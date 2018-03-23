У Бразилии опять великая сборная. Благодаря ему

Денис Романцов - о Тите.

Вообще-то он не Тите.

Его старшая сестра Беатрис работала в офисе Volkswagen в городе Кашиас-ду-Сул. Она уговорила руководство, чтобы семнадцатилетнего Аденора устроили в автосалон, но работа продлилась всего несколько дней. А все потому, что в представительство Volkswagen заглянул Луис Фелипе Сколари, 30-летний защитник «Кашиаса», параллельно тренировавший команду колледжа Кристовао Мендонса. В матче юношеского чемпионата против «Жувенила» Сколари впечатлился игрой левого атакующего хавбека соперников. Встретив того парня в автосалоне, Сколари нечаянно назвал его именем другого атакующего полузащитника «Живенила» - Тите. Учитывая, что далее следовало приглашение на просмотр в «Кашиас», Аденор не решился поправлять Сколари. И стал Тите.

После пяти лет в «Кашиасе» Тите попал в «Португезу», но через несколько месяцев порвал связки колена. Пятого декабря 1984-го предстояла операция, а на двадцать второе была назначена свадьба (Тите уже несколько лет встречался с Розмари Рицци - познакомились в стейк-хаусе, которым владели ее родители). Тите перенес свадьбу на тридцатое ноября, провел с женой несколько дней в Санта-Катарине, а потом лег на операцию, вернувшись на поле только в ноябре 1985-го. Покинув «Португезу» ради «Гуарани» из Кампинаса, Тите снова повредил колено и попросил тренера Карлоса Алберто Силву отменить его контракт - переход-то состоялся всего несколько дней назад. Силва отказался. Он дождался выздоровления Тите и выпустил его в финале чемпионата Бразилии-1986, где «Гуарани» только в серии пенальти проиграл «Сан-Паулу». После того матча Тите не смог заснуть и в шесть утра поехал с женой в Кашиас-ду-Сул. На трассе Форталеза - Жагуаран, которую потом прозвали «шоссе смерти», Тите потерял управление, а машина закружилась и едва не свалилась в овраг. В 1988-м, после семи операций на колене, он все же оставил карьеру игрока, не накопив к двадцати семи годам на хоть какую-то недвижимость - жил с женой в квартире, подаренной тестем.

Став тренером, Тите в 1992 и 1993 годах ночевал под трибунами стадиона команды «Веранополис» - чтобы не тратить полтора часа на дорогу домой. «Мой сын Матеус иногда приезжал ко мне. Однажды он разбудил меня испуганным криком - увидел огромного паука», - рассказал Тите своему биографу, журналистке Folha de S.Paulo Камиле Маттосо. В 1993-м Тите выиграл с «Веранополисом» вторую лигу штата Риу-Гранди-ду-Сул и получил в качестве приза BMW. Уже через несколько дней выяснилось, что команду не на что содержать в следующем сезоне, и Тите отдал руководству свою машину, разрешив ее продать.

Через пятнадцать лет - новая история с машиной. Тите добыл с «Интернасьоналом» Южноамериканский кубок, превзойдя «Эстудиантес» Хуана Себастьяна Верона. Лучший игрок финала, нападающий Нилмар, получил Nissan X-Trail и сразу выставил его на продажу. Покупателей не нашлось, Нилмар рассказал об этом Тите, и тот купил машину. Полученные деньги Нилмар разделил между всеми сотрудниками и игроками «Интернасьонала», среди которых были Алекс Мескини, Даниэл Карвалью, Андрес Д’Алессандро и Тайсон.

В первые десять лет тренерской карьеры Тите работал в родном штате Риу-Гранди-ду-Сул. На излете девяностых он вернулся в клуб «Кашиас», куда его когда-то привел Сколари, и ошеломил всю Бразилию, дойдя до финала чемпионата штата и разгромив там «Гремио», в составе которого были чемпион мира-94 Зинью и два будущих чемпиона мира - защитник Андерсон Полга и двадцатилетний Роналдинью. Тот титул до сих пор остается единственным в истории «Кашиаса», основанного в 1935-м.

Через год Тите снова выиграл чемпионат штата, но уже с «Гремио», в котором место Роналдинью, проданного «ПСЖ», занял Марселинью Параиба, приехавший из «Марселя». Спустя всего две недели «Гремио» Тите завоевал Кубок Бразилии, побив «Коринтианс» Вандерлея Лушембурго. А вот после - тягостные семь лет без трофеев.

Впервые Тите возглавил «Коринтианс» в 2004-м. Тогда клуб перебивался с хлеба на воду из-за завершения сотрудничества с американской компанией «Хикс Мьюз». В таких условиях Тите доверился молодым игрокам (например, форварду Жо и защитнику Бетао, будущему игроку «Динамо» Киев) и финишировал пятым, подняв команду на десять мест по сравнению с предыдущим сезоном. Из-за другого молодого игрока, левого защитника Коэлью, Тите пришлось покинуть «Коринтианс» в 2005 году. Новый владелец клуба, иранский бизнесмен Киа Джурабчиан, накупил звезд (Маскерано, Тевеса, Нилмара, Густаво Нери), и когда «Коринтианс» проиграл «Сан-Паулу» из-за того, что Рожерио Сени взял удар Коэлью с одиннадцати метров, вошел в раздевалку и приказал: дальше пенальти должен бить Тевес. Тите заступился за Коэлью, а назавтра был уволен. Спустя два года Федеральный суд Бразилии выписал ордеры на арест Киа Джурабчиана и его партнера по компании Media Sports Investments Бориса Березовского, заподозрив их в отмывании денег через «Коринтианс».

Незадолго до увольнения Тите купил дом в Сан-Паулу, в районе Татуапе. Через несколько недель после ухода из «Коринтианса» Тите принял «Атлетико Минейро», а дом в Сан-Паулу стал сдавать. Самым недобросовестным съемщиком оказался аргентинский форвард «Коринтианса» Матиас Дефедерико, в 2009-м приехавший из «Уракана». Отсудить у него арендную плату удалось только в 2014 году.

В середине нулевых Тите часто менял работу. В 2006-м, тренируя «Палмейрас», он много критиковал арбитров, что не нравилось спортивному директору клуба Салвадору Уго Палае: «Палмейрас» играет посредственно, вот о чем нужно говорить, - публично заявил Палая. - Тите стоит заткнуться и перестать жаловаться на судей». Дальше - поражение от «Санта Круса», отставка и работа в «Аль-Айне». В общении с шейхами Тите помогал англоязычный фитнес-тренер Рикардо Роза. «Тите не выпускал игрока, которого шейхи просили ставить в состав», - написал Роза в книге о Тите, вышедшей в 2016-м. Покинув Арабские Эмираты, Тите получил работу в «Интернасьонале», который плелся на семнадцатом месте, но именно с ним завоевал долгожданный титул - Южноамериканский кубок. Правда, в следующем году из-за конфликта с Андресом Д’Алессандро и ухудшившихся результатов Тите покинул Порту-Алегри и снова улетел в ОАЭ. «Худшее решение в моей жизни - увольнение Тите, - признался спортивный директор «Интернасьонала» Фернандо Карвалью журналистке Folha de S.Paulo Камиле Матоссо. - Если бы он остался, мы были бы чемпионами».

Из-за приглашения «Аль-Вахды» Тите отменил даже романтическое путешествие в Аргентину с женой, но снова продержался в Арабских Эмиратах всего несколько месяцев. Президент «Коринтианса» Андрес Санчес позвонил Тите в Абу-Даби и предложил вернуться. Тот разорвал контракт с «Аль-Вахдой» и примчался в Сан-Паулу. Спустя четыре месяца Тите опять оказался под ударом. «Коринтианс» проиграл в квалификации Кубка Либертадорес колумбийской «Толиме». Фанаты клуба побили камнями машины игроков и тренеров (в том числе - BMW Тите) и вывесили баннер на шоссе Айртона Сенны: «Роналдо: самый большой живот, самая большая зарплата, самая маленькая польза на поле»

Почти все советники Андреса Санчеса проголосовали за отставку тренера. Только один из них сказал: «Если вы уволите Тите и не измените то, что происходит в команде, через два месяца придется снова менять тренера». Вскоре президент «Коринтианса» убрал из клуба Роналдо, Роберто Карлоса, которых Тите так и не отвадил от сигарет, и Жусилея (если первый завязал с футболом, то остальных пристроили в «Анжи»). А главное - Андрес Санчес оставил Тите, который в следующие два года выиграл чемпионат страны, чемпионат штата, Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира.

Самые важные трофеи Тите добыл с вратарем Кассио, вернувшимся в Бразилию после четырех лет в Голландии. Тите знает Кассио с детства. В 1993-м массажист «Веранополиса» Жоао Карлос Кожак брал на тренировки и игры своего шестилетнего племянника, который подавал мячи и после победы во второй лиге чемпионата штата был всем городом признан талисманом команды. Вымахав до 195 сантиметров, племянник массажиста - это и есть Кассио - стал талисманом и «Коринтианса».

В декабре 2012-го, за пару недель до клубного чемпионата мира, атакующий полузащитник «Коринтианса» Жорже Энрике пришел на тренировку с похмелья. Он был лидером команды в победном Кубке Либертадорес, но из-за травмы потерял место в основе, а заменив Герреро в матче с «Сан-Пауло», уже в середине второго тайма получил красную карточку за то, что ударил Каземиро. На следующий день «Коринтианс» полетел для подготовки к клубному ЧМ в Арабские Эмирате. Собрав команду в конференц-зале отеля Grand Hyatt Dubai, Тите заговорил о загулах Жорже Энрике и их последствиях: «Посмотри на своих коллег. Своим поведением ты демонстрируешь неуважение к ним. Ты не имеешь права быть таким эгоистом». Через полторы недели Тите выпустил Жорже Энрике на финал ЧМ против «Челси», оставив в запасе Дугласа, автора роскошного голевого паса внешней стороной стопы в полуфинале. В итоге Жорже Энрике поучаствовал в единственной голевой атаке финала, скинув мяч головой Паулинью.

Через полгода Жорже Энрике опоздал на тренировку перед полуфиналом чемпионата штата против «Сан-Паулу», объяснив это тем, что его четырехлетний сын Тиаго подхватил лихорадку денге. Тите не поверил, потому что Жорже Энрике и раньше часто опаздывал. Ссылался, например, на ночной плач новорожденной дочери, а потом оказывалось, что кутил в баре с блондинкой. Но вскоре выяснилось, что у Тиаго и правда лихорадка, и Тите извинился перед всей командой. Позднее информация уточнилась: болезнь сына ни при чем - покидая ночной клуб на рассвете, Жорже Энрике попал в аварию в центре Сан-Паулу. Узнав об этом, Тите выгнал Жорже Энрике из команды. Так же он поступил и с экс-форвардом «Интера» Адриано, который за год в «Коринтиансе» шестьдесят семь раз опоздал на тренировки и сеансы физиотерапии, а потом сбежал из клиники, где должен был соблюдать диету, качаться и вовремя ложиться спать.

В конце 2013-го, узнав, что новый президент «Коринтианса» Марио Гобби ведет переговоры с другим тренером, Мано Менезесом, Тите взял отпуск и посвятил целый год самосовершенствованию. Он ездил на стажировки к Венгеру и Анчелотти, изучал тактику сборных Германии и Франции - и все для того, чтобы сделать игру своих будущих команд более сбалансированной. В декабре 2014-го Тите вернулся в «Коринтианс», хотя «Интернасьонал» предлагал вдвое больше (800 миллионов реалов в месяц - почти двести тысяч евро).

В 2015-м Тите снова сделал «Коринтианс» чемпионом, хотя начинался тот сезон ужасно. В 1/8 Кубка Либертадорес клуб проиграл парагвайскому «Гуарани» и из-за финансовых проблем отпустил трех ведущих игроков: левого защитника Фабио Сантоса в мексиканский «Крус Асуль», а форвардов Паоло Герреро и Эмерсона Шейка во «Фламенго». Оставшиеся лидеры - вратарь Кассио, защитник Жил и хавбеки Ральф с Ренато Аугусто - стали выяснять у Тите, что дальше. Продолжится ли развал команды? Тите и сам не знал. Назавтра - по совету жены - он напросился на прием к руководству, новому президенту Роберто де Андраде, спортивному директору Эду Гаспару и другим, добившись обещания: никого больше не продадут, долги перед игроками постараются погасить. И на том спасибо.

Прошло полгода. За четыре тура до конца чемпионата «Коринтианс» лидировал, опережая «Атлетико Минейро» на одиннадцать очков. Шанс оформить чемпионство представился в Рио-де-Жанейро, куда болельщики «Коринтианса» рванули на десяти автобусах. Играть предстояло на стареньком стадионе «Сан-Жануарио», где на излете восьмидесятых полузащитник Тите забил победный мяч в ворота «Васко» - после того как пропустил год из-за травмы колена. Теперь же «Васко» бредет на предпоследнем месте и жаждет очков, а «Коринтианс» может выиграть титул и при поражении - если в параллельном матче «Атлетико Минейро» не выиграет у «Сан-Паулу».

Проиграть и стать чемпионом? Ну уж нет. Тите потребовал: бьемся, как всегда, и не оглядываемся на конкурента. Но «Васко» тоже нужна победа - и не для хорошего настроения, а для выживания. «Васко» и в меньшинстве, после удаления экс-киевлянина Родриго, продолжил атаковать, и в середине второго тайма левый защитник Жулио Сезар открыл счет. Тренеры «Васко» Жоржинью и Зинью стали кричать футболистам «Коринтианса», что «Атлетико Минейро» играет вничью. Хотели, чтобы соперник добровольно уступил, но Вагнер Лав сравнял счет, и через десять минут игроки «Коринтианса» качали Тите.

Через полгода ему доверили сборную. «Он очень умный, современный, тактически мудрый, все время учится, постоянно впитывает новые знания. Люди настолько его любят, что недавно даже хотели выдвинуть в президенты Бразилии, - рассказал мне бразильский тренер «Уфы» Вильям Оливейра. - Он отличный психолог, умеет правильно настраивать игроков, и после неудачи на домашнем ЧМ было важно, чтобы именно такой человек возглавил нашу сборную. В тактике мы очень сильно прибавили. Раньше Бразилия играла агрессивно, только когда владела мячом. Никто не любил бегать без мяча. При Тите же Бразилия комфортно себя чувствует и при атаке, и при обороне

Тите мне нравится тем, что не допускает ошибок, которые совершил Луис Фелипе Сколари перед чемпионатом мира-2014. Сколари доверял одним и тем же игрокам, не обращая внимание на их текущее состояние, – да, на ЧМ-14 дошли до полуфинала, но некоторые футболисты были не в лучших кондициях. Тите же, определяя состав на чемпионат мира, будет смотреть на товарищеские игры и тренировки».

Ровно сорок лет назад Сколари заглянул в автосалон и, наткнувшись на Аденора, по ошибке назвал его Тите и позвал на просмотр в профессиональную команду. Тогда он вряд ли он догадывался, как далеко все зайдет.

Фото: Alexandre Loureiro / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Lucas Uebel / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Friedemann Vogel / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru