Станислав Черчесов: «Вызов Дзюбы? Вчера по два забили Ильин и Ионов»

Репортаж «Матч ТВ» с первой тренировки сборной России перед играми с Бразилией и Францией.

В воскресенье сборная России собралась в Новогорске для подготовки к контрольным матчам против Бразилии (23 марта, Москва, «Лужники») и Франции (27 марта, Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург»). В первой половине дня команда Станислава Черчесова съездила на президентские выборы. По возвращении на базу футболисты приступили к занятиям. В них участвовали все, кого на этот раз вызвал главный тренер, за исключением Дениса Черышева. Полузащитник «Вильярреала» присоединится к национальной команде в понедельник. Владислав Игнатьев и Далер Кузяев первые 20 минут работали отдельно: выполняли беговые упражнения без мячей. После тренировки на вопросы журналистов ответили Станислав Черчесов, Александр Ерохин и Александр Селихов.

Станислав Черчесов: «Давайте не будем концентрироваться на одной фамилии»

– Игнатьев и Кузяев тренировались по индивидуальной программе. Как себя чувствуют ребята и насколько затянется их восстановление?

– Обоих футболистов мы проверили. По выводам – это к Безуглову. Сегодня они поработали, завтра – посмотрим. На надо иметь понимание того, кто и насколько готов. Травмы разные бывают. В любую секунду все может поменяться. Пока игроками не рискуем. Их нам из клубов передают в разном состоянии. В сборной еще раз все проверям. Не то чтобы недоверяем коллегам, но нужно четкое понимание, как нам действовать.

– Как оцениваете поле в Новогорске?

– Спасибо «Динамо» за прием. Завтра будем тренироваться в Химках. Сегодня провели восстановительное занятие. Для него нам поля на базе «Динамо» хватило.

– Прокомментируйте состояние Камболова.

– Камболов был изначально в списке.

– Получил травму Кокорин, но вы не стали вызывать дополнительного нападающего. Почему?

– Во-первых, смотрим по позициям. Черышев присоединится завтра к команде. Он такого же плана игрок, как Кокорин. Мы в последнее время действовали с одним нападающим, Дзагоев или Миранчук располагались чуть ниже.

– Сколько еще хороших матчей должен провести Дзюба, чтобы получить вызов к следующему сбору?

– Стараемся не делать резких движений. Мы вот назвали одну фамилию, а вчера два забил Ильин и столько же - Ионов. Понятно, вам интересна одна ситуация, нам интересна ситуация в общем. Есть вещи, которые в процессе работы сборной мы анализируем. Есть футболист, который переходит в другой клуб и который долго не играл. Это, кстати, Шатова тоже касается. Пускай пока в своих командах тренируются. Работают по своему ритму. Пусть реально вольются в коллектив, восстановятся, и мы только будем рады, если каждый из них станет прибавлять.

– Рады, что Дзюба себя в новом клубе находит?

– Я больше рад, что он здоров. Давайте не будем концентрироваться на одной фамилии.

– Вчера «Спартак» играл в Казани на «огороде». Учитывая состояние наших полей, не общались с руководством клубов, РФС касательно переносов игр в тяжелых условиях, чтобы игроки не травмировались?

– Давайте уважительнее относиться к стадионам. В том числе и к арене в Казани. По-моему, никто повреждений не получил. А вот на великолепном стадионе в Питере случилась травма Кокорина. Так что здесь одно другого не касается. Хотя, естественно, на хороших полях травматизм ниже.

– Как вам новая тренировочная экипировка?

– Весна идет! Надеюсь, сверху кто-то посмотрит, и с завтрашнего дня начнется потепление.

– Впервые за долгое время собрались все самые сильные полузащитники. Добавилось приятной головной боли?

– Спасибо, что вы все замечаете. Но где-то прибыло, а где-то убыло. Теперь главное подвести команду к играм. Сегодня чуть раньше закончили Головин и Дзагоев, они из сборников провели больше всех минут на поле в последнее время. Поэтому мы должны знать, в каком состоянии находятся футболисты, чтобы они и здесь дали результат, и в клубы вернулись здоровыми.

Александр Ерохин: «Желаем Кокорину скорейшего выздоровления!»

– Как вам газон в Новогорске?

– Сегодня была больше восстановительная тренировка и немного работы с мячом. Все в плановом режиме, все нормально.

– Сейчас уже конец марта, а на улице минусовая температура. Вам как комфортнее - когда холодно или жарко?

– В принципе, если сейчас тренироваться, условия нормальные. Занятия проходят так, как запланировал тренерский штаб.

– Не обсуждали в команде травму Кокорина?

– Как таковую – нет. Все и так знают об этом. Желаем Саше скорейшего выздоровления. Концентрируемся на позитивных эмоциях. Такая травма может случиться с каждым.

Александр Селихов: «Голосовать – долг каждого гражданина»

– Как настроение в команде?

– Настроение рабочее, хорошее.

– Почему сегодня оказались с полевыми футболистами в «квадрате»?

– Потому что вчера были игры, и те, кто в них участвовал, работали в восстановительном режиме.

– Сил вообще на все хватило? Вчера игра, сегодня выборы.

– На пенсии будем отдыхать.

– Как вам качество поля?

– Здесь плохое что-то. Но ничего. Не привыкать. Надеюсь, завтра в Химках будет лучше.

– Вы сегодня тренировались без шапки. Не холодно?

– Нечего отмораживать просто (смеется). На самом деле не холодно. Вчера играли при «-15».

– Тяжело психологически, когда говорят: «У нас первый номер – Акинфеев, а второй – Лунев»?

– Мое дело отдаваться полностью футболу, а там будь как будет.

– Какие впечатления от поездки на выборы?

– Я голосовал за царя! Вы все понимаете, о ком речь. Первые мои выборы. Голосовать – долг каждого гражданина. Никаких нарушений на избирательном участке не заметил.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов

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