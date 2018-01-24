ФИФА получила добро на систему видеоповторов во время ЧМ-2018. Что это значит?

VAR стал еще ближе к России.

На днях в Женеве состоялось заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) под председательством заместителя генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана. По итогам этой встречи ФИФА получила рекомендации по использованию системы видеопомощника (VAR) на чемпионате мира в России.

IFAB – это, собственно, та организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. В ее состав входят представители федераций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии (как родоначальников игры), а также ФИФА. Каждая британская ассоциация имеет по одному голосу, ФИФА – 4 голоса. Решения должны быть одобрены тремя четвертями голосов, то есть для принятия решения требуется минимум шесть голосов.

Совет собирается два раза в год. То, что состоялось 22 января, было некоей подготовительной встречей. Ожидается, что 2 марта рекомендации будут утверждены официально. На еще одной встрече впоследствии IFAB подведет предварительные итоги.

О сути VAR и первых результатах использования этой системы мы уже писали. Отметим только, что все данные все это время собирались и обрабатывались командой ученых Левенского католического университета в Бельгии. Название смущать не должно. На сегодняшний день это старейший и наиболее котируемый университет страны, один из лидирующих научно-исследовательских центров Европы, а также один из основателей Лиги Европейских исследовательских университетов.

В понедельник собранные данные были представлены IFAB, представитель которого охарактеризовал их «позитивными и обнадеживающими». В частности, в исследованиях подчеркивается, что лишь 31.2 процента матчей потребовали вмешательства VAR. В этих играх 56.9 процента случаев касались определения гола и пенальти (также видеопомощник используется для принятия решения относительно удалений и ошибочной идентификации провинившегося). В среднем на решение от VAR требуется 20 секунд, а на вынесение вердикта в целом – минуту. Решающее влияние система VAR оказала лишь на 8 процентов всех изученных матчей, однако в 5 процентах из них не было замечена «очевидная ошибка».

«Определенно VAR будет использоваться. Такая технология в футболе позволяет добиться справедливости. Мы ведет переговоры с рядом компаний, которые очень заинтересованы в том, что мы делаем с технологической точки зрения», – сказал в интервью Associated Press коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

На ЧМ-2018 будут работать судьи из самых разных страны, в том числе, естественно, те, кто знаком с VAR только теоретически. В этом пока главная загвоздка. Разумеется, они пройдут процесс подготовки непосредственно перед турниром, получат все необходимые разъяснения, но важные решения будут принимать уже только в боевых условиях. «VAR – это своего рода подушка безопасности. Она может помочь при чрезвычайной ситуации, но только если таковая действительно случится», – считает бывший арбитр Урс Майер, работавший на ЧМ-1998 и ЧМ-2002.

Опасения насчет того, что система сыра, выражает и Зепп Блаттер. «Нельзя использовать чемпионат мира в качестве экспериментов, это ведь будет серьезное вмешательство в игру. Неправильно применять систему VAR на предстоящем турнире, она не полностью доработана», – уверен бывший президент ФИФА. С одной стороны, это действительно так. С другой, опыт прошлогоднего Кубка конфедераций неудачным не назовешь. К системе видеоповторов футбол так или иначе придет, вопрос лишь в том, являются ли два года достаточным сроком для того, чтобы получить адекватные выводы.

Фото: globallookpress.com

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