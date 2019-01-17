Серия пенальти, стримы из раздевалок и призовой фонд. Выдержки из регламента ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР

Будет интересно.

2019-01-17T12:28:34+03:00 Будет интересно.

Формат

Команды сыграют в сумме шесть матчей, каждая с каждой. В случае ничьей регламентом предусмотрено самое интересное — серия пенальти. За победу в основное время клуб получает 3 очка, за победу по пенальти — 2, за поражение по пенальти — 1.

Замены

По ходу 1-го и 2-го таймов нельзя будет делать больше 5 замен. Но это для того, чтобы не портить трансляцию бесконечными остановками. В перерыве матча количество изменений в составе не ограничиваются.

Призовой фонд

Он составляет 200 тысяч долларов. Первому место достается 80 тысяч, второму — 50, третьему — 40, а последнему — 30. Если у всех будет одинаковое количество очков, а дополнительные показатели не выявят лучшего, каждая команда получит по 50 тысяч долларов.

Может быть так, что никто не выиграет?

Нет. Даже если абсолютно все дополнительные цифры окажутся равными, то победителя определит жребий. Но премиальные в таком случае будут равнозначными. Тем не менее подобный вариант почти невозможен — дополнительных условий столько, что одно из них наверняка выявит лучшего.

Например, важны даже желтые карточки, потому что при равенстве стандартных показателей (вроде личных встречи и забитых мячей) все решат очки Fair Play по итогам всех матчей.

Набираться они станут следующим способом: за каждую желтую карточку — минус 1 очко, за красную — минус 3, за прямую красную — минус 4, желтая и прямая красная — минус 5. Если даже это не поможет, придется бросать жребий.

Судьи

Игры в Катаре обслужат бригады арбитров во главе с Виталием Мешковым и Сергеем Лапочкиным.

Они будут обязаны приезжать на место проведения матча не позднее, чем за 1,5 часа до стартового свистка. А не позднее, чем за час, рефери должны осмотреть поле, оценив его качество и пригодность.

Медиаактивность

Это должен быть и один из самых интересных в медийном плане предсезонных турниров в истории. И вот почему.

Клубы обеспечивают для организатора турнира:

возможность осуществления съемки событий, происходящих на борту самолета во время перелета в Катар и обратно;

доступ съемочной группы на тренировочные мероприятия;

участие игроков и тренеров в различных онлайн-конференциях в соцсетях.

С согласия клуба СМИ:

смогут снимать происходящее в раздевалках во время матча (камеры работают без звука, включаются только в перерыве или перед выходом на поле);

кроме того, ведущие футболисты будут вести стримы в соцсетях.

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР получит масштабное информационное освещение на телеканалах «Матч ТВ», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и на интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир организован при участии Российской премьер-лиги, которая также будет рассказывать о ходе игр на сайте premierliga.ru и в соцсетях.

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