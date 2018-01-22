Станислав Черчесов: «Играть с Бразилией в открытый футбол? У нас трезвая самооценка»

Главный тренер сборной России дал сайту «Матч ТВ» первое развернутое интервью в наступившем году.

Беседа с Черчесовым состоялась в традиционном месте – РФС, в традиционное время – утром. Тренерский штаб сборных, первой и молодежной, обсуждал в кабинете главного тренера нечто, призванное подарить нам радость предстоящим летом. Процесс, к сожалению, пришлось прервать: наш разговор с Черчесовым занял больше часа.

– Что у вас было главным блюдом на новогоднем столе?

– Честно говоря, не помню – отдыхал с семьей в альпийской гостинице. Если бы сам готовил или покупал продукты, отложилось бы. А так нет.

– В Австрии тоже пальба в новогоднюю ночь?

– Как и у нас. Елка, зима, снег, фейерверки. Уже семь лет отмечаем Новый год в этой гостинице.

– Вернемся к суровым будням. Джикия. Ваша первая реакция на травму основного защитника сборной?

– Как ни печально, ситуация знакомая. Гладко никогда не бывает. Ни одного сбора мы не провели в оптимальном составе. Такая вот плохая норма, как ни кощунственно звучит. А Джикии сочувствую и желаю побыстрее поправиться. Только что говорил с ним по телефону, он в Дубае, пообщались. Плюсов в ситуации нет, но жизнь есть жизнь: теперь задача прооперироваться и восстановиться. Организмы разные, кто-то за шесть месяцев поправляется, кто-то за три. Сейчас тему закрываем, чтобы никого не будоражить, включая Джикию, и продолжаем планомерную каждодневную работу. Хотя опыт подсказывает, что восстановиться к чемпионату мира Георгию будет сложно, учитывая разницу между понятиями «здоров» и «готов».

– Зобнин, Тимофеев, Тигиев, Джикия. Четвертые «кресты» в одном клубе за год. Стоит ли искать закономерность?

– Понятно, травма свежая, у всех эмоции. Но рассуждать на эту тему не хотелось бы. Тем более кого-то обвинять.

– И все же проблема в обороне обостряется.

– Вообще не использовал бы слово «проблема». «Встает вопрос» – так правильнее. Уже обсудили с тренерским штабом. Всех видим, за всеми следим, получаем объективную информацию. Пройдет зима, состоятся переходы, подтянутся молодые, игроки наберут кондиции – тогда и станем делать выводы. В рабочем порядке, без ненужных эмоций. На случившееся повлиять уже нельзя.

– 10 туров хватит, чтобы присмотреть в оборону кого-то нового?

– Новый – это кого мы вообще не знаем. А мы уже практически со всеми знакомы, потенциальные кандидаты в команду у нас на виду. Будем смотреть, кто в каком состоянии. Для этого есть 10 туров, не больше, но и не меньше.

– Когда выбывает игрок любой другой линии, в голове сразу всплывет фамилия потенциального сменщика. Когда защитник – всплывает, но не сразу. И не всегда.

– У тренерского штаба такая работа, что весь список фамилий сформирован и всегда активен. Только называть их сейчас не могу и не буду.

– Стало ли вам грустно, когда увидели, как Салах на первых минутах матча «Ливерпуль» – «Спартак» зарабатывает на Джикии пенальти?

– Был тогда в Англии. Планировал посмотреть «МЮ» – ЦСКА и «Ливерпуль» – «Спартак». Но в Лондоне встречались «Челси» и «Атлетико». Решил, что игру ЦСКА я уже много раз видел, а двух уругвайцев, Хименеса и Година, посмотреть в составе «Атлетико» не помешает. Поехал на «Стэмфорд Бридж». Спасибо Андрею Шевченко, который помог оперативно попасть на игру, и Шандору Варга, занимавшемуся организацией поездки в Англию. Увидел и египтянина эль-Ненни из «Арсенала», он как раз забил БАТЭ. Поговорил после матча с Арсеном Венгером. Посмотрел египетского центрального защитника Хегази из «Вест Бромвича». Накануне интервью с вами изучали игру Саудовской Аравии против болгар. Собираем информацию по отдельным игрокам и командам-соперницам. У них такая же ситуация, как у нас – люди в разных кондициях, травмы, у саудитов тренер новый, Пицци сменил Баусу. К чемпионату мира мозаика должна сложиться. Смотрим и своих. Помощники Ромащенко, Стауче и Паников летят сейчас в Испанию, там «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, молодежка. Я отправлюсь на жеребьевку Лиги Наций УЕФА, потом в Турцию, где на сборах будут «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Динамо». В прошлом году мы тоже ездили. Подтвердился важный момент: те, кто на сборах себя хорошо чувствовали, они и в сезон вошли успешно. Работа идет.

– Ну, а с Салахом что? У египятнина в сборной и клубе одинаковый потенциал?

– Понятно, окружение разное. В клубе, хочешь не хочешь, у него чаще возникают голевые шансы. Но основной анализ впереди. Конкретика появится только перед стартом чемпионата мира, до которого многое будет меняться. Сейчас шаблоны рисовать чревато и даже опасно. Звонил мне не так давно Бернд Штанге, известный немецкий специалист. Смотрел, говорит, наш матч с испанцами и при этом фактически не знал ни одного игрока. Акинфеева только помнил, который как раз не играл. Словом, увидел обновленную команду и удивился. Другие команды тоже могут обновить состав, поэтому с выводами о соперниках спешить не стоит. Так же как и с сильными спаррингами. Год назад нас упрекали за Гану и Катар. Если бы я тогда это сказал, меня бы не поняли, но мы действительно не были готовы к соперникам уровня Испании и Аргентины. Любитель выйдет на ринг против профи и будет гарантированно избит, – что это ему даст? Надо идти вперед шаг за шагом: начали с Катара – закончили Испанией. Пройден определенный путь, команда становится командой, обновляется естественным образом, правильно воспринимает критику, которая сама по себе – нормальное явление. Травм бы еще поменьше и прочих неприятных случайностей.

– Если бы у вас была возможность распределить соперников в группе чемпионата мира по турам, какой порядок матчей предпочли бы?

– Такой же. Если взять рейтинг, Саудовская Аравия, Египет и Ургувай достались нам по нарастающей. Это нормальный расклад.

– Смущает обязательность победы в первой игре. Поражение от Уругвая еще можно исправить, а если не добудем победу у саудитов, то вряд ли. Добиваться же результата на заказ нашей сборной в последние десятилетия удавалось нечасто.

– Насколько же по-разному мы это видим. Не важно, когда выигрывать, если все равно надо выигрывать. Есть конкретный день и конкретный соперник – всё.

– Но есть и турнирная логика. Отсутствие положительного результата в первой игре с аутсайдером заставит команду нервничать еще больше.

– Значит, неудачи быть не должно. Мы знаем порядок матчей, мы к нему готовимся.

– 23 марта нам играть с бразильцами. Какова главная цель? Выиграть? Не проиграть? Наработать сочетания?

– Что будет к тому времени, сейчас представить сложно. Хотелось получить определенное сочетание спаррингов, чтобы не сильный-слабый, а сильный-сильный. Подряд. Спасибо в этом плане РФС – получилось: Аргентина, Испания, Бразилия, Франция. Когда есть такой пакет, происходит адаптация, команда и игроки остаются в высоком тонусе, привыкая к топ-уровню соперников. Да, есть календарная пауза, но это объективная проблема всех сборных.

– Ваши тренерские воззрения допускают тактику пресловутого «автобуса» ради положительно результата?

– Они допускают трезвую самооценку. Даже требуют. Мы изучаем соперника, понимаем его силу и не можем бездумно бросаться под поезд. Есть масса примеров того, что было с командами, которые так играли. Отрицательных примеров, мягко говоря. Желание у всех через край, но нужно учитывать и собственные возможности. Вспомните игру с Аргентиной, где у нас не получилась игра в атаке. Несколько раз теряли мяч вблизи их штрафной – и через пять секунд они уже били по нашим воротам! Можете представить, сколько мы получили бы, продолжая гнуть ту же линию? Недавний матч Англия – Бразилия смотрели?

– Не довелось. Что там?

– Посмотрите и все увидите. 23 марта нам с одной из этих команд играть. У нее есть качества, которых у нас нет, хотя теми, что есть, мы гордимся. Невозможен открытый футбол в такой ситуации! За них играют люди уровня обладателей «Золотого мяча» – предлагаете этот факт не учитывать? Играть в «ура-ура»? Не жалеем ни о чем, не боимся, делаем свое дело, но их козыри отлично знаем и принимаем в расчет, другого варианта нет.

– Неужели «Спартак» не принимал в расчет качества «Ливерпуля», с первых минут нарываясь в гостях на 0:7?

– Вопрос не ко мне, хотя присутствовал на том матче. Тактику всегда определяет необходимость результата, для этого тренеров и назначают. Если в составе соперников игрок уровня Месси, невозможно это не учитывать. Но его наличие не повод сдаваться – это стимул много думать и искать верный путь. Помните, как «Спартак» играл с «Селтиком» в 2007 году?

– Был на обоих матчах.

– Первый в Москве – 1:1. В ответном «Селтик» устраивает 0:0. Но это знают все – и мои футболисты тоже. Как их правильно сориентировать перед игрой? На установке? Поздно. Собираю команду за два дня: «Как будем действовать?» Сидит 25 человек на теории: «Вперед, атаковать, побеждать, прорываться в группу Лиги чемпионов!» Ясно, думаю. И продолжаю: «А „Селтик“, по-вашему, как думает? Так же? Нет, не так. Вы побежали – они забили в контратаке. Сколько нам нужно забивать после этого? Два. Снова побежали – пропустили второй. Теперь сколько? Три. Что дальше?» «А как надо, Саламыч?» – спрашивают. «А надо грамотно, используя контролируемую атаку. Играем на 0:0. Это не значит, что не атакуем и не забиваем, – но ответственно на 0:0, зарубите себе на носу. И если за двадцать минут до конца на табло эти самые 0:0 – вот тогда делаем то, что вы сказали: вперед, атаковать, побеждать и так далее. Потому что любая их осечка – мы выходим вперед в самом конце игры. И тогда, зная это, уже они, а не мы, начнут дрожать, думая: только бы не пропустить…»

– «Селтик» вы в итоге не прошли.

– Играли, как задумали. Часть второго тайма и дополнительное время – вдесятером после удаления Штранцля. Закончили 1:1, по пенальти шотландцы выиграли. Но игра была классная, пересмотрите. И поучительная. Своего рода модель, как выходить против сильного соперника, зная, каким путем добиваться результата.

Или взять Евро-2016, 1/8 финала, Италия – Испания. Вторые все в титулах, процент владения 30 на 70, счет – 2:0. Перед недавней игрой с испанцами изучали этот матч, даже Миранчуку и Смолову давали определенные задания. Итальянцы нашли у соперников слабые места. И мы нашли, подметили, хотя сыграли немного по-другому – 3:3.

– За сколько дней до встреч с Египтом и Уругваем планируете прилететь в Санкт-Петербург и Самару?

– Изучаем логистику. В Питере играем 19-го, в Самаре 25-го, перерыв между матчами большой. Сильно заранее прилетать не хотелось бы, теряется свежесть восприятия нового места. Предположительно – за двое суток.

– Майские планы подготовки к чемпионату мира не изменились?

– Нет. Четыре дня отдыха после завершения чемпионата России, сбор в австрийском Нойштифте, 30 июня – матч против хозяев в Инсбруке. Еще раз хочу сказать добрые слова в адрес РФС, Виталия Мутко, а также его нынешнего руководителя Александра Алаева. Помните пустые трибуны в Инсбруке на контрольном матче против чехов и в Монако против сербов? На этот раз все продумано. Австрийцы поддержат своих 30-го числа, а против турок 5 июня сыграем дома. И коммерчески, и эмоционально заполненные стадионы будут очень кстати.

Трудно переоценить усилия РФС и в подборе наших соперников по контрольным матчам в минувшие полтора года. Поначалу была критика, но вспомните, с кем пришлось бы играть, если Россию оставили бы внеконкурсным участником официальной отборочной группы. Не с Испанией, Аргентиной и Бразилией, а с Эстонией и Кипром.

– Черышев на днях организовал гол в ворота «Реала» и забил «Леванте». Весомая заявка?

– Следим, видим, анализируем.

– Между тем фланги сборной укомплектованы: Жирков, Рауш, Фернандес, Самедов.

– Опять возвращаемся к сказанному: дождемся майской конкретики.

– В центре поля у вас большой букет исполнителей: Глушаков, Дзагоев, Зобнин, Миранчуки, Кузяев, Ерохин. Выбор – проблема?

– Проблема – отсутствие выбора. Тестируем разные схемы, с испанцами в четыре защитника попробовали, а это на одного хавбека больше. Выбор всегда дает качество.

– Опыт игры в четыре защитника признан позитивным?

– Раньше использовал в основном эту модель. В «Легии» как-то раз вынужден был перейти на пять, а так всегда в четыре. В сборной же схему диктует ситуация и соперник, ни одна модель не является догмой. Многие клубы сейчас играют в три центральных защитника, что тоже немаловажно. Но если вспомнить, в прошлом при четырех защитниках мы ничего особо не приобрели в плане результата. Надо учитывать и то, что идет процесс обновления команды. Ветераны ушли, а из нынешней тройки центральных защитников до того, как они стали выходить на поле вместе, только Васин провел за сборную один матч. Новая команда требует новых алгоритмов и идей. С обязательным учетом психологии.

– Вы уже говорили, что не вмешиваетесь советами в клубные карьеры футболистов. Но мнение по поводу возможного перехода Смолова или состоявшегося Рауша у вас есть? Все-таки это может напрямую коснуться сборной.

– Естественно, есть. И я его довожу как самим футболистам, так и тренерам и руководителям, если они интересуются. Не в плане – уходить или оставаться, а с информативной точки зрения. Решение же – только за игроками и клубами.

– Но для вас это фактор риска. Футболисты сборной могут потерять игровую практику.

– А могут вырасти в окружении новых партнеров, достигая новых задач. Когда решение принято, его надо уважать. Что я и делаю.

– Как относитесь к ситуации Дзюбы и Шатова? Задачи их команд в случае ухода из «Зенита» могут стать пониже, зато игровая практика – постоянной.

– Традиционно не вмешиваюсь в политику клуба и не оцениваю возможность их ухода. Клуб всегда думает о клубе, футболист – о себе. Разумеется, всегда лучше играть, чем не играть. А мы будем смотреть и делать выводы, отталкиваясь от того, что есть. Все индивидуально, универсальных рецептов не существует. И риски каждый должен оценивать сам.

– Что скажете о переходе Габулова в «Брюгге»?

– Рад за него. Звучала критика, когда приглашал его в сборную, но оказалось, что потенциал Габулова видят и другие. В частности, лидер чемпионата Бельгии. В его профессиональных качествах никогда не сомневался.

- Что ощущаете с приближением чемпионата мира в плане нервов, предвкушения драки, опасений и так далее?

– Все идет по плану. Планомерно, вдумчиво, спокойно, по-рабочему. Будем чувствовать приближение крупного турнира чуть позже. Мы готовимся. И все будет происходить у вас на глазах. Вот на столе толстая папка. Такая есть на каждого игрока. Полный анализ, сбалансированная работа по всем направлениям, учет малейших нюансов. И никак иначе.

– Недосыпы с нервами придут, когда закончится подготовка?

– Есть в немецком языке слово sachlich. Точный русский аналог подобрать затрудняюсь. Пусть будет – планово, взвешенно, конструктивно. Вот так я к происходящему и отношусь.

– Насколько отразилось на вашей работе приостановление обязанностей главы РФС Виталия Мутко?

– Ничего не изменилось. Нахожусь на прямой связи с Мутко, как и прежде, много общаюсь по любым вопросам с Александром Алаевым, с которым четко выстраиваем рабочий, организационный процесс. Возможно, каким-то образом перераспределились обязанности между ними, но на сборной это никак не сказалось.

Фото: globallookpress.com, ФК «Спартак», РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Антон Денисов