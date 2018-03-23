Бразильская самба под русскую дудку: онлайн и лучшие моменты

Бразильская самба под русскую дудку: онлайн и лучшие моменты

18:22

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных России и Бразилии.

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Факты о матче:

  • Обе команды примут участие в ЧМ-2018, который пройдет летом.
  • Бразильцы прилетели без своей главной звезды Неймара, который из-за травмы выбыл до конца сезона.
  • Стартовый состав сборной России: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Гранат, Комбаров, Самедов, Глушаков, Головин, Зобнин, Алексей Миранчук, Смолов.
  • Стартовый состав сборной Бразилии: Алиссон, Миранда, Тиаго Силва, Марсело, Дани Алвес, Каземиро, Паулинью, Коутинью, Дуглас Коста, Виллиан, Габи Жезус.

Лучшие моменты

Жезус избегает офсайдной ловушки и получает шанс пробить по воротам. Акинфеев надежен.

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Казимиро бьет точно в руки голкиперу сборной России.

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Фирменное смещение Коутинью в центр и подкрученный в девятку мяч заранее прочитываются нашим капитаном.

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Россияне неплохо накрывают гостей на выходе из обороны в атаку. Зобнин осмеливается пробить с дистанции.

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Контрататака хозяев завершается хорошим пасом Смолова на Самедова и сэйвом Алиссона.

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Миранчук подбрасывает пяткой мяч в штрафной, а Зобнин с ходу прикладывается - жаль, мимо...

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Вновь Миранчук разбирается с защитой бразильцев. Голов не хватает, так все красиво, конечно.

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Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

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