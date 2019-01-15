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«Лешка перед смертью играл с температурой. И запретил мне говорить!» Интервью мамы Алексея Черепанова, которому сегодня исполнилось бы 30 лет

11:08
«Лешка перед смертью играл с температурой. И запретил мне говорить!» Интервью мамы Алексея Черепанова, которому сегодня исполнилось бы 30 лет
Алексей Черепанов / Фото: © РИА Новости/Виктор Голубь
15 января 2019 года исполнилось бы 30 лет форварду «Авангарда» и сборной России Алексею Черепанову, трагически ушедшему из жизни 13 октября 2008-го во время хоккейного матча. Обозреватель «Матч ТВ» поговорил с мамой Алексея — Маргаритой Александровной, а также с Владимиром Лутченко, который помог «Рейнджерс» выбрать талантливого игрока на драфте НХЛ.

«Зарезали животину — купили хоккейную форму»

Звоню Маргарите Александровне в Барнаул, и слышу, как в трубке шумит хоккейный поединок.

«Я сижу на протоколе, работаю секретарем матча в первенстве высшей лиги-Б, «Алтай» играет с «Чебоксарами», — рассказывает мама Черепанова. — Сейчас подпишу документы, и с вами поговорю».

— В день гибели Алексея вы каждый год приезжаете к нему на кладбище в Омск. А в день рождения сына у вас есть какая-то традиция?

— 15 января всегда раздаю детишкам шоколадки, конфетки. Дома чай попьем. Церковь говорит, что нельзя отмечать дни рождения усопших. Но просто помянем. Обязательно куплю торт на работу и домой.

— Вы помните тот день, когда Леша появился на свет?

— Это было в Барнауле в роддоме № 11. Помню все четко — 15 января 1989 года, 16 часов 40 минут. Вес — 3900 г, вес — 53 см. Роды прошли без осложнений, все хорошо. Через неделю нас выписали из больницы.

https://www.instagram.com/p/Bo4KfqvlNCF/

— Вы жили в селе Озёрки на Алтае.

— Да. Барнаул — краевой центр, 60 км от нашего дома. Я училась в барнаульском университете, поэтому там рожала. Но школу окончила в Озёрках, и там же работала учителем географии.

— 1989 год — время больших перемен, разваливался СССР. Как вы тогда жили?

— Утром шла на учебу, вечером — работать на уроки. Зарплату не давали. Еда по талонам. У родителей моего бывшего мужа Андрея было большое хозяйство в деревне. Продавали молоко, мясо. Очень нам помогали. Дед покупал Леше хоккейную форму. Но для этого нужно животину зарезать. Так и выживали. Без родителей — никуда.

— Муж работал учителем физкультуры?

— И это тоже. Он окончил омский институт физкультуры по специальности «Футбол». Работал тренером ДЮСШ, был при школе.

— Вы в молодости играли в баскетбол?

— Да в селе мы всем занимались! Я и в настольный теннис играла, и в волейбол, и в баскетбол, и в гандбол. У нас как в деревне: если ты — спортсмен, тебя на все соревнования отправляют. И на лыжах бегали, и «Папа, мама, я — спортивная семья», когда Леша родился. Выступали на сельских Олимпиадах. На все руки мастера.

«Провожала сына в Омск, как на войну»

— А почему решили отдать сына в хоккей?

— Такой цели не было. Мы чувствовали, что надо куда-то отдать. Леша ведь с трех лет на коньках стоял, летом играл в футбол — со стадиона не вылезал.

Когда мы секцию выбирали, то увидели бегущую строку по телевизору, что в барнаульский клуб «Мотор» набирают мальчиков 1989 года рождения в хоккейную секцию. Вот и повезли туда. Сына посмотрели — он подошел. Начали возить на хоккей. А написали бы в бегущей строке про футбол — может, он футболистом бы стал.Просто Леша был игровик, у него в спорте вообще хорошо получалось. Выступал за сборную школы в футбол на краевых соревнованиях.

— В три года поставили на коньки? Не рано ли?

— Папа играл за местную команду. Вот и брал Лешу с мужиками. Коньки у него были 33 размера, пластмассовые, под названием «Динамо».

Я сейчас смотрю, как детей учат хоккею на Алтае. Какие-то стульчики им дают, чтобы сделать первые шаги на льду. А у нас Леша вышел на каток. Разок упал — и поехал.

— Возили каждый день в Барнаул? Это ведь 120 километров туда-сюда.

— Сначала папа возил на электричке. Потом он устал, и я начала. Ведь как было? С утра идем с Лешей на уроки. Спасибо, директор школы шла навстречу — мою работу и учебу сына ставила до обеда. Станция рядом, бежим на электричку, едем час десять в Барнаул. По дороге учим школьные задания. Приезжаем — дворец спорта «Мотора» недалеко от вокзала. После тренировки — опять бегом на электричку. Там тоже уроки делаем.

Так и катались пару лет. А потом в семье пошел разлад, и мы с Лешей переехали в Барнаул. Он в то время уже играл за две команды — 1989 и 1988 годов рождения. Тренер пошел к президенту клуба Вячеславу Бугорскому: «Мне этот парень нужен». Для сына сняли квартиру, а меня устроили на работу завучем в хоккейную школу «Мотор».

— В какие команды звали Алексея Черепанова?

— В Новокузнецк и Омск. Мы еще полтора года прожили в Барнауле. Ребятишки 1988 года начали уезжать в другие клубы на просмотры. Леша сказал: «Мама, отпусти меня. Я не хочу здесь больше играть». Он перерос даже тех, кто был на год старше.

В июне, когда ему было 12 лет, сын поехал на просмотр в Омск. И остался там в интернате.

— Вы же не сразу отпустили Лешу.

— Уехал его друг Андрей Колесников с 1989 года. Сын тоже захотел. Я ему: «Не поедешь!» Он уговаривал, я — ни в какую. Ну куда? Маленький же еще. Родители у Андрея обеспеченные, могли себе позволить. А моему Лешке — 11 лет, как он будет один в большом городе? Мы с мужем уже развелись, папа не помогал. Я получала 1400 рублей в месяц.

Продержались еще год. Тут Леша поставил ультиматум: «Или я закончу, или ты меня отпускаешь. Мне здесь неинтересно». И все, проводила сына как на войну, со слезами.

«Лешка запретил: «Ты только мамане не говори…»

— Как Алексей перенес развод родителей?

— Очень тяжело. Папа неправильно себя повел. Приезжал в Барнаул на тренировки. Иногда запрещал выходить на лед. Может, и поэтому сын хотел уехать, чтобы не видеть это все. А уже в Омске он старался, чтобы мама с папой не пересекались. Если я в один день к нему приезжаю, то отец — в другой.

Даже перед драфтом НХЛ мне позвонил сначала: «Мама, делай документы, летим в Америку». Но через пару дней осекся: «Мам, я поеду один. Потому что папа тоже хочет. Если я только с тобой полечу, то он обидится». — «Леша, да нет проблем, лети с отцом. Я-то не обижусь». Вот папа с ним и отправился на драфт в Коламбус.

Сын до последнего дня переживал. Даже звонил мне перед смертью. Мы договорились, что я приеду. Уже билет купила. И тут отец к Леше прилетел. Он говорит: «Мам, давай я в Москву сгоняю на выезд, и потом мы увидимся».

Я ехала к сыну как раз 13 октября. Мне же в поезде сообщили о его смерти. А если б я приехала на неделю раньше, может, как-то смогла повлиять. Мне папа уже после похорон сказал: «Ты знаешь, что он неделю с температурой играл?»

Я вспылила: «Ты зачем мне сейчас об этом говоришь? Ты ведь был с ним — почему мне не сообщил?» — «Да Лешка запретил: «Ты мамане не говори, а то она приедет, тут кипиш устроит».

Понимаете? Если б я была, то увидела бы, что мой ребенок с температурой. Поговорила бы с врачом, с тренером. Сын не хотел этого, взрослым себя считал.

«Лешка пел под гитару — «Детство, детство, ты куда спешишь?»

— Алексей мог уехать в Америку раньше?

— Да. Сын прошел сборы новичков с «Рейнджерс». Прилетел из Нью-Йорка, и его в армию призвали на год. А еще мы узнали, что в «Авангард» приезжает Яромир Ягр. Это его кумир.

У нас состоялся разговор. Сын спрашивал: «Ну как быть? Так хочу с Ягром поиграть». — «Леш, у тебя как раз армия, второй год контракта. Давай все сделаем по закону. Еще успеешь уехать». Вот он и остался.

— Не думаете сейчас о том, что можно было бы изменить? На каком этапе? Если бы Черепанов поехал не в Омск на просмотр, а в Новокузнецк?

— Такого не было. А в Америку стоило уехать раньше. Незаконно туда убегать не хотелось. Но если б знала, что все так получится, такой совет сыну бы не дала. Я ведь запрашивала все медицинские документы с драфта НХЛ в 2007 году…

https://www.instagram.com/p/Bo7XWN9F_jA/

— Там новички проходят очень тщательный медосмотр перед трудными физическими тестами.

— Тогда у сына все со здоровьем было идеально.

— Как Алексей учился в школе? Успевал?

— Был хорошистом. Уже в Барнауле попал в спорткласс 1988 года рождения. То есть пошел в класс к ребятам на год старше, сдал все экзамены.

Ему очень нравился русский язык. Учителя говорили, что у сына — врожденная грамотность. Еще любил математику.

— Животные у вас дома были?

— Лешка их обожал! Всех брошенных на улице тащил в дом. Особенно собак. У нас жили два пуделя, такса, дворняжки. Когда ездил к бабушке и дедушке в соседнюю деревню, то возился с котами и псами.

— Ходил на музыку в свободное время.

— Совмещал с хоккеем. Его преподаватели в музыкалке тоже хвалили. Потом пришлось выбирать. Но Леша любил выйти во двор с гитарой. Всё играл: «Детство, детство, ты куда спешишь?»

— Болельщики не забывают Алексея Черепанова?

— Звонят мне. Говорят, что помнят о дне рождения Леши. Прислали его майку с надписью «Ястреб — навсегда». Спасибо, что не забываете. А я в феврале проведу очередной турнир для юношей 2008 года рождения — в память о сыне. Она, память, должна жить.

https://www.instagram.com/p/Bo6_bchFjFn/

Владимир Лутченко: «Мы потеряли игрока уровня Евгения Кузнецова»

Только три раза в истории «Рейнджерс» выбирали российского хоккеиста в первом раунде драфта — это Алексей Ковалев (1991 год), Алексей Черепанов (2007) и Виталий Кравцов (2018). Черепанов ушел из жизни в 19 лет. Но с тех пор хотелось узнать, в какого хоккеиста он мог вырасти, какую звезду потерял российский хоккей.

Этот вопрос был задан дважды олимпийскому чемпиону, участнику Суперсерии-1972, многолетнему скауту «Рейнджерс» Владимиру Лутченко.

— Когда вы впервые заметили Черепанова? Как поняли, что мальчик очень талантлив?

— Он ведь был игроком сборной. В августе традиционно проходит Мемориал Глинки для 18-летних ребят. Алексей выделялся на фоне сверстников. Парень-то мастеровитый. Катил здорово. Очень одаренный. Быстро пробился в основной состав «Авангарда», играл с мужиками.

Он и запоминался взрослым мастерством. Руки были хорошие, мягкие. Чувствовал игровые ситуации. Обладал разящим броском, был забивным. Когда я разговаривал с шефом «Рейнджерс» перед драфтом, в клубе из Нью-Йорка особо обратили внимание на то, что Черепанов умел забивать важные голы. Помню, Россия взяла золото юниорского чемпионата мира в Финляндии. Там Алексей был очень хорош.

— «Рейнджерс» сразу нацелились на Черепанова на драфте в 2007 году? Или он мог уйти выше?

— Леша в наших списках котировался в первой десятке. Мы его очень хотели взять. Парень интересный даже вне площадки. Всегда с улыбкой, компанейский, добродушный. Такие ценятся в коллективе. Не было негативных моментов — эгоизма, зазнайства. Это было видно даже американцам.

— В какого форварда мог вырасти Черепанов? Кого мы потеряли?

— Нападающего, очень похожего на Евгения Кузнецова. Алексей был и плеймекер, и забить мог, и катание гладкое. Да, Кузнецов. Отдаленно — Малкин, но у Жени большие габариты, пробивная мощь.

https://www.instagram.com/p/Bo8_zvoFNCF/

— Ваша реакция, когда в Чехове случилась та трагедия?

— «Авангард» ведь перед «Витязем» играл с ЦСКА. Я приходил на матч, общался с Алексеем. И даже представить не мог, что так все обернется! Черепанов был как всегда веселым, много шутил.

Я в Чехов уже не поехал. А потом узнал… Все были в глубоком шоке. Да что тут говорить… Большая потеря и для российского хоккея, и для «Рейнджерс», где на Черепанова очень рассчитывали. Тем более он собирался в Нью-Йорк. Даже когда я приезжал домой к Алексею на девять дней и зашел в его комнату, то увидел — там висела майка «Рейнджерс» с драфта, разные фотографии, атрибутика. Он грезил мечтой о том, что заиграет в Северной Америке. Даже приезжал в лагерь новичков. Всегда говорил: «Я хочу играть на высшем уровне. Не только в НХЛ, но и в сборной».

…Я с отцом Алексея до сих пор общаюсь. Представляете, у меня 15 января — день рождения супруги. А вот 13 октября — день рождения моей старшей дочери. Вот такое совпадение.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, ХК «Авангард», Gregory Shamus / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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