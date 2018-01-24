Анатолий Тимощук: «Проигрывать Лодыгину не хочу»

Помощник Роберто Манчини в интервью «Матч ТВ» подводит итоги 10 дней сбора «Зенита» в Дубае и рассказывает о своих играх с вратарем сборной России.

– Какие выводы делает тренерский штаб по итогам первых 10 дней сбора в Дубае?

– Все понимают, насколько это тяжелый процесс – заложить физический фундамент. Поэтому в первые дни игрокам предложили разную специфическую нагрузку: бег, тренажерный зал, где работали над силой, тактические занятия. Все это должно привести к тому, что к возобновлению сезона будем полностью готовы. Пока же ребята выполняют все требования с максимальной самоотдачей и хорошим настроением. Погода-то отличная! Да и условия для работы наилучшие.

– А кто в наилучших кондициях вернулся из отпуска?

– Это надо у доктора спросить. Но всем ребятам была задана индивидуальная программа на отпуск для поддержания физической формы. Приятно, что проявили профессионализм и сделали то, о чем их просили. Понятно, в одинаковом состоянии так или иначе все быть не могут. Но сейчас как раз и работаем над тем, чтобы привести команду к общему знаменателю и наилучшему состоянию.

– Нагрузки у команды действительно серьезные?

– Вы же знаете: когда у тебя по две тренировки в день, всегда кажется, что нагрузка высокая. Особенно, когда с утра занятие проходит без мяча. Но сила, выносливость, скорость – неотъемлемые части футбольного спектакля. Без них тоже нельзя. Хорошо, что все ребята относятся ко всему этому профессионально и с пониманием. Потом и на вечерней тренировке тоже выкладываются на сто процентов, ведь с мячом работать приятнее.

– В четверг «Зенит» сыграет в Дубае со «Спартой» Данни. Ждете встречи с ним?

– Конечно! Давно не виделись – обязательно пообщаемся. Но и победить его команду, конечно, хочется. Там ведь еще и Нецид играет. Кстати, первую встречу на сборе с «Копенгагеном» провели, считаю, очень хорошо. Выполнили многое из запланированного. И получили массу пищи для размышления и анализа.

– То есть и матч с «Копенгагеном» тренерский штаб разбирал по полной программе?

– Прежде всего игроки получили в нем нагрузку – каждый сыграл по тайму. С другой стороны, могу сказать, что каждый матч «Зенита» тренерский штаб анализирует очень тщательно. Даже наши двусторонние игры. Встреча с «Копенгагеном» исключением не стала. Полностью оценена двигательная активность, работа с мячом, все технико-такические действия и так далее. В общем, садились и разговаривали по этой игре не раз. И решали, как закрепить то, что было хорошо и что надо улучшить в тренировочном процессе.

– Молодежь громко заявила о себе в первом тайме, который был выигран 3:0?

– Ребята – молодцы. Довольно хорошо и уверенно сыграли. Не по возрасту зрело. Каждый из них должен понимать: шанс у любого молодого игрока, у всех, кто в команде, – будет. Только его нужно взять. Через тренировки и такие матчи в том числе.

– Первый официальный матч «Зенит» сыграет против «Селтика» в Лиге Европы. Чего ждать от этого противостояния?

– Вот у нас как раз и есть месяц, чтобы подготовиться. У шотландцев хорошая команда. Правда, недавно они дома проиграли и тем самым прервали какую-то совершенно невероятную беспроигрышную серию на своем стадионе. Но это нормально. Ведь все серии когда-то начинаются и заканчиваются. Тем более, еврокубковая история в этом смысле для нашего соперника продолжается. Да и боевой дух у него что надо. Но мы настраиваемся на свою игру. Если каждый футболист «Зенита» подойдет к середине февраля в оптимальной форме, то покажем хороший зрелищный футбол.

– Считается, что в весеннюю часть сезона российские клубы втягиваются тяжелее, чем остальные европейские.

– Об этом действительно привыкли говорить, потому что нет игровых тонуса и практики. Будем стараться подвести команду через товарищеские матчи. Подход к ним сделаем более ответственным и сконцентрированным, чтобы хоть немного почувствовалась соревновательная атмосфера и ребята были к ней готовы. Иными словами, попробуем превратить контрольные встречи почти в официальные.

– Вы постоянно затеваете какие-то игры с Лодыгиным. Это своеобразный релакс?

– Это ведь уже после тренировок происходит. В таких играх можно пошутить, поддержать хороший эмоциональный фон, и Юре дать чуть разгрузиться морально после тяжелой тренировки. Пошутить, поиграть в неформальной обстановке.

– Шутки шутками, но в ваших играх вы Лодыгину спуску не даете?

– Само собой. Я ведь тоже не хочу и не люблю проигрывать.

Фото: ФК «Зенит»