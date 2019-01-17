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«Россия была одной из самых играющих команд в Европе!» Галактикос, версия 2.0

14:53
«Россия была одной из самых играющих команд в Европе!» Галактикос, версия 2.0
Михаил Галактионов / Фото: © globallookpress.com
Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов встретился с командой, с которой не так давно расстался.

В 2015 году юношеская сборная России 1998 года рождения добралась до полуфинала чемпионата Европы и 1/8 чемпионата мира. Галактионов вел ее до лета 2017-го (два европейских цикла, U17 и U19), потом поработал в грозненском «Ахмате» — помощником у Олега Кононова и главным после его увольнения. А 19 декабря 2018-го вернулся в штат РФС и возглавил теперь уже «молодежку», в которой знакомые все лица. Ребята подросли, стоят, можно сказать, на выпуск, после этого цикла — взрослая жизнь.

Команде U21 предстоит битва за выход в финальную часть чемпионата Европы-2021. Отборочный турнир стартует только в сентябре, но в тренерском штабе уже сегодня дым коромыслом. И чего, казалось бы, старшему тренеру Галактионову заранее суетиться? Он же с этими игроками полжизни прожил, знает их как облупленных.

Сколько можно отдыхать?

— Официально вас назначили в «молодежку» в конце декабря, когда весь наш футбол был в отпуске. Получилось отдохнуть со всеми за компанию?

— Сколько можно отдыхать? Нет-нет, сразу включился, конечно. Съездили на жеребьевку чемпионата Европы в Швейцарию, получили соперников, календарь, все ключевые даты. Теперь дело идет своим чередом: составляется план командировок, сборов, контрольных матчей. И, конечно, идет просмотр и анализ игроков по каждому возрасту, от 1998-го до 2000-го годов рождения: РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, молодежные составы, зарубежные клубы. Отслеживаем игроков, вычленяем каждую позицию, анализируем технико-тактические данные. Очень внимательно смотрим за ребятами: не так много времени осталось, чтобы понять, кто поедет в марте на первый сбор.

— Неужели есть опасения, что в этом возрасте кого-то талантливого российский футбол проглядел, обделил вниманием? Все они давно как на ладони, а вы с ними вообще пуд соли съели.

— Это да, но все течет, все меняется. Понятно, что мы для себя широкий круг кандидатов в целом определили, это порядка 60 человек в совокупности по всем лигам. Теперь он будет только сужаться. Сезон в РПЛ начнется 3 марта, потом подключатся другие лиги — посмотрим, у кого как сложится, кто как провел зиму. По весне в оценках могут появиться совсем другие вводные, тем более что в некоторых клубах поменялись тренеры, и будут ли они рассчитывать на молодых футболистов — очень важный вопрос. Но список требований к кандидатам — по дисциплине, по игровой модели и так далее — мы уже сформировали и разослали.

— Где-нибудь в открытых источниках можно найти полный список кандидатов в молодежную сборную России?

— Надеюсь, что нет. Пока это чисто рабочий вариант, мы его официально не озвучивали, не публиковали. Ближе к концу февраля будет определен список из 30 человек, а он, в свою очередь, сократится до 23, которые и поедут на первый сбор в Марбелью с 18 по 26 марта. Там планируются две игры, даты согласованы, соперники — тоже.

«Выйти из группы» — всего лишь образ

— Есть в сегодняшней молодежной обойме футболисты, которых вы в 2015 году проглядели, ошибочно не взяли в команду?

— По большому счету нет, и мы этому очень рады, честно говоря. 1999 год добавился, а так, все те же игроки и остались, плюс-минус. Радует, что многие ребята востребованы в клубах РПЛ, это большая группа: или уже играют в основе, или как минимум находятся в обойме. Практически все, кто заканчивал с нами отборочный раунд U19.

— А если развернуть вопрос зеркально — из тех, кто был три года назад в порядке, кто-то выпал? Есть такие люди?

— Да, есть, к сожалению, футболисты, которые подавали большие надежды, но в силу разных причин — смена клуба, возможно, снижение, требований к себе, еще какие-то обстоятельства — толком сейчас не играют.

— О ком именно речь?

— Не хотел бы я публичности в этом вопросе. Они про себя все знают и, верю, правильно понимают: если ты был одно время на хорошем счету, а сейчас не востребован — значит, надо пересмотреть отношение к делу. В 21 год точно ничего еще не потеряно.

— Существует некая нижняя возрастная планка? Можно ли, например, заявить за «молодежку» 15-летнего вундеркинда?

— Чисто технически, наверное, можно, если вдруг такое чудо явится. Вопрос в другом. Вот взять младших по возрасту ребят, которые уже сегодня играют в клубах РПЛ, — к примеру, Москвичева из «Динамо» или Игнатова из «Спартака». Они маленькие еще, 2000 года рождения, но уже востребованы в премьер-лиге. В этом случае разница в возрасте вообще не имеет значения: есть опыт игры против мужиков, они хорошо адаптированы. Все приходит через опыт, всему свое время, чудес не бывает. И я не сторонник революционных прорывов.

— Как формулируется спортивная задача? «Выйти из группы, а там будет видно» или у молодежной сборной России есть действительно серьезные амбиции?

— «Выйти из группы» — это всего лишь понятный всем образ, который подчеркивает: двигаться нужно всегда поступательно. Больше того, перед тем как ставить задачу «выйти из группы», предстоит сделать целую серию правильных шагов. Сформировать костяк, создать микроклимат, определиться с игровой моделью, обеспечить футболистов международным опытом, подойти во всеоружии к отборочным играм — и потом только планировать конкретный результат, двигаясь, опять же, от матча к матчу. Можно, конечно, уже сегодня напридумывать себе красивых голов, побед и золотых медалей, а потом понять, что никуда ты не вышел, но это не вариант, мне кажется. Поэтому просто вгрызаемся в работу и делаем эти самые правильные шаги.

— Термин «игровая модель» прозвучал уже дважды. Способна нынешняя «молодежка» показать не только результат, но и интересную игру? Согласитесь, ни одна из успешных сборных прошлых созывов не запомнилась ярким футболом…

— Не соглашусь. Возьмем команду, с которой я работал. Да, до 17 лет результат у нас точно превалировал, а вот на уровне U19, когда мы прошли важные этапы становления, Россия была одной из самых играющих команд в Европе. Мы обыгрывали голландцев, немцев, австрийцев, португальцев. Команда очень хорошо смотрелась! Этого и сейчас будем обязательно добиваться — делать игру узнаваемой.

А теперь обратная сторона медали. Мы здорово тогда выглядели, прямо залюбуешься, подготовили неплохих игроков — точнее, дали им определенный импульс, подготовили-то их в клубах, конечно, — но на уровне 19 лет в финальную часть чемпионата Европы не попали. Видите, какая корреляция. Так что работать надо. Специально повторю слово «вгрызаться» — вот именно так, зубами в работу вцепляться и делать ее, делать, делать. Навязывать футболистам свои требования и оттачивать их до автоматизма.

«В Катаре будут все наши»

— «Спартак» провел первый зимний спарринг, обыграл ташкентский «Локомотив» со счетом 5:2, молодые приняли в этом разгроме самое активное участие. Получилось посмотреть?

— Да. В «Спартаке» много интересных ребят — Глушенков, Умяров, Ломовицкий, Рассказов. Планируем и вживую их увидеть, обязательно поедем на сбор, будем плотно общаться с Олегом Кононовым.

— ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР, турнир в Катаре, включен в план командировок?

— Конечно, там же все наши. В «Спартаке», «Локомотиве», в «Ростов» перешел Глебов из «Анжи», «Зенит» повез группу молодых ребят — теперь вопрос, насколько активно Сергей Семак будет их использовать. Следующая командировка после Катара — Испания, где будем наблюдать ЦСКА и «Краснодар», затем Турция — «Спартак», «Динамо», «Арсенал», Кубок ФНЛ на Кипре…

— У вас теперь есть опыт клубной работы. Добавил он понимания в классическом футбольном вопросе — как должны взаимодействовать клубы и сборные?

— Если речь об «отпускать или не отпускать», тут все достаточно просто: есть регламент, есть официальные даты УЕФА, так что пустые разговоры бессмысленны. Что же касается специфики, то, конечно, опыт Грозного был полезнейший. Работая с командой в ежедневном режиме, ты можешь влиять на все: на «физику», тактику, микроклимат, питание и так дальше. В сборной абсолютно другая история, в кратчайшие сроки ты должен собрать лучших футболистов и объединить их моделью, в рамках которой они могут развиваться. Да еще и с радостью это делать, с неподдельным энтузиазмом: приезжать в сборную с удовольствием и биться за свою страну.

— Бывший президент РФС Виталий Мутко однажды вас, скажем так, защитил: не пустил в «Балтику» на совместительство. Прав?

— С юношами как было? Ты сбор отработал, а следующий у тебя через пять месяцев, и ты все это время, в общих чертах, только тем и занят, что ездишь смотришь кандидатов. А подсознательно мысли скребутся: ну, конечно, теоретически совмещение возможно, почему нет? Но тут же осекаешься: только теоретически, потому что полное погружение в работу на самом деле отнимает все время без остатка. Лишних минут у тренера нет никогда. Наверное, это правильно.

Фото: РФС, ФК «Спартак»

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