Бразильская самба под русскую дудку: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных России и Бразилии.Открыть видео
Факты о матче:
- Обе команды примут участие в ЧМ-2018, который пройдет летом.
- Бразильцы прилетели без своей главной звезды Неймара, который из-за травмы выбыл до конца сезона.
- Стартовый состав сборной России: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Гранат, Комбаров, Самедов, Глушаков, Головин, Зобнин, Алексей Миранчук, Смолов.
- Стартовый состав сборной Бразилии: Алиссон, Миранда, Тиаго Силва, Марсело, Дани Алвес, Каземиро, Паулинью, Коутинью, Дуглас Коста, Виллиан, Габи Жезус.
Лучшие моменты
Жезус избегает офсайдной ловушки и получает шанс пробить по воротам. Акинфеев надежен.Открыть видео
Казимиро бьет точно в руки голкиперу сборной России.Открыть видео
Фирменное смещение Коутинью в центр и подкрученный в девятку мяч заранее прочитываются нашим капитаном.Открыть видео
Россияне неплохо накрывают гостей на выходе из обороны в атаку. Зобнин осмеливается пробить с дистанции.Открыть видео
Контрататака хозяев завершается хорошим пасом Смолова на Самедова и сэйвом Алиссона.Открыть видео
Миранчук подбрасывает пяткой мяч в штрафной, а Зобнин с ходу прикладывается - жаль, мимо...Открыть видео
Вновь Миранчук разбирается с защитой бразильцев. Голов не хватает, так все красиво, конечно.Открыть видео
Текстовая трансляция и статистика
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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