансфера и тому подобном. Ближе к концу моего пребывания в Лондоне случалось и обратное — реже получал мяч. Но это было не свидетельство заговора, а то, что партнеры так видели футбол. Карьера в «Арсенале» получилась настолько долгой, насколько позволяли мои физические возможности в том возрасте, когда я там находился. Случалось ли мне лениться? Если вы спросите моих тренеров, то в плане профессионализма имели место только редкие единичные случаи, когда его не было. В остальном ко мне не может быть претензий, их трудно предъявить.

Самым веселым в основном составе был, наверное, Эбуэ. Он много танцевал, очень редко приходил в плохом настроении. Когда такое случалось, это вызывало уйму вопросов, потому что Эбуэ был весельчаком по жизни. А потом с ним случилась трагическая история, не знаю, выбрался он из нее или нет. Фримпонга вы все отлично знаете, но в мое время он тренировался во второй команде. Когда приходил, тоже кричал, смеялся, много ругался по-английски матом.

На первой стадии пребывания в «Арсенале» чаще всего общался с Сеском, с Росицки, с Самиром, с которым, кстати, накануне, спустя долгое время, начал снова контактировать, так как завел себе инстаграм. Позже стал проводить время и общаться на базе с Мертезакером и Подольски. Ну и молодые англичане, к слову, Рэмси, Уолкот и Уилшир, тоже хорошо ко мне относились. Просто когда они говорили между собой на английском, мне было трудно уловить суть (особенно в начале), потому что делали это очень быстро, «съедали» много слов.

На мой взгляд, пока рано оценивать «Арсенал» при Эмери. Пока я не увидел больших отличий от венгеровского. Но и времени прошло мало, команда при новом тренере только строится, а у Венгера была целая эпоха, 22 года. Если разница и есть, то она небольшая по сравнению с последними годами при Венгере. Тем более результат примерно такой же — 4,5,6 места — вокруг которых крутится «Арсенал». Чтобы выйти на новый уровень, команде нужно укрепить центр обороны, купить двух всамделишных звезд, и тогда можно будет бороться за более высокие позиции.

О покере на «Энфилде»

Четыре гола «Ливерпулю» никак не повлияли на судьбу моей команды, в отличие от гола Нидерландам в четвертьфинале Евро, но все равно и то, и другое случилось в нужное время в нужном месте. Что сказал после в раздевалке Венгер, честно говоря, не осталось в моей памяти, хотя что-то, наверное, говорил. Если спросите его, он также вряд ли сможет ответить. Как получилось оформить покер? Совокупность удачи и мастерства. Вопросы об этом не сказать, что задолбали… значит, больше ничего эдакого не сделал, о чем можно спрашивать. Сам виноват.

Об АПЛ

Это лучшая лига мира на данный момент и на протяжении как минимум последних десяти лет. Здесь лучшие организация процесса, футбольных матчей, освещение событий, сильнейшие игроки, которые стремятся играть именно в Англии. Все на самом высоком уровне, поэтому аудитория чемпионата, по-моему, достигает миллиарда зрителей.

К российским футболистам в Англии относятся так же, как и к другим приезжим. Все зависит от твоих персональных качеств. Все ребята, с которыми я там находился — с Динияром Билялетдиновым, Ромкой Павлюченко, Юрой Жирковым, — никто не жаловался на козни по поводу того, что они русские. Все было очень нормально, толерантно. Вообще в Лондоне проживают множество национальностей. Так что это, пожалуй, самое последнее, на что смотрят.

О «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед»

В матче с «Тоттенхэмом» (шел параллельно с беседой, со счетом 1:0 выиграл «МЮ») мои симпатии на стороне Манчестера. Даже при Моуринью я больше симпатизировал «Юнайтед», чем «Тоттенхэму». Ну и вообще как бывший игрок «Арсенала» не могу радоваться успехам «Тоттенхэма» априори.

Мне кажется, нынешний подъем «МЮ» объясняется тем, что Моуринью делал с командой что-то не так. Игроки не показывали тот футбол, который могли бы. Не скажу, что сейчас они демонстрируют сумасшедший футбол, но более раскрепощены на поле, действуют легче, с куда более заметной самоотдачей.

О «Барселоне»

Если бы все зависело от моего желания, сразу же перешел бы в «Барселону». Жалеть, плакать и убиваться по поводу упущенной возможности оказаться там было некогда. Раз жизнь так распорядилась — это правильно. Переход не случился, потому что «Зенит» не был заинтересован отпускать меня куда бы то ни было. И только мое упрямство позволило оказаться в «Арсенале». Еще было предложение из «Тоттенхэма», но тот, на мой взгляд, тогда был ниже по уровню и статусу, хуже играл в футбол. «Арсенал» полностью удовлетворял меня как любителя атакующего футбола. За «Барсу» мог бы поиграть бесплатно, но недолго. Большую семью нужно кормить.

«Если футбол в России выйдет на новый уровень, то и уезжать незачем»

О российском футболе

Долго ли нам расти до европейского уровня? Все зависит от желания. В первую очередь глобальных руководителей, но и от специалистов, работающих в спортшколах, от условий, самих ребят. Никто не знает ответ на этот вопрос, но важно к этому стремиться, а детишкам любить футбол и жить им. Черпать информацию из интернета, телевизора, от тренеров, ходить на матчи премьер-лиги, наблюдая вживую за нынешними звездами. Воочию — не то же самое, что по телевизору.

Конечно, если есть оказия, нужно уезжать играть за границу в более сильных чемпионатах, чем российская премьер-лига. Если же РПЛ будет расти, то почему бы не остаться здесь, когда есть такие стадионы, столько зрителей на трибунах, как последние полгода. Тогда нет смысла уезжать. Все зависит от уровня российского чемпионата.

О сборной России

В 2008-м наша команда была более атакующая, чем нынешняя, мы играли в авантюрный футбол, а в прошлом году сборная продемонстрировала высокую дисциплину, физподготовку, умение терпеть. Общее — это, наверное, организация. В 2008 — атака, в 2018 — оборона. Ну и атмосфера. У нас она была отличная, и, как казалось со стороны, у команды, игравшей на чемпионате мира, как минимум не хуже. Помочь команде хотелось, и если была бы возможность, помогал бы.

Не буду оригинален в плане выбора лучших игроков нашей сборной на ЧМ. Это Артем Дзюба и Игорь Акинфеев. Если говорить глобально за всю историю, то в каждом поколении были свои звезды и кумиры, поэтому вопрос про лучшего игрока условен. Моим делом было играть в футбол, только время всех расставит по местам, но сейчас это в любом случае уже не так важно.

Что касается следующей отборочной кампании Евро-2020, то в нашей группе фаворитом является Бельгия, а Россия должна выходить в финальную часть со второго места.

О выступлении «Зенита»

По результату, думаю, все довольны. Но то, что по очкам отрыв мог быть значительно больше, перед перерывом всех немного расстроило — и руководство, и Сергея Семака, и всех игроков. Почему так случилось, лучше спрашивать тренеров и футболистов. Они лучше знают. Тогда я не находился внутри, у меня нет возможности об этом рассуждать. Главным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул по весне вижу «Краснодар», который демонстрирует реально классную, интересную, зрелищную игру. Поборются ЦСКА и «Спартак». Наверное, эти четыре команды решат судьбу золота.

«Кроме Головина больше никто и не мог уехать»

Об Игоре Акинфееве

Акинфеев — исключение в контексте вопроса о лучших. Он точно является лучшим вратарем как минимум за российскую историю, а может быть, и в целом, с учетом СССР, если вынести за скобки Яшина.

О Марате Измайлове

Очень техничный футболист — наверное, в большей степени, чем я. Но на поле во время игры не только это влияет на уровень. Помню, когда приехали с ним на первый сбор молодежки, жили втроем в одной комнате: он, я и Керж. Марат еще приехал лысый, мы с Кержем ржали, просто угорали над ним. Измайлов очень талантливый человек в футбольном смысле, просто его карьера сложилась менее ярко, чем моя. При этом по футбольным данным он, может быть, и не хуже, а в чем-то точно лучше, чем я.

О Головине и Черышеве

Головин — очень талантливый игрок, данные которого позволят ему играть в Европе. Думаю, после зимней трансферной кампании дела у «Монако» пойдут лучше. Очень верю в Сеска. Он очень сильный футболист, который мог бы играть сейчас и в «Челси». Связка Головин — Фабрегас смотрится, на мой взгляд, опасной для любого соперника. Если у Головина потом спросите — как ему Сеск — уверен, он подтвердит все, что я говорил и говорю про него. Это действительно сильный и разносторонний футболист. Фабрегас может сыграть опорного или центрального полузащитника, действовать под нападающими. Головин способен действовать и на фланге, и в центре в паре с Сеском, а под ними Тилеманс. Вариаций много. Скорее всего, Головин с Сеском не будут конкурировать за позицию, а дополнят друг друга.

К Черышеву у меня более спокойное отношение. Его выручает то, что он прошел школу «Реала», обладает очень хорошей техникой.

О потенциальных легионерах

После ЧМ, думаю, никто, кроме Головина, и не мог уехать в Европу. Федор Смолов, к сожалению, себя проявил не так ярко, Черышев и так играет в Испании, Дзюба уже старый, и ему не заплатят больше, чем в «Зените», Акинфеев не хочет, иначе уехал бы раньше. Если каждого игрока взять в отдельности, то особо и не было вариантов.

О самых перспективных российских игроках

Топ-3? Можно было бы назвать Головина, но он уже состоялся. Наверное, Обляков, Ильзат Ахметов и Чалов. Последний, правда, уже пару лет играет за ЦСКА, но ему все равно еще только 20. Они в первую очередь приходят на ум. Но и армейцы с таким молодым составом выглядят достаточно хорошо.

О Роналду и Месси

Помню, когда проиграли 1:7 сборной Португалии, перед игрой сказал Анюкову: «Анюк, ты главное спокойно плассируйся, я все буду отнимать». Потом Роналду сделал пару финтов, и я уже даже бежать за ним перестал. Мне потом долго вспоминали предматчевые слова. Разумеется, Роналду сейчас один из двух лучших игроков мира. Но для меня лучший Месси. Как говорил один из бывших игроков «Реала»: «Бедный Роналду! Сколько же ему надо тренироваться, чтобы встречаться с богом». Талант Месси действительно дан свыше. Как он владеет мячом, как понимает игру — в одном человеке все сложилось. А Роналду благодаря великолепным физическим данным и трудолюбию долгие годы на равных соперничает с Месси.

«Нет амбиций стать тренером, но вдруг мне понравится?»

О праздновании гола

Прикладывание пальца ко рту могу объяснить двояко. С одной стороны, это вообще ничего не значит, с другой — в свое время многие работники «Зенита» в меня не верили, незаслуженно, на мой взгляд, критиковали. А каждый мой гол или удачное действие вбивали гвоздь в их точку зрения.

Хочу заметить, что спокойно отношусь к критике. Когда она адекватна и заслужена — это нормально, никуда без нее не уедешь, не только в плане футбола. Просто в ранние годы для меня было дико, что корреспонденты нашей же газеты буквально «убивали» меня. И я не понимал, почему это происходит. Что раньше, что сейчас я считаю: если критика аргументирована, критик объясняет предмет, разбирается в нем, то вопросов нет. Пусть это и со знаком «минус» для меня.

О себе

Андрей Аршавин — противоречивый человек. Он может быть добрым или злым, переход возможен за минуту, быть очень щедрым или «зажопиться» за один рубль. Словом, чистый Близнец, как по знаку Зодиака. Могу потратить деньги, распылиться, а бывают и рациональные периоды, когда расходы сведены к минимуму. Вредные привычки? Все говорят, что я зануда, и отчасти с этим согласен. Остальное… практически не пью, сигарет не курю… Почти идеальный спортсмен!

О переходном периоде в жизни

Пока все складывается нормально, потому что у меня есть работа, даже две. В моем случае переход получился нормальным, даже быстрым. Поэтому не было большой депрессии, хотя не исключаю, что она наступит позже. Если все пойдет нормально, я буду востребован на работе, то все будет хорошо. Если нет, то, конечно же, возникнут проблемы. Был момент, когда свободного времени стало больше, но сейчас все изменилось. Вы сейчас отдыхали десять дней, а я сижу в «Сапсане» постоянно, еду из Петербурга в Москву или обратно.

Комментаторский опыт был для меня новым и интересным, с одной стороны. С другой, я был напряжен, мне было тяжело подбирать слова, требовалось быстро что-то сказать, но я бы хотел продолжить это, чтобы в следующий раз получилось лучше. Если это интересно вам, телезрителям, если мой нудный писклявый и хриплый голос вам не нравится, лучше напишите об этом! Меня просто не поставят комментировать матчи.

У меня нет амбиций стать тренером «Зенита», а как сложится жизнь — посмотрим. С 16 числа я пойду учиться только на категорию D. А там как знать: вдруг мне это понравится? До категории Pro в любом случае еще очень-очень далеко.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Антон Денисов, Андрей Голованов и Сергей Киврин, РИА Новости/Александр Вильф, ФК «Зенит», Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Антон Денисов, Max Avdeev

Полная версия интервью:

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