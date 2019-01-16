Без Лодыгина, но с тренером-новичком. Как «Зенит» отправился на первый сбор

Петербургский клуб улетел на сбор в Катар, где вместе с «Локомотивом», «Спартаком» и «Ростовом» примет участие в ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР. Как сине-бело-голубые добирались до своего тренировочного лагеря — в репортаже «Матч ТВ».

2019-01-16T00:33:58+03:00 Петербургский клуб улетел на сбор в Катар, где вместе с «Локомотивом», «Спартаком» и «Ростовом» примет участие в ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР. Как сине-бело-голубые добирались до своего тренировочного лагеря — в репортаже «Матч ТВ».

Еще раз с Новым годом!

Рейс Санкт-Петербург — Доха был намечен на 10:00. Разумеется, зенитовцы предусмотрительно приехали в аэропорт заранее. При этом каждый вновь прибывший немедленно попадал в тиски партнеров. Запоздалое «С Новым годом!» несколько раз звучало на русском, словацком, испанском и итальянском — команда впервые собралась после отпуска.

Уже на борту с праздниками всех поздравил командир фирменного зенитовского лайнера Владимир Воробьев. Будучи большим поклонником сине-бело-голубых, он старается оказаться за штурвалом во время их первого и крайнего рейсов в году и в сезоне. Традицию не нарушили и в этот раз.

Зенитовцы быстро настроились на рабочий лад, каждый обнаружил на своем кресле салфетку с логотипом предстоящего турнира — ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Без Лодыгина и Ивановича, но с Ригони и Паредесом

«Зенит» вылетел в Доху не в полном составе. Во-первых, в самолете сине-бело-голубых не оказалось Юрия Лодыгина. По нашим данным, голкипер ищет вариант продолжения карьеры в Англии и на правах аренды может оказаться в «Ноттингем Форест». Напомним, контракт Лодыгина с «Зенитом» истекает летом этого года. А во-вторых, в Доху пока не полетели Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер. У обоих небольшие повреждения, поэтому к партнерам они присоединятся несколько позже.

Однако на борту вновь оказался Эмилиано Ригони. Судя по широченной улыбке, полузащитник рад вернуться в петербургский клуб. Напомним, прошлым летом аргентинца до конца сезона арендовала «Аталанта». Также Леандро Паредес, которого всю минувшую неделю сватали в «Челси», вылетел в Доху вместе с «Зенитом».

За шесть часов полета игроки успели поспать, посмотреть фильмы, почитать и вволю наговориться друг с другом.

«Тоннель» для Кузяева и Оливейры

Катар встретил «Зенит» в прямом смысле тепло (+20). По прилету питерцы услышали от сотрудников аэропорта приятное сообщение: вчера в Дохе приземлился «Локомотив».

Зенитовцы быстро заселились в отель, после чего отправились на вечернюю тренировку на поле Aspir Center, где совсем скоро им предстоит сыграть с железнодорожниками в рамках турнира.

Прежде чем началось занятие, сразу двое оказались в традиционном зенитовском «тоннеле»: Далер Кузяев, которому 15 января исполнилось 26 лет, и 36-летний новичок Вильям Оливейра.

На какую позицию пришел бразилец? На тренерскую, помогать Сергею Семаку. В свое время они работали вместе в «Уфе», а еще раньше Оливейра играл в «Амкаре», «Шиннике» и брянском «Динамо».

Новичок говорит на пяти языках, что с ходу и продемонстрировал. Еще до тренировки в разговоре с Эрнани он блеснул португальским, с Мамманой — испанским и русским — с Луневым, которого помнит еще по «Уфе». Останется ли Оливейра в «Зените», прояснится после катарского сбора.

Занятие продлилось порядка часа. Помимо «квадратов», поднявших всем настроение, футболистам пришлось и монотонно побегать. После тренировки улыбались все, включая Анюкова, который сразу не вспомнил, какой это футбольный новый год в его карьере.

Смотри репортаж съемочной группы «Матч ТВ» о первой тренировке «Зенита» в Катаре:

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР — главное событие января в российском футболе. Турнир пройдет в Дохе с 21 по 29 января. В нем помимо «Зенита» примут участие «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

Фото: ФК «Зенит», Сергей Циммерман

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