4 команды РПЛ, которые вы не узнаете весной. Речь не про «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар»

Текст о середняках и аутсайдерах. Трем командам будет совсем тяжело, их тренерам нужно заменить нескольких лидеров.

2019-01-16T12:40:36+03:00 Текст о середняках и аутсайдерах. Трем командам будет совсем тяжело, их тренерам нужно заменить нескольких лидеров.

«Рубин»

– Кудряшов, Джанаев, Флорес. Возможно, Гранат, Азмун и другие

+ Пантелеев, Давиташвили

Клуб больше не готов платить 1,5 млн евро в год Кудряшову, Гранату и Джанаеву — самым высокооплачиваемым россиянам «Рубина», сообщает «Бизнес Онлайн». Кудряшов уже расторг контракт, он должен усилить «Краснодар». Джанаев ищет новый клуб. Скорее всего, останется только Гранат, согласившийся на трехкратное понижение. Если не зимой, то летом уйдет Сердар Азмун, который сейчас рубится с Ираном на Кубке Азии. Чико Флорес в данный момент тренируется с молодежной командой.

Финансовый Fair рlay заставил «Рубин» жить экономно. Если в регионе могут закрывать глаза на неэффективные расходы прошлых лет, то УЕФА этого делать не стал. Теперь в Казани отменили премиальные за победы, а состав основной команды «Рубина» на первый сбор больше похож на молодежный.

Вратари: Абашев, Бабурин, Обухов (на просмотре, из «Зенита»)

Абашев, Бабурин, Обухов (на просмотре, из «Зенита») Защитники: Сорокин, Устинов, Цаллагов, Уремович, Калинин, Абдуллин, Агапов, Микушин, Останин, Степанов

Сорокин, Устинов, Цаллагов, Уремович, Калинин, Абдуллин, Агапов, Микушин, Останин, Степанов Полузащитники: Шекари, Могилевец, Голдобин, Камболов, Байрамян, Базаев, Мухаметзянов, Пантелеев, Акбашев (на просмотре, из «Авангарда»)

Шекари, Могилевец, Голдобин, Камболов, Байрамян, Базаев, Мухаметзянов, Пантелеев, Акбашев (на просмотре, из «Авангарда») Нападающие: Полоз, Сагитов, Коблов

На сайте «Рубина» давали новость, что Гранат, Коновалов, Подберезкин, Бухаров пропускают сбор по состоянию здоровья, но так же писали про Кудряшова. Возможно, остальные присоединятся позднее, но могут и уйти, если найдут другие варианты.

— Любого футболиста продаем и никого не покупаем. Свободный игрок с копеечной зарплатой — вот таких мы можем рассматривать. Поэтому мы, скорее всего, только продадим кого-то, никого не приобретая, — говорил Бердыев в декабре.

«Ростов»

– Гулиев, Юсупов. Возможно, Скопинцев

+ Зайнутдинов, Глебов

За Гулиева «Спартак» заплатил около миллиона евро. «Ростов» не хотел расставаться с ним, но выбора не было. Что касается Юсупова, то он сам инициировал расторжение, узнав, что его хочет подписать «Динамо».

На подходе Скопинцев, который должен стать первым приобретением «Зенита» в это трансферное окно. Из «Ростова» в «Зенит» переходили Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Ерохин, Полоз, теперь, видимо, еще и Скопинцев. По информации издания «Спорт день за днем», клуб должен был объявить о сделке до 15 января.

Впрочем, пока этого не произошло, поэтому остается вероятность, что Скопинцев перейдет в «Спартак». Или останется в «Ростове», с которым он находится на первом сборе. Были опасения, что «Ростов» начнут растаскивать по окончании сезона, но это частично уже произошло зимой. Минус два (может, три) ведущих игрока с русским паспортом. Это удар по команде Карпина. Обратите внимание на подпись к фото.

На замену Гулиеву взяли 20-летнего полузащитника «Астаны» и сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова. На этой позиции также может сыграть и другой новичок — 19-летний Даниил Глебов, который ушел из «Анжи». Там вообще катастрофа.

«Анжи»

— Савичев, Новосельцев, Чансельор, Глебов. Возможно, Дюпин, Рабиу и другие

+ Кутеладзе (?)

«Анжи» собирался провести первый сбор в Турции, но перенес тренировки в Кисловодск. Почему? Отвечает Магомед Адиев:

— Многие отказались приехать на базу. Думаю, после первого сбора проблемы [с составом] усугубятся. После Кисловодска наверняка еще кто-то отсеется. Лететь в Турцию, не определившись с составом, было бессмысленно. Грубо говоря, потратили бы деньги на билет, а человек перешел бы в другую команду… Для «Анжи» это слишком большая роскошь. А в Кисловодске демократичные цены. Можно взять туда много ребят на перспективу, из молодежки, дубля, аренд. Чтобы проверить, кто готов будет весной сыграть в премьер-лиге, — сказал Адиев в интервью «Советскому спорту».

«Анжи» может покинуть абсолютно любой игрок, который захочет. Контракт дает такую возможность при наличии долгов по заработной плате. Команду должен пополнить Николас Кутеладзе — 17-летний воспитанник «ПСЖ», но и здесь есть проблемы. Лига запретила «Анжи» регистрацию игроков. Если запрет не будет снят, то клуб останется даже без тех, кто готов сесть на «Титаник». Махачкала станет еще слабее и будет доигрывать сезон кем придется.

Кстати, уйти мог и сам Адиев. Ему предложили место в штабе Рахимова в «Ахмате», но тренер дал понять, что будет с «Анжи» до конца.

«Крылья Советов»

— Молло, Надсон, Башкиров, Чочиев

+ Карпов, Тимофеев, Самедов, Джано, Шишкин, Зиньковский

Божович строит команду на 13 туров, чтобы остаться в лиге. Если получится сохранить место, то процесс нужно будет начинать заново летом. Самедову пойдет 36 год, Джано и Тимофеев вернутся в «Спартак».

Помимо спартаковцев в Самару приехали крайний защитник (и иногда опорник) «Краснодара» Роман Шишкин; 23-летний защитник «Зенита» Максим Карпов, он провел больше 70 матчей за «Зенит-2», был в арендах в СКА и «Роторе»; Антон Зиньковский — форвард «Чертаново», который делит второе место среди бомбардиров ФНЛ с Глушенковым (перешел в «Спартак»).

— У «Крыльев» есть турнирная задача, для ее решения команде требовалось усиление состава. Божович доволен, все игроки с ним согласовывались, ключевые позиции усилили, финансово тоже все в пределах нормы, — сказал председатель совета директоров Дмитрий Шляхтин.

В отличие от «Ростова», «Рубина» и «Анжи», «Крылья» могут стать сильнее. Это единственный клуб РПЛ из второй восьмерки, который подписал больше одного футболиста.

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