Де Хеа — лучший вратарь мира. Мы сделали видео, чтобы это доказать
Давид де Хеа / Фото: © globallookpress.com
Собрали в одном ролике лучшие сэйвы испанского вратаря «МЮ» в этом сезоне.
2019-01-15T10:25:46+03:00
Собрали в одном ролике лучшие сэйвы испанского вратаря «МЮ» в этом сезоне.
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