«Локомотив» встретили хлебом и солью. Репортаж из Катара, где пройдет ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР

21 января в Катаре стартует ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Участниками нового турнира стали «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Наши корреспонденты уже в Дохе, чтобы рассказать тебе о месте проведения турнира. А еще в понедельник туда прилетел и первый из участников.

2019-01-14T23:03:58+03:00 21 января в Катаре стартует ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Участниками нового турнира стали «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Наши корреспонденты уже в Дохе, чтобы рассказать тебе о месте проведения турнира. А еще в понедельник туда прилетел и первый из участников.

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР получит масштабное информационное освещение на телеканалах «Матч ТВ», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и на интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир будет организован при участии Российской премьер-лиги, которая также будет рассказывать о ходе игр на сайте premierliga.ru и в социальных сетях.

Расписание:

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