Пике купил клуб из Андорры, а Месси и Фабрегас будут ему помогать. Зачем им это?

Кажется, мы уже знаем имя будущего президента «Барселоны».

2019-01-15T12:44:00+03:00 Кажется, мы уже знаем имя будущего президента «Барселоны».

Что случилось?

Пике всерьез строит планы о том, чем будет заниматься после окончания карьеры. Вариантов уже достаточно. Не так давно защитник создал компанию Kosmos Studio, которая действует от его лица и занимается различными проектами. Например, в декабре футболист купил клуб «Андорра» из одноименного государства. Первым делом испанцу требуется погасить долги команды в 200 тысяч евро.

«Андорра» образована в 1942 году. Высшим достижением клуба считается выход в Сегунду Б. Последние несколько лет команда выступает в каталонской лиге, что является пятым испанским дивизионом. Большинство игроков параллельно футболу работают. Например, один из лидеров «Андорры» Кристиан Мартинес — перевозчик. Планируется, что Пике со временем станет президентом команды.

Планы у защитника серьезные: в ближайшие годы он хочет проскочить три дивизиона и добраться до Сегунды. В тренерский штаб команды уже вошли экс-игроки Барселоны Габри Гарсия и Альберт Хоркера. Оба воспитанники каталонской команды и провели в клубе больше 15 лет на двоих. Гарсия и Хоркера последний год работали в швейцарском «Сьоне» — главным тренером и ассистентом.

Первым новичком клуба должен стать Адриа Виланова — сын бывшего тренера «Барселоны» Тито Вилановы. Тот работал с Пике, выигрывал чемпионат Испании, но в 2014-м умер от рака слюнных желез. Карьера 21-летнего сына пока не задалась — после дубля «Барселоны» он не поднимался выше третьего испанского дивизиона.

Проект Пике поддержали Фабрегас и Месси. Их доля в клубе будет существенно меньше, но, по мнению Жерара, даже это сильно поможет клубу развиваться в международном направлении.

Зачем это Пике?

Одна из версий: футболист после окончания карьеры хочет стать президентом «Барселоны». В Испании даже шутят на эту тему. В конце 2018-го Mundo Deportivo написало, что в 2020-м защитник завершит карьеру, чтобы через год баллотироваться в президенты. Важно понимать, что день выпуска новости (28 декабря) в Испании считается аналогом российского 1 апреля.

Но уже то, что желание Пике руководить «Барсой» ушло в местный фольклор, говорит о многом. И чтобы иметь шансы в борьбе с опытными функционерами, футболисту требуется свой успешный проект. Именно для этого и был, вероятно, куплен клуб «Андорра».

Жерару интересен не только футбол

Совсем недавно Пике заключил соглашение с Международной федерацией тенниса: планируется, что футболист и его компания привлекут для организации 3 млрд долларов. В свою очередь чиновники согласились с кардинальными изменениями в старейшем (и легендарном) командном турнире — Кубке Дэвиса. Теперь он будет называться Финал Кубка мира по теннису.

Старт будет дан уже в ноябре этого года: 18 лучших сборных в течении недели (начиная с группового этапа) поведут борьбу за победу. Противостояние будет состоять из двух одиночных встреч и одной парной. Место проведения турнира планируют менять каждый год.

Надо признать, что Кубок Дэвиса давно требовал изменений. Из-за того, что турнир был растянут на весь сезон, многие топ-игроки отказывались в нем участвовать. Плюс географически он был исполнен не лучшим образом: например, испанцам как-то пришлось лететь во Владивосток, потому что так захотела российская федерация тенниса.

Большинство звезд поддержали Пике — Джокович, Надаль, Маррей. Но Федерер высказал более осторожную позицию: «Забавно видеть, как в нашем мире появляется футболист. Нельзя, чтобы Кубок Дэвиса превращался в Кубок Пике. Он должен советоваться с игроками».

И другие проекты Пике

Свое СМИ

Помимо тенниса и футбола Пике также попробовал себя в журналистике. Перед чемпионатом мира в России он присоединился к проекту The Players’ Tribune. Он общался со звездными коллегами, узнавая, какой сложный путь прошел каждый из них. Моментами получалось очень интересно — выходили яркие интервью с Левандовски, Неймаром и многими другими.

Снял фильм

Также футболист силами своей компании Kosmos Studio снял уникальный документальный фильм о выборе Гризммана, проект называется #LaDecision. Перед ЧМ-2018 форвард всерьез раздумывал уйти в «Барселону», но все же подписал новый контракт с «Атлетико». Все переживания, сомнения на протяжении двух месяцев перед решением были запечатлены в фильме. Подобного в истории спорта не было никогда.

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу пришел в бешенство, когда узнал о причастности Пике к фильму. Футболист ответил, что не участвовал в самом процессе съемок и не планировал влиять на решение Гризманна. Он просто хотел показать, как порой труден бывает выбор. Интересно, что идея проекта появилась у Пике, когда он узнал о желании форварда «Атлетико» перейти в «Барсу». Жерар посчитал, что каталонским болельщикам это будет интересно. Но в последний момент Гризманн решил остаться в Мадриде.

Киберспорт

Пике принадлежит компания Kerad Games, которая занимается разработкой игр. Самым успешным их проектом пока является аналог футбольного симулятора Golden Manager — более 15 млн скачиваний в AppStore. В 2018-м сообщалось, что компания стала убыточной из-за высоких зарплат разработчиков. Но Пике уверен, что будет прибыль. Также у футболиста есть идеи по организации кибертурниров.

Очки

В 2016-м Пике приобрел 40% акций компании Kypers, производящей очки. Постепенно он увеличил свой пакет акции до 62%. Теперь в очках этой фирмы можно увидеть Касильяса, Дани Алвеса, игроков «Барселоны», «Валенсии» и сборной Испании. А офисы компании открываются даже в США.

Гамбургеры

В 2010 году Пике за 60 тысяч евро купил 27% акций компании Natrus, специализирующейся на производстве котлет для мясных продуктов, например, гамбургеров. Спустя год объем продаж возрос до 1 млн евро. Сейчас Жерар владеет 33% акций, а компания вышла с каталонского на общеиспанский уровень. В Natrus Пике отвечает за ведение переговоров и поисков нового сотрудничества. С выручки от продаж футболист даже открыл ресторан, но в 2017-м был вынужден закрыть его.

Почему Пике разбирается в бизнесе?

Футболист посещал Гарвардскую бизнес-школу, занимаясь на курсе «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта». Также испанец ходил на индивидуальные занятия в экономическую школу ESADE, где ему три раза в неделю объясняли принципы финансовых механизмов. Также сообщается, что Пике активно общается с бизнесменами разного уровня, чтобы набраться новых знаний.

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