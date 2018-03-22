«В 13 лет мне обещали сломать ноги, но команда спасла меня». 4 новых лидера сборной Бразилии

Они смотрели ЧМ-2014 по телевизору, а теперь стали очень важными игроками сборной Бразилии.

Ренато Аугусто

30 лет, полузащитник

Клуб: «Бэйцзин Гоань» (Китай)

Матчей в отборе на ЧМ-2018: 16 (3 гола)

Ренато Аугусто с детства визуализировал свою мечту. Дорога от дома до школы проходила рядом с великим стадионом «Маракана». Мальчик самонадеянно представлял себя внутри – бегущим под крики более 100 тысяч человек.

Спустя 18 лет на уже реконструированной «Маракане» Аугусто возьмет золото Олимпиады. Первое в истории страны.

- Я не выбирал, плакать мне или нет после победы, - делился Ренато. – Я всегда был плаксой, эмоционально реагировал на все. Мне все равно, как это выглядит со стороны. Я плакал во время национального гимна. Плакал после. Плакал два дня спустя. И если я продолжу еще говорить об этом, то заплачу снова! Так я выражаю то, что чувствую.

Этого успеха у Аугусто могло и не быть. Как минимум по двум причинам. Первая: изначально на Олимпиаду должен был поехать Дуглас Коста, но он травмировался. Вторая: за полгода до турнира Аугусто, казалось, подписал приговор своей карьере. Уехал в Китай. Отъезд не выглядел шальной погоней за деньгами, нет. Это был расчетливый шаг человека, который боялся, что выступать ему осталось не так долго.

Из-за травм у него не получилось как следует заиграть в Германии. Он провел четыре года в «Байере», порой им даже интересовались команды вроде «Манчестер Сити», но перманентные проблемы с бедром делали выбор за него. Ренато пришлось вернуться в Бразилию – в «Коринтианс».

Спустя год травмы вроде как отступили, Аугусто стал одним из лучших в чемпионате, взяв с «Коринтиансом» золото. Скоро подоспело приглашение в национальную команду, куда он не вызывался четыре года. Тогдашний главный тренер Дунга сделал ставку на него. Так - в 27 лет - Ренато впервые стал основным игроком сборной Бразилии. Но спустя полгода он принял то самое предложение от китайского «Бэйцзин Гоань». Этот контракт был гарантом финансовой стабильности на долгие годы. Страховкой на случай если травмы вернуться - и придется закончить карьеру. В таких случаях не говорят «нет».

Но Дунга, а затем и пришедший спасать сборную Тите продолжали приглашать Аугусто на матчи отбора ЧМ-2018. Тите знал Ренато еще по «Коринтиансу», ему требовался столь разносторонний и тактически образованный (спасибо четырем годам в Германии) игрок в опорной зоне. В бундеслиге Аугусто сыграл минимум на трех позициях. В начале он играл чистого 10-го номера, но затем стал глубже опускаться в среднюю линию.

Плюс Китай положительно сказался на физическом состоянии полузащитника. Меньшая интенсивность помогала избегать травм, а внутренняя самодисциплина заставляла держать себя в тонусе, дополнительно занимаясь для поддержки формы.

- В Китае у людей потрясающее стремление учиться. Когда я только приехал, мне позвонили руководители клуба и спросили, что, по моему мнению, надо улучшить. Я дал им список рекомендаций, и они начали вносить изменения. Сначала улучшили раздевалку, затем - тренажерный зал. Клуб сделал большой шаг за то время, что я здесь нахожусь.

Именно Аугусто, по мнению бразильской прессы, стал проводником идей Тите. Тренер чаще других подзывает его к себе во время матчей, через него идет общение и регулирование командной игрой.

Алиссон Бекер

25 лет, вратарь

Клуб: «Рома» (Италия)

Матчей в отборе на ЧМ-2018: 16

15-летний Алиссон был абсолютно не похож на будущего вратаря сборной Бразилии. Мало того, что ему не хватало роста, так он еще и мучился с лишним весом. Из-за подростковых трудностей Бекер считался только вторым или третьим вратарем в команде.

Все было настолько серьезно, что, устав смотреть на неудачи сына, родители пришли к тренеру и прямо спросили: «Может, ему сконцентрироваться на учебе?» Но тренер Даниэль Паван убедил их потерпеть.

- Да, он медленнее созревал, чем его конкуренты. Но он всегда был техничным. Плюс исследования и медицинские оценки показывали, что Алиссон еще должен был вырасти. В ином случае требовалось лечение. Но все обошлось – он за год-два сильно вытянулся и набрал мышечной массы, - говорил Паван ESPN.

Еще одна сказочная деталь в истории с лишним весом: теперь некогда маленький и полненький Алиссон – один из самых сексуальных футболистов Бразилии. Одна из радиостанций в Порту-Алегри даже поставила его на первое место в общем рейтинге. А в юношестве ему поступали предложения стать моделью.

- Когда мне было 18 лет, в торговом центре ко мне подошла девушка из агентства и спросила, не работал ли я когда-либо модельном бизнесе. И предложила попробовать. Смешно, конечно. Но все эти вещи никак не влияют на футбол, - рассказывал Алиссон ESPN.

Семья Бекер – бразильцы немецкого происхождения. Старший брат Алиссона - тоже профессиональный вратарь Муриэл Бекер. Они оба занимались в академии «Интернасьоналя», а затем даже конкурировали во взрослой команде. А первым номером в клубе был тот самый, пусть и стареющий, Дида, выигравший Лигу чемпионов с «Миланом».

Дебютировал Алиссон в 2013 году, но полноценный шанс представился только в 2015-м, когда сначала Дида, а потом и хорошо его заменивший Муриэл Бекер получили травмы. Алиссон воспользовался моментом, став основным вратарем команды. Спустя несколько месяцев его позвали в сборную Бразилии, а к концу 2015-го он уже был первым вратарем страны.

В итальянской «Роме», куда летом 2016-го уехал Алиссон, вновь пришлось ждать шанса. Основным голкипером был Войцех Щенсны, Бекер начинал переживать, что потеряет место в сборной. Примерно в это же время в «Бенфике» здорово проявлял себя Эдерсон (позже он окажется в «Сити»). Но Щенсны ушел в «Ювентус», а Алиссон стал открытием Серии А. К 29-му туру (из 38) у него уже 13 матчей на ноль, в прошлом сезоне за весь чемпионат Щенсны провел 14 «сухих» игр. Всю зиму вокруг восходящей звезды было множество слухов про переход в топ-клуб. Но сначала - ЧМ-2018.

Жоао Миранда

33 года, защитник

Клуб: «Интер» (Италия)

Матчей в отборе на ЧМ-2018: 17 (1)

Миранда уже давно известен как добротный защитник. До переезда в Испанию он трижды выиграл чемпионат Бразилии с «Сан-Паулу», затем за четыре года в мадридском «Атлетико» брал чемпионство, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и остановился в минуте от победы в Лиге чемпионов. А еще именно гол Миранды в 2013 году помог мадридцам впервые с 1999 года обыграть «Реал».

Но со сборной Бразилии у защитника как-то не складывалось. Вплоть до 2015 года, когда он оказался, наконец, нужен. На тот момент ему было уже 31.

Интересно, что при Тите капитан команды назначается непосредственно перед матчем. За 12 игр на поле с повязкой выходили 10 человек, в том числе и такие молодые игроки, как Каземиро. Но несмотря на такой принцип, лидеры в команде есть – и помимо Ренато Аугусто это как раз опытный Миранда.

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Габриэль Жезус

20 лет, нападающий

Клуб: «Манчестер Сити» (Англия)

Матчей в отборе на ЧМ-2018: 10 (7)

Все, что нужно знать об этом игроке: к 20 годам он сходу заиграл на всех уровнях. Вряд ли получится найти еще один такой пример.

Дебютировал в 2015-м за «Палмейрас», спустя два месяца забил первый гол, а спустя полгода – стал основным нападающим. В первый сезон забил семь мячей в чемпионате, во втором – 12. Плюс 4 гола в 5 матчах в Кубке Либертадорес.

В 2016-м выиграл вместе с олимпийской сборной Бразилии первое золото в истории страны.

2 сентября 2016-го дебютировал в первой сборной Бразилии – сразу дубль. Всего в квалификации он забил 7 мячей в 10 играх (больше всех в команде, в том числе и больше Неймара). Добиться еще более крутых цифр помешала серьезная травма.

Зимой 2017-го перешел в «Манчестер Сити». Во второй игре за клуб и первой в стартовом составе забил «Вест Хэму», потом был победный дубль в ворота «Суонси», а на четвертой игре его остановил перелом ноги. Вернувшись в конце сезона, он забил 4 гола в 6 матчах.

В этом сезоне он забил уже 8 мячей.

Еще раз: этому парню всего 20 лет, но он ни разу не наткнулся на потолок своих возможностей.

Жезус провел детство в неблагополучном районе Сан-Паулу - Пери Жардим, но мать, содержавшая его в одиночку, делала все возможное, чтобы в доме была еда и ребенку не приходилось беспризорничать на улице.

Жезус очень благодарен за все своей маме. Поэтому голы он посвящает ей: прикладывает руку к уху, изображая телефонный звонок. «Она очень любит мне звонить. А так я ей будто отвечаю: «Алло, мам», - объяснял этот жест игрок.

В профессиональную академию Жезус попал только в 15 лет, а через три года дебютировал во взрослом футболе. До попадания в академию он играл против мужиков в любительских лигах своего округа. Антураж был не очень бразильский: грязь, много стыков. Некоторым взрослым не очень нравилось, что их обыгрывал ребенок.

- Как-то мы играли против одной из сильнейших команд в лиге. Не знаю, как, но они временно попали в наш дивизион, хотя это явно был не их уровень. Помню, как они смотрели на меня перед матчем: «Этот ребенок что, серьезно будет играть?» Мне тогда было 13 лет.

Когда я забил первый мяч, один из соперников предупредил меня, что в следующий раз сломает мне ноги. Я не послушался и забил снова: мы сыграли вничью 2:2, победив по пенальти. Этот мужик снова хотел мне сломать ноги, но уже после игры. За меня заступилась моя команда. Они собрались вокруг и не дали ему подойти.

Несколько лет спустя я снова встретил этого человека. Он сказал: «Эй, малыш, помнишь меня?» Мне казалось, что он был не серьезно настроен тогда, в детстве. На что он ответил: «Нет, я действительно хотел это сделать. Но теперь ты игрок моей любимой команды. Люблю тебя, брат».

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Полный состав сборной Бразилии

Вратари: Алиссон («Рома», Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Нету («Валенсия», Испания)

Алиссон («Рома», Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Нету («Валенсия», Испания) Защитники: Маркиньос («ПСЖ», Франция), Миранда («Интер», Италия), Тьяго Силва («ПСЖ», Франция), Родриго Кайо («Сан-Паулу», Бразилия), Даниел Алвес («ПСЖ», Франция), Педро Жеромел («Гремио», Бразилия), Алекс Сандро («Ювентус» Турин, Италия), Марсело («Реал», Испания), Фагнер («Коринтианс», Бразилия)

Маркиньос («ПСЖ», Франция), Миранда («Интер», Италия), Тьяго Силва («ПСЖ», Франция), Родриго Кайо («Сан-Паулу», Бразилия), Даниел Алвес («ПСЖ», Франция), Педро Жеромел («Гремио», Бразилия), Алекс Сандро («Ювентус» Турин, Италия), Марсело («Реал», Испания), Фагнер («Коринтианс», Бразилия) Полузащитники: Каземиро («Реал», Испания), Фернандинью («Манчестер Сити», Англия), Фред-II («Шахтер», Украина), Паулиньо («Барселона», Испания), Филиппе Коутинью («Барселона», Испания), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань», Китай), Талиска («Бешикташ», Турция), Виллиан («Челси», Англия)

Каземиро («Реал», Испания), Фернандинью («Манчестер Сити», Англия), Фред-II («Шахтер», Украина), Паулиньо («Барселона», Испания), Филиппе Коутинью («Барселона», Испания), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань», Китай), Талиска («Бешикташ», Турция), Виллиан («Челси», Англия) Нападающие: Дуглас Коста («Ювентус», Италия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Англия), Габриел Жезус («Манчестер Сити», Англия), Тайсон («Шахтер», Украина), Виллиан («Реал Сосьедад», Испания)

Фото: globallookpress.com

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