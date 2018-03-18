Балалайка против самбы! Хотите увидеть матч Россия — Бразилия? Не упустите шанс!

В пятницу 23 марта в Лужниках пройдет первый в этом году матч сборной России. Соперник — сама Бразилия, знаменитые пентакампеоны, те самые кудесники мяча. Они едут к нам фаворитами. Как встречать будем?

63 место в рейтинге ФИФА против 2-го — вывеска вообще-то трагическая. Но история личных противостояний все же дает нам небольшой шанс. До сих пор Россия и Бразилия провели 5 встреч, из них 4 товарищеских. Итог — две ничьих, три российских поражения, разница мячей 4:11.

К тому же к нам не приедет лучший из бразильцев — Неймар. Его не встретят, соответственно, Джикия, Васин и Кокорин. Что противопоставит Россия, лишенная основной связки в центре обороны, слегка ослабленной Бразилии?

«Матч!» приглашает вас посмотреть игру, которую в принципе нельзя не смотреть, если вам знакомо слово «футбол». Трансляция будет традиционно усилена мнениями экспертов, выводами и онлайн-аналитикой до, в перерыве и после матча. Во время самой игры вас ждет наглядный графический разбор спорных и острых моментов.

Оставьте свой e-mail* в окне под этим текстом, получите код доступа и наслаждайтесь игрой! Начало матча в 19:00, 23 марта.

С кодом доступа трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире, начиная с 18:30, на сайтах Matchtv.ru, Sportbox.ru и в приложении МАТЧ! КЛУБ – БЕСПЛАТНО!

Фото: Scott Heavey / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru