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10 самых удачных зимних трансферов РПЛ

16:15
10 самых удачных зимних трансферов РПЛ
Понтус Вернблум / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
Найти игрока в середине сезона – особое искусство. Вспоминаем лучшие сделки после перехода РПЛ на систему «осень-весна».

Ахмед Муса (2012)

Семь лет назад ЦСКА купил никому неизвестного бегунка за довольно приличные для себя деньги. Поначалу казалось, что армейцы приобрели легкоатлета, а не футболиста. Помимо скорости 19-летний нигериец почти ничего не мог предложить команде, но довольно скоро Слуцкий сумел переформатировать Мусу. Уже летом из-за травмы основного нападающего Думбия ему пришлось переместиться с фланга в центр, после чего выяснилось, что Ахмед не только очень быстрый, но еще и забивной игрок. В итоге за ЦСКА он наколотил 61 гол и отдал 32 передачи, а его трансфер в «Лестер» пополнил бюджет клуба на 19,5 млн евро. Прошлогоднюю весеннюю аренду также стоит отнести к одним из самых удачных трансферов в середине сезона. После матерного спича Гончаренко во время матча с «Динамо» Муса выдал ударный отрезок (6+3) и внес заметный вклад в итоговое второе место и путевку в Лигу чемпионов. 

Понтус Вернблум (2012)

Экспрессивного шведа приглашали в ЦСКА не только в качестве усиления опорной зоны, но и как важного переговорщика. Вернблум повлиял на переход своего соотечественника Расмуса Эльма — мозгового центра армейцев 6-7 летней давности. В итоге же Понтус стал куда более важной фигурой для команды, чем предполагалось изначально. Дебютировал новичок с гола в ворота «Реала» в 1/8 Лиги чемпионов, а впоследствии стал незаменимым опорником и играющим тренером-мотиватором. Мало кто в команде избежал его ободряющего окрика во время игры. Соперников же бросало в холодный пот при одном взгляде на этого безумца, летящего в отчаянные подкаты. Вернблум был хорош не только на своей родной позиции, но даже в нападении, куда его от безысходности отправлял Гончаренко. Швед несколько раз продлевал контракт с ЦСКА на улучшенных условиях, сполна отрабатывая свои деньги. 

Далер Кузяев (2014)

Выпускник академии «Зенита» извилистыми путями подбирался к премьер-лиге. Выступления за команду Строительно-монтажного управления, «Карелию» и «Нефтехимик» никак не намекали на светлое будущее. Просмотр в «Тереке» (не без протекции отца Далера) убедил Рашида Рахимова, что в этом 20-летнем парне что-то есть. Если на первых порах Кузяев в Грозном почти не играл, то начиная со второй половины сезона-2014/15 стал одним из ключевых футболистов. За «Терек»/«Ахмат» он так ни разу и не отличился, но от него никто и не требовал голевых свершений. Далер качественно выполнял черновую работу в середине поля, таская рояль для других. Уже после возвращение в Петербург выяснилось, что Кузяев может быть полезен и в атаке. Продажа взятого за бесценок Кузяева в «Зенит» за 4 млн стала рекордной в истории «Ахмата».  

Бернард Бериша (2016)

После зажиточных времен Сулеймана Керимова в «Анжи» пришлось считать каждую копейку, но даже в таких условиях в Махачкалу удалось пригласить очень качественного полузащитника. Юркого вингера заприметили в албанском «Скендербеу» и купили по сходной цене. Довольно скоро выяснилось, что в «Анжи» играет один из лучших дриблеров российского чемпионата. Техника в сочетании со скоростью делали Беришу особенно опасными даже для самых матерых защитников. За «Анжи» фланговый игрок успел забить 5 мячей и отдал 3 передачи. Меньше чем через год игрок сборной Косово был продан в «Терек» за сумму в 10 раз больше той, что была заплачена «Скендербеу».  

Виктор Классон (2017)

Одного из лучших игроков шведского чемпионата были не прочь видеть в ЦСКА, но представители «Краснодара» оказались расторопнее. За свою настойчивость «быки» были вознаграждены сполна: за два года трансферная стоимость Классона возросла в 7 раз и сейчас составляет 14 млн евро. Впечатляет и статистика игрока, который обошелся в очень скромную сумму для ведущего клуба РПЛ: на счету атакующего полузащитника сборной Швеции уже 25 голов и 19 передач за «Краснодар».   

Соломон Кверквелия (2017)

У грузинского защитника как-то сразу не сложились отношения с новым главным тренером «Рубина» Хавьером Грасией, которого впоследствии Кверквелия назовет клоуном. Полгода в Казани Соломон не играл, а зимой дождался предложения от «Локомотива». Сначала защитник выступал за железнодорожников на правах аренды, а затем его трансфер был выкуплен у «Рубина». Средства, вложенные в Кверквелию, себя оправдали сполна: защитник стал важной составляющей чемпионского успеха, а его трансферная стоимость за время нахождения в «Локо» выросла в два с лишним раза.  

Джефферсон Фарфан (2017)

Юрий Семин был не в восторге, что трансферы в клубе проворачиваются за его спиной. Вот и приезд Фарфана, полгода находившегося без команды, не вызвал восторга у главного тренера. Перуанцу потребовалось еще полгода, чтобы изменить мнение со стороны Юрия Палыча. Весной 2017-го Фарфан редко появлялся на поле, но зато в следующем сезоне стал ключевым персонажем команды. Без голов возрастного нападающего золото спустя 14 лет вряд ли вернулось бы в Черкизово. После дубля в ключевом матче в Петерубрге Семин назовет Фарфана гением, забыв упомянуть, что привез его в команду нелюбимый им Илья Геркус.    

Георгий Джикия (2017)

Два года назад «Спартак» сделал максимально удачное вложение, подписав за небольшую сумму стремительно прогрессирующего защитника «Амкара». Молодой человек с ходу стал лидером защиты и раздевалки, в которой рекой текло шампанское весной 2017-го. Из «Спартака» Джикия катапультировался прямо в основу сборной, отыграв от звонка до звонка все матчи на Кубке конфедераций. 

Бранислав Иванович (2017)

Приход в наш чемпионат игрока калибра Ивановича — всегда событие. За трансфер опытного защитника «Зениту» не пришлось платить ни цента, так как тот расторг контракт с «Челси» по обоюдному согласию. Сэкономленные на трансфере деньги ушли на подписной бонус и оклад звездного новичка. В нынешнем «Зените» Иванович в буквальном смысле незаменим: в текущем чемпионате он отыграл все 17 матчей без замен. 

Артем Дзюба (2018)

Дзюба за свою карьеру успел побывать в пяти арендах. Сначала он не очень нужен был родному «Спартаку», так что имя в премьер-лиге форвард делал себе в «Томи». В 2013/14 случился чудесный сезон в «Ростове», а после опалы Манчини Артему пришлось реанимировать карьеру в Туле. Сотрудничество с Божовичем вновь благотворно сказалось на Дзюбе, который год назад и мечтать не мог о всенародном признании, которое накрыло его летом. Ударный отрезок «Арсенале» (6 голов + 3 передачи) вернул его в сборную, а затем и в основной состав «Зенита». 

Нескольких футболистов из списка можно увидеть в деле на турнире в Катаре 21–29 января. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР получит масштабное информационное освещение на телеканалах «Матч ТВ», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и на интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир организован при участии Российской премьер-лиги, которая также будет рассказывать о ходе игр на сайте premierliga.ru и в соцсетях.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Владимир Федоренко, РИА Новости/Сергей Расулов — мл., РИА Новости/Саид Царнаев, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Евгений Биятов, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Андрей Варенков 

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