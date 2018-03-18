Балалайка против самбы! Хотите увидеть матч Россия — Бразилия? Не упустите шанс!

Балалайка против самбы! Хотите увидеть матч Россия — Бразилия? Не упустите шанс!

17:18
В пятницу 23 марта в Лужниках пройдет первый в этом году матч сборной России. Соперник — сама Бразилия, знаменитые пентакампеоны, те самые кудесники мяча. Они едут к нам фаворитами. Как встречать будем?

63 место в рейтинге ФИФА против 2-го — вывеска вообще-то трагическая. Но история личных противостояний все же дает нам небольшой шанс. До сих пор Россия и Бразилия провели 5 встреч, из них 4 товарищеских. Итог — две ничьих, три российских поражения, разница мячей 4:11.

К тому же к нам не приедет лучший из бразильцев — Неймар. Его не встретят, соответственно, Джикия, Васин и Кокорин. Что противопоставит Россия, лишенная основной связки в центре обороны, слегка ослабленной Бразилии?

«Матч!» приглашает вас посмотреть игру, которую в принципе нельзя не смотреть, если вам знакомо слово «футбол». Трансляция будет традиционно усилена мнениями экспертов, выводами и онлайн-аналитикой до, в перерыве и после матча. Во время самой игры вас ждет наглядный графический разбор спорных и острых моментов.

Оставьте свой e-mail* в окне под этим текстом, получите код доступа и наслаждайтесь игрой! Начало матча в 19:00, 23 марта.

С кодом доступа трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире, начиная с 18:30, на сайтах Matchtv.ru, Sportbox.ru и в приложении МАТЧ! КЛУБ – БЕСПЛАТНО! 

Фото: Scott Heavey / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Спасибо за участие!

Код доступа и ссылка на трансляцию отправлены на указанный e-mail.
Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.