Зобнин вместо Глушакова. Какой состав должен выйти против Бразилии?

Несмотря на травмы игроков сборной России, у Черчесова есть выбор.

Как было в ноябре

В лучшем матче при Черчесове – против испанцев (3:3) – сборная играла по двум схемам. До 60-й минуты – это было 3-5-2.

После 60-й минуты, когда Жирков передвинулся в полузащиту, а его место на фланге занял Кудряшов, схема превратилась в классические 4-4-2. Вместо Дзагоева вышел Кокорин и ушел вперед – играть вторым форвардом; Антон Миранчук, сменивший брата, отодвинулся на правый фланг. За опорную зону отвечали Глушаков и Ерохин.

Более удачным вариантом оказался первый, который Черчесов и наигрывает последние полтора года. Сборная лучше прессинговала, например, несколько раз заставляя испанцев доводить мяч до Де Хеа. А у того адресаты были только в случае длинного выноса.

Скрин с трансляции «Первого канала»

Здорово работали фланги, особенно правый, где играл Смольников. Центр поля выглядел компактным, а центральные защитники чувствовали себя комфортнее, имея двойную подстраховку. Поэтому против Бразилии напрашивается именно 3-5-2.

Список тех, кто вызван:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).

Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»). Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат»).

Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат»). Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Антон Швец («Ахмат»).

Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Антон Швец («Ахмат»). Нападающие: Антон Заболотный («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Защита: самая проблемная позиция

После травм Васина (по данным Instat – лучшего защитника первой части сезона) и Джикии вопросов к обороне очень много. Самым очевидным выбором в тройку защитников выглядит Кудряшов. Он успешно играл на позиции левого центрального в «Ростове», достойно в сборной – на Кубке конфедераций. Пусть в «Рубине» Федор чаще появляется на фланге, но опыт и доверие Черчесова в любом случае за него.

Далее – есть Кутепов, который: 1) прибавил весной; 2) лучший по цифрам среди конкурентов. Чтобы примерно понимать уровень соперничества добавим в таблицу и Василия Березуцкого, который будет лучшим по большинству показателей.

Тем не менее, у Кутепова терпимый процент выигранных единоборств – 70%. Это не очень много (например, у Васина после 20 туров было – 77), но – допустим. У остальных сборников показатели заметно ниже. Также у Ильи наибольшее количество попыток вступления в отбор (4,3) и лучший процент удачных отборов (74%). По качеству единоборств он – лучший среди тех защитников, кто сейчас может быть вызван в сборную.

В том числе и лучше Нойштедтера. Если смотреть по сайту whoscored.com, в котором есть и чемпионат Турции. и чемпионат России, то все значимые показатели у Кутепова в два раза лучше (количество выигранных единоборств за матч, перехваты и отборы).

Место правого центрального защитника, вероятно, займет Гранат. Ничего особенного в «Рубине» он не показывает, но он опытнее Семенова и Камболова, проходил проверку «Баварией». Это важно.

Справа в центре защиты есть еще один потенциальный вариант: Фернандеса, который сейчас, правда, травмирован. Его данные позволяют закрыть эту позицию, мы об этом уже подробно писали. Плюс у бразильца есть опыт игры в центре обороны – в Бразилии он так провел несколько матчей, но потом был окончательно передвинут на край.

С флангами все более-менее очевидно: ставить против бразильцев условного Самедова, у которого серьезные проблемы с отбором, это приговор. Марсело разорвет такой фланг. Поэтому необходим классический Смольников (лучший по проценту выигранных единоборств и удачных отборов, а также один из самых обостряющих правых защитников РФПЛ, после Игнатьева).

Слева фаворитом выглядит Жирков. Рауш пока откровенно не убеждает. В первой игре за «Уфу» он грубо ошибся и привез гол, а во второй – против «Краснодара», выйдя полузащитником, провалил задание от Хохлова и был заменен в перерыве. Ну, и банально Жирков – самый высококлассный игрок в сборной. По скорости мысли, технике, опыту. Помешать ему стать основным на ЧМ-2018 может только резкий спад из-за возраста.

Показатели за 21-й и 22-й туры РФПЛ

Что касается Черышева, то, непонятно, готов ли они закрывать всю бровку в случае необходимости или будет рассматриваться ближе к атаке. Дмитрий Комбаров провел мощнейший матч против СКА, респект. Но, в целом, Жиркову по набору качеств он уступает.

Полузащита: большой выбор

Идеальной тройкой в центре поля выглядит Головин – Зобнин – Дзагоев. Первые два неплохи в единоборствах, здорово продвигают мяч за счет дриблинга (Головин и вовсе делает это лучше всех в лиге), мобильны. А Дзагоев – самый креативный из россиян. 4,8 ключевых паса (под опасный момент) за игру – это сильно. Топ-уровень. В РФПЛ больше обостряет только Перейра из «Краснодара» (в среднем 6 ключевых пасов). Единственная проблема Алана – 29% выигранных единоборств. Очень мало.

Почему в старте нет Глушакова? Как показал матч против «Локо», Зобнин может справляться в опорной зоне не хуже капитана «Спартака». Именно достойная игра Романа прикрыла провал Глушакова и Фернандо в том матче. Головин уже давно и прочно ключевой игрок сборной при Черчесове. А необходимость Дзагоева четко показали два осенних матча – против испанцев и аргентинцев. Те три тайма, что Алан был на поле, у сборной России нормально держался мяч и был конструктив в атаке. Без полузащитника ЦСКА начинается хаос. Есть еще Далер Кузяев, но он приехал в сборную с травмой. А так – зенитовец вполне может конкурировать с Головиным и Зобниным.

Нападающие: кто со Смоловым?

Потеря Кокорина – не катастрофа. По крайней мере, до тех пор пока здоров Смолов. Они с форвардом «Зенита» во много дублируют друг друга – оба заточены на завершение, на игру на острие. Поэтому их совместный выход в старте был маловероятен.

В напарники, как показал матч с Испанией, Федору больше подходит Алексей Миранчук. Он обладает прекрасным пасом (один из лучших по обостряющим передачам в РФПЛ), умеет как рвануть за спину, так и открыться в недодачу. Скорость, техника – все при нем.

Сразу после опубликования состава игрок «Локомотива» удивлялся, что попал в список, как нападающий. Думается, это неслучайно. Именно так его видит Черчесов. Кто если не Алексей Миранчук? Тут сложнее. Есть брат – Антон, который тоже может закрыть эту позицию. Не вызваны на матч набирающие форму Дзюба, Шатов, Мамаев. Можно выдвинуть вперед Дзагоева, освободив его от оборонительных функций. Варианты есть.

Вратари: надежно

Если брать данные Instat, то Лунев и Акинфеев – лучшие в России сейчас. По проценту отбитых ударов (у обоих по – 79) только Джанаев лучше них – 81. И Акинфеев, и Лунев относительно стабильны на выходах – под 90% удачных. Плюс – опыт. Оба провели очень качественную еврокампанию. Матч в Лионе вообще – произведение искусства. Селихов тоже в порядке – 73% отбитых ударов, 91% удачных выходов. В общем, на вратарской позиции все надежно. Выбор за Черчесовым. Но, думается, матч ЦСКА во Франции он тоже смотрел. Так что, тут без сюрпризов.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина, РИА Новости/Григорий Сысоев

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