Защитников для сборной готовит Курбан Бердыев

Камболова не вызвали. Его точно не забыли?

Мы увидели список вызванных на контрольные матчи с Бразилией и Францией и убедились, что Станислав Черчесов избегает резких движений в обстановке, когда паникуют многие. Несмотря на тяжелые травмы Георгия Джикии и Виктора Васина, в перечне футболистов, из которых предстоит выбрать троих для игры в центре обороны, нет новых лиц.

В сборной на этих позициях в последнее время играли Федор Кудряшов, Владимир Гранат и Илья Кутепов. Появлялись Роман Нойштедтер и Андрей Семенов. Кто-то радикально новый в этом списке приковал бы к себе внимание как футболист с явными шансами на выход в основном составе, ведь остальные вызываются и так, в фоновом режиме.

Следует исходить из того, что схему в обороне сборная пока менять не планирует: три центральных защитника. Но при составлении тройки из тех, кто в списке, приходится брать в расчет некоторые общие и частные оговорки. Общая сейчас одна на всех: после трех месяцев зимы футболисты в контрольном матче сборной смогут показать лишь уровень подготовки, соответствующий контрольным матчам в клубах.

И даже если возразить на это, что два тура в России все-таки провели, «Спартак» участвовал в Лиге Европы, а турецкий чемпионат в сравнении с нашим не замерзающий, все-таки проявляются частности. «Спартак», «Ахмат» и «Фенербахче» играют в два центральных защитника. Семенов принял участие только одном матче весны из двух, которые «Ахмат» проиграл с общим счетом 0:4. «Фенербахче» в последнем туре победил, Нойштедтер даже забил, но был заменен из-за травмы, а в предыдущих играх его команда трижды подряд пропускала не меньше двух мячей и не выигрывала. Кудряшов как не играл, так и не играет в «Рубине» центрального защитника, а на месте левого крайнего в Махачкале он не появлялся, сыграл только в Саранске против «Тосно».

Один «Рубин» Курбана Бердыева из всех клубов, откуда сейчас призваны центральные защитники, последовательно играет в три. Причем достаточно надежно: один пропущенный мяч в двух играх и уже полтора месяца без поражений с учетом последних контрольных встреч. Черчесов прилетал к казанцам на второй зимний сбор и имел случай убедиться, что по-прежнему может положиться на наработки своего коллеги Бердыева, как и летом 2016-го, когда придал своей сборной России очертания тогдашнего «Ростова».

В последних играх сочетание защитников неизменно: Гранат – Навас – Камболов. Опытный испанец располагается в центре и чуть ближе пары своих сослуживцев к воротам. Его может подменить здесь молодой Егор Сорокин – либо в основе, как было в товарищеской игре против «Тромсе», либо выходом на замену – как в матче против «Лиллестрема». Вторая позиция Сорокина – правый центральный, которую он занимает в те моменты, когда Руслану Камболову нужно передохнуть или переместиться в другую зону, например – опорного полузащитника, как он это сделал в конце последнего матча против «Тосно».

У Сорокина замечательные задатки: 22 года, 189 см роста и очень выгодная позиция в команде. Быть под основой у Бердыева – значит, впитывать футбольную науку четко выверенными дозами и при этом пока не подвергаться стрессу, свойственному всем, кто отвечает за результат. В яркой победе (4:1) над «Русенборгом» Сорокин выиграл все оборонительные единоборства и отобрал мяч в каждом из случаев, когда вступил в отбор.

А в показателях его старших коллег, которые играют постоянно, видны еще и некоторые тенденции. Например, центральные защитники в «Рубине» отвечают за длинные передачи. Эта работа, очевидно, и в сборной с нашими форвардами-спринтерами должна быть востребована. От матча к матчу Гранат, Камболов и Навас показывают либо лучшее в команде число длинных передач, либо второе после Нобоа, для которого такие забросы – основа всей игры. Но в двух весенних турах чаще всех использовал длинные передачи Камболов, причем в последнем матче в Саранске все они оказались точными.

Против «Тосно» Руслан вообще провел замечательный матч. Например, на его счету 9 удачных отборов мяча, он в этом был абсолютным лидером команды: остальные одиннадцать принявших в матче участие полевых игроков сделали 12 отборов. Камболов в единоборствах вчистую переиграл нападающих «Тосно» Мирзова (8:1) и Погребняка (5:2), при этом успев вместе с Нобоа стать основным поставщиком мячей (10) для своего форварда Попова.

У Владимира Граната организаторская составляющая в игровых заданиях выражена еще сильнее. В последнем контрольном матче зимы против «Лиллестрема» он аккуратнее всех справился с передачами в область чужой штрафной, на последнюю треть поля (14 из 14), а в первой официальной игре весны вместе с Нобоа принял участие в наибольшем числе позиционных атак «Рубина» (24). Более того, в матче против «Тосно» Гранат точно выполнил все свои передачи в чужую штрафную, а по их количеству (4) уступил только Нобоа и Попову, для которых эти передачи – основное содержание полевой работы. Нападающий Жемалетдинов в этой встрече чаще всего получал пасы (6) именно от Владимира Граната.

Гранат прямо сейчас лучше всех в сборной адаптирован к ее схеме и загружен игровой практикой. Но на его казанской позиции в национальной команде обычно действует одноклубник Кудряшов. Можно ждать, что в предстоящих больших матчах они выйдут вместе. А вот фигура Руслана Камболова вызывает прямую ассоциацию с комментарием РФС к списку сборной: «обращаем внимание на то, что в данном списке возможны изменения».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Владимир Песня, ФК «Рубин»

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