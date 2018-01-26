Почему Джикию в сборной может заменить Фернандес. Абсолютно серьезно

После тяжелой травмы защитника «Спартака» Георгия Джикии стало понятно, что вариантов в обороне сборной России не так уж много. Один из самых неожиданных в эфире «Матч ТВ» озвучил Рашид Рахимов – попробовать на позиции правого центрального защитника Марио Фернандеса. Корреспондент «Матч ТВ» отыскал в этом смысл.

Снова о Березуцком

Для начала простой факт. Лучший центральный защитник России по итогам 20-и туров РФПЛ, если верить цифрам, – Виктор Васин. Это не удивительно – он почти в каждом матче выдавал отличные показатели по всем базовым оборонительным критериям. Единственное, в начале сезона он совершал чудовищное количество результативных ошибок. Но эта аномалия к 20-му туру вроде как исчезла.

Игра Васина не удивляет. Удивлять, наверное, должно то, что вторым среди российских защитников стал Василий Березуцкий, который взял паузу в сборной и возвращение которого так не хочет внушительная часть болельщиков.

Пока только факты о Березуцком образца осени 2017-го (выборка среди обладателей российского паспорта):

- Лучший (здесь и далее по данным Instat) по точности передач (91%, дальше идут Васин, Аликин и Грицаенко – 88%)

- В тройке по передачам в штрафную площадь (62% - точных, впереди только Алексей Березуцкий и Сергей Брызгалов – 67% и 78% соответственно)

- Уступил только Васину по качеству всех единоборств (выиграно 73%, у Васина - 78%)

- Уступил только Васину по качеству единоборств в обороне (74% против 81%)

- Уступил только Васину по качеству верховых единоборств (74% против 79%)

- Четвертый по проценту удачных отборов (76%, лучше только Макеев – 83%, Васин – 81%, Шахов – 77%)

Сравним с показателями тех, кто на данный момент являются основными претендентами на поездку на ЧМ (желтым выделены два лучших показателя в каждой графе). В таблице нет данных Романа Нойштедтера. Возможно, они кардинально отличаются от того, что показали российские защитники. Но вряд ли – иначе бы Роман играл последние товарищеские матчи против Испании и Аргентины в основном составе. Нойштедтер же остался на замене. Плюс в выборке не учитывались показатели Федора Кудряшова, он в этом сезоне большую часть матчей играл на фланге.

Понятно, что это только цифры. Важнее общее впечатление. Но чьей игре этой осенью верилось больше, чем цифрам? Этот человек сейчас травмирован. Остальные, как минимум, не убедили. Да и одно дело, если бы Березуцкий был среди лучших по одному-двум показателям, ну пусть по трем, но он вместе с Васиным лучший почти во всех. Во всех. Закрывать на это глаза глупо.

Но это не значит, что Василия Березуцкого нужно немедленно возвращать в сборную. Это значит, что даже сражающийся с перманентными болячками ветеран может конкурировать с теми, кто, казалось, должен его давным-давно заменить.

В общем, проблемы очевидны. Тем более в контексте травмы Джикии. Как быть?

Как вариант: сделать Фернандеса центральным защитником

- До чемпионата мира еще есть время, поэтому в любом случае надо прикидывать все возможные варианты, - объяснял свою идею Рахимов корреспонденту «Матч ТВ». - По-прежнему считаю, что Березуцкий в сборной может быть очень полезен. В случае возвращение Василия, Фернандеса вполне можно попробовать в качестве правого центрального защитника. У них есть взаимопонимание, опыт игры вместе. Но даже если с возвращением Березуцкого ничего не выйдет, Марио все равно можно попробовать на новой позиции.

Почему? – продолжает Рахимов. - Ему привычна игра справа, он неплохо играет головой, обладает достаточно хорошим футбольным интеллектом, чтобы понимать, как действовать на новой позиции, может отдать пас, подключиться в атаку. Марио неплохо действует один в один, его тяжело обыграть. К тому же это добавит вариативности схемы. Убрав одного игрока обороны, а Фернандеса отправив на фланг, команда быстро перестраивается на четыре защитника. Конечно, надо посмотреть бразильца в деле, попробовать новые взаимодействия. Только тогда станет понятно, работает такой вариант или нет.

Есть минимум два ярких примера за последние сезоны, когда фланговый игрок смог перестроиться на игру в центре обороны. Оба у Бердыева в «Ростове» - Иван Новосельцев и Федор Кудряшов. Первый в «Торпедо» играл только на бровке, но с приходом в «Ростов» раскрылся именно как центральный защитник. Второй, заняв левый край центра обороны, доигрался до уровня сборной.

Очевидно, что Фернандес не слабее ни Кудряшова, ни Новосельцева. Бразилец обладает уникальными качествами по меркам РФПЛ. И этим надо пользоваться. Марио располагается очень высоко в структуре игры ЦСКА, как следствие часто оказываясь в менее выгодной позиции, чем, например, классические крайние защитники, который не так активно ходят в атаку. Неслучайно Instat сравнивает показатели Фернандеса именно с правыми полузащитниками, а не защитниками.

Но, даже играя в столь агрессивной манере, Фернандес показывает неплохой процент выигранных единоборств в обороне – 68%. Среди полузащитников сравниться с Марио мог только Морис Бауэр, который недавно уехал в АПЛ из «Рубина». Но и среди защитников Фернандес почти по всем показателям входит в число лучших.

Это не о том, какой Марио крутой. Это понятно. Разговор о том, что качество единоборств, которые ведет Фернандес, очень высоко. Он действительно здорово играет один в один. А именно этого не хватает обороне сборной.

Коренным образом изменить ситуацию, когда ивуарийцы, корейцы и костариканцы убегают от защитников сборной России, может только Фернандес. С его скоростью, цепкостью и умением вести единоборства, даже оказываясь в невыгодном положении.

Поэтому как вариант попробовать бразильца в центре можно. Если, конечно, он успеет обучиться новой позиции. Все-таки у него не будет столько же времени, сколько было в Кудряшова и Новосельцева в «Ростове».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Сергей Пивоваров

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