7 игроков, которых вызывали Капелло и Слуцкий, но не замечает Черчесов

Выясняем, как у них сейчас дела.

В этом списке не будет Игоря Денисова и Артема Дзюбы, отсутствие которых в сборной Черчесова слишком очевидно, чтобы об этом еще раз говорить. Зато будут их бывшие и нынешний одноклубники.

Андрей Ещенко

34 года, «Спартак», крайний защитник

Последний матч в сборной: 22 июня 2014 года (групповой этап ЧМ-2014, Россия – Бельгия – 0:1, 28 минут)

Карьере Ещенко в сборной в какой-то мере помешала тяжелая травма – после дебюта в отборе ЧМ-2014 он порвал «кресты» и пропустил оставшиеся матчи квалификации. Тем не менее, в финальной части турнира он сыграл. В 34 года Андрей переживает золотую осень, в том числе, и нынешней весной. Сам игрок отмечает, что со Станиславом Черчесовым не общался, а «если бы хотели, то давно бы вызвали» в команду. С фланговыми защитниками в сборной дефицита нет, но Ещенко прямо сейчас объективно очень и очень неплох: в топ-3 по отборам во всей премьер-лиге.

Георгий Щенников

26 лет, ЦСКА, крайний защитник

Последний матч в сборной: 15 июня 2016 года (групповой этап Евро-2016, Россия – Словакия – 1:2, 90 минут)

Формально Щенников получал вызов в сборную, но в том самом, с легким налетом безумия матче против Коста-Рики (3:4) на поле так и не появился. Как и в последующих самых расширенных заявках. Этот сезон для Георгия – американские горки. С одной стороны, он сильно прибавил по атакующей части (все помнят два важнейших гола за ЦСКА), чего ему недоставало ранее как раз в сборной. С другой, получил травму на самом пике активности, лишь в середине февраля вновь приступив к тренировкам. Примерно такие же горки у него были и на Евро-2016, когда Щенников успел и привезти английский гол, и отдать результативный пас в том же матче. По крайней мере, с ним интересно.

Максим Беляев

26 лет, «Арсенал» (Тула), центральный защитник

Последний матч в сборной: -

Единственный в нашем списке, кто приглашался в сборную, но пока там так и не сыграл. Причем, вызов был еще в начале 2014 года. Сейчас Беляев и его «Арсенал» чуть ли не главное открытие всего российского сезона. По статистике Максим – это топ-15 лучших по единоборствам в защите и топ-5 по перехватам. Агрессивная (в хорошем смысле слова) манера игры Беляева позволяет ему часто оказываться в эпицентре событий и играть на опережение. Если говорить о клубном футболе, защитника уже заметили «Зенит» со «Спартаком», пусть до трансфера дело зимой так и не дошло. Вполне возможно, до конца чемпионата заметят и в сборной.

Никита Чернов

22 года, «Урал», центральный защитник

Последний матч в сборной: 14 июня 2015 года (квалификация Евро-2016, Россия – Австрия – 0:1, 78 минут)

Автор самого оригинального дебюта в национальной сборной – Чернов сумел сыграть в отборе на Евро-2016, хотя к тому моменту у него было ни одной минуты в рамках РФПЛ. Сейчас получает вызовы в молодежную сборную Бушманова и, по идее его время еще придет. До недавних пор самой проблемной во взрослой сборной являлась позиция центрального защитника. Прямиком из «Урала» добраться до заявки Никите труднее, чем армейским транзитом. Собственно, главная цель его прямо сейчас – отыграть весеннюю часть настолько здорово, чтобы вновь считаться надежной заменой тройке ветеранов ЦСКА. Но карьеру Чернова в сборной, как уже отмечалось, сложно принять за стандарт. Так что все возможно.

Олег Иванов

31 год, «Ахмат», полузащитник

Последний матч в сборной: 5 июня 2016 года (товарищеский матч, Россия – Сербия – 1:1, 30 минут)

Между первым вызовом Иванова (2008-й, Хиддинк, с последующем поездкой туристом на Евро) и дебютом (2015-й, Капелло, товарищеская игра с белорусами) прошло столько лет, что, кажется, сейчас уже и странно думать о возвращении туда. Тем не менее, Олегу всего 31 год, он один из самых характерных (ударение на любой слог) универсалов премьер-лиги. Иванов готов выполнять любые задачи на поле, в зависимости от контекста игры, позиции и отведенного ему времени. По точным ключевым передачам (1.6 в среднем за матч) среди опорников с ним может поспорить разве что не имеющий российского паспорта Натхо.

Олег Шатов

27 лет, «Краснодар», атакующий полузащитник

Последний матч в сборной: 15 июня 2016 года (групповой этап Евро-2016, Россия – Словакия – 1:2, 90 минут)

Отсутствие Шатова в составе сборной на Кубке конфедераций стало одним из главных сюрпризов заявки нашей команды. Тогда Черчесов объяснил свой ход «неоднозначным» сезоном в исполнении Олега, сейчас – необходимостью «влиться в новый коллектив», то есть в состав «Краснодара». Хотелось бы надеяться, что тренерский штаб сборной действительно ждет, как Шатов покажет себя на старой-новой позиции центрального полузащитника. Пока получается с переменным успехом, но за игрока говорит серьезный опыт выступления на статусных турнирах и огромная мотивация вернуться в обойму.

Алексей Ионов

29 лет, «Ростов», атакующий полузащитник, нападающий

Последний матч в сборной: 26 марта 2016 года (товарищеский матч, Россия – Литва – 3:0, 45 минут)

Дебютировал за национальную команду еще при Дике Адвокате, до скандала с не постиранными сотрудником ГАИ носками. Какое-то время репутация Ионова опережала его самого, но это не смущало ни Фабио Капелло, ни Леонида Слуцкого – Алексей принимал (пусть и минимальное) участие в отборе на ЧМ-2014 и Евро-2016 и попал в окончательную заявку на чемпионат мира в Бразилии. Именно тогда – на рубеже 2014-15 годов – показывал свой лучший футбол, но сейчас, с приездом Валерия Карпина в Ростов-на-Дону, кажется, обрел второе (уже более свежее) дыхание. В двух матчах забил два гола и не реализовал кучу моментов, хотя позиционно не всегда был центрфорвардом.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Виталий Белоусов, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, Getty Images