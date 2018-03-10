Почему испанские болельщики не рвутся на ЧМ-2018?

Испанский выезд в Россию будет малочисленным. Боятся расизма? Хулиганов? Гомофобии? Расстояний? Мы спросили об этом представителей ведущих испанских спортивных газет и болельщиков «Атлетико».

Испанским болельщикам повезло с жеребьевкой – им предстоит сыграть в Сочи (Португалия), Калининграде (Марокко) и Казани (Иран). Неплохой вариант для отпуска без явной экзотики в Саранске и перелета через всю Европу в Екатеринбург. Однако журналисты главных спортивных газет Испании AS и Marca уверены, что на групповом этапе испанских болельщиков будет немного:

– Честно? Не представляю, сколько испанцев приедет в Россию, но их точно будет немного. Возможно, в случае выхода Испании в четвертьфинал/полуфинал болельщики подъедут. Далеко лететь, да и испанцы больше интересуются клубным футболом, чем матчами сборной, – говорит журналист издания Marca Исаак Суарес. – Сочи? Казань? Калининград? Я не знаю ничего об этих городах. Совсем ничего.

– Думаю, что болельщиков приедет много, но при условии, что Испания далеко пройдет. Что касается группового этапа, то вряд ли испанцы заполнят Калининград и Казань. Серьезный интерес будет к игре с Португалией в Сочи, ведь это очень принципиальное противостояние, – Хорхе Гарсия, AS.

Интересно, что Испания подавала совместную заявку с Португалией, чтобы провести ЧМ-2018. Итог: обидное второе место.

• Россия – 13 голосов

• Испания/Португалия – 7

• Бельгия/Нидерланды – 2

• Англия – выбыла в первом туре

Но испанцы на нас не обижаются. Им вообще все равно.

– О чем ты говоришь? У нас уже давно про это забыли. Испанцам без разницы. Мне кажется, что некоторым даже нравится, что чемпионат пройдет в России, ведь это необычно, – говорит Суарес из Marca.

Необычно и то, что ЧМ в России станет первым турниром, где будет недостаточно просто купить билет на матч, необходимо еще получить паспорт болельщика (FAN-ID). Всем. Иностранцам Fan-ID дает право въезда в Россию без визы. Недавно в 5 европейских городах открылись центры выдачи: Берлин, Рим, Белград, Хельсинки и Мадрид.

В Мадриде такой дом располагается на территории представительства российского центра науки и культуры в сердце города, в паре минут от музея Прадо. Центр поставил стенды, телевизор с Забивакой, напечатал агитпродукцию к чемпионату мира, в общем, открыл дом болельщика. Жаль, что болельщиков в нем нет. Его функция – дать дополнительную возможность. Наверное, кому-то будет это удобно. Основной поток паспортов доставляют почтой, где-то их можно забрать в визовом центре.

Центр открылся неделю назад, за этот срок свои паспорта забрали только два (!) человека. В день торжественного открытия. Рассказывает Сергей Сарымов, представитель российского центра науки и культуры в Мадриде.

– Пока нет массового интереса, с момента открытия к нам пришло только два человека. Кстати, один из них приехал для этого специально из Малаги. Возможно, прямо сейчас регистрируются сотни болельщиков сборной Испании, но нам это неизвестно… По телефонам обращаются с техническими вопросами, спрашивают: где купить билет, что такое FAN-ID, как его получить, нужна ли виза и так далее. Каждый может прийти сюда и получить любую информацию.

Мы немного опасались инцидентов на открытии, ведь оно проходило через несколько дней после событий в Бильбао. Оргкомитет тоже нас на всякий случай просил быть начеку, но все прошло прекрасно. Журналисты ведущих испанских СМИ были здесь, вопросы про расизм не задавали. Спросили про фанатов, но негатива не чувствовалось.

В Испании вопрос знания иностранных языков стоить так же остро, как и в России. Нужно постараться, чтобы найти испанца, который сможет вам помочь на международном языке. Большинство испанских журналистов не говорят по-английски. Хорхе из AS учил язык лучше Исаака из Marca, поэтому он смог ответить на вопрос: почему испанцы не рвутся в Россию?

– Чемпионат мира принимала Бразилия, Олимпийские игры – Китай, в 2022 году будет Катар… Так что я не вижу проблем. Ультрас – не проблема, фанаты есть везде. В Мадриде тоже есть группировки, случаются драки в барах возле стадиона. Я не думаю, что в России будет много насилия, в том числе потому, что об этом много говорят, то есть уровень готовности вашей полиции будет повышенным.

– Большинство испанцев думают так же как вы?

– Не все. Ваши фанаты часто попадают в новости, очень многие испанцы смотрят YouTube, где есть сотни роликов разборок русских. Они ведь не просто дерутся, но и загружают это в сеть, хотят поделиться. Это очень сильно бьет по репутации страны, обычных болельщиков. При этом мне кажется, что испанцы считают, что Россия сможет проконтролировать ситуацию.

– Испанские ультрас собираются в Россию?

– Нет, что вы, их там не будет. Точно. Фирмы активны только на родине, на матчах клубов, но за пределами Испании, на матчах сборной никогда не было проблем. Контингент болельщиков из Испании на крупных турнирах – семьи, пары, бизнесмены и так далее.

– Расизм в России – частая тема в испанских СМИ?

– Нет, редкая, как, кстати, и гомофобия. Вы слишком далеко находитесь от нас, чтобы мы обсуждали это. Болельщики, которые поедут в Россию, поедут, прежде всего, отдыхать: пить пиво, гулять, ходить на стадион, а не думать о проблемах и искать их.

Перед мастер-классом «Атлетико» для «Лококомотива» я пообщался с несколькими испанцами. Ни один не сказал, что боится ехать в Россию. Звучало слово «беспокойство», еще чаще – нет времени, денег.

Гонсало Ревилья, 21 год, студент, подрабатывает в отеле

Турнир в России будет непростым для испанцев и вообще для всех. Мне нравится Россия, это неплохое место, чтобы провести чемпионат мира, но проблемы с хулиганами будут почти наверняка. Аргентинцы готовятся к очень массовому выезду в Россию. У нас много говорят о том, что они объединятся с русскими и будут драться с англичанами (Аргентинцы ненавидят англичан из-за вооруженного конфликта на Фолклендских островах в 1982 году, Аргентина до сих пор оспаривает статус островов, – Sportbox).

С удовольствием бы поехал этим летом, но у меня нет денег. Мне нечего бояться, люблю водку, знаю вашу культуру. Но если бы я сказал своей маме, что еду в Россию, то она бы не обрадовалась. Мягко говоря. Но это мама, она всегда волнуется за меня.

Хуан Мануэль Рэй, 25 лет, предприниматель

Думаю, что это хороший опыт для всего мира, но я обеспокоен из-за жестокости и насилия, которого, предполагаю, будет много. Дело здесь не столько в России, сколько в том, что многие едут на чемпионат мира, чтобы драться, дебоширить, доказывать свою силу над другими. Эти люди едут со всех концов земли. Например, аргентинцы собирают очень большие группы фанатов, чтобы ехать в Россию. Думаю, они доставят большего всего проблем.

Я бы очень хотел поехать, но не уверен, что у меня будет такая возможность. Казань? Сочи? Калининград? Слышал немного о Казани, ведь к нам приезжал «Рубин», Москва, Санкт-Петербург… А вот остальные города для меня загадка, но это не проблема – я был бы готов поехать, если бы были деньги и время. Кстати, мой отец тоже фанат и очень хотел бы приехать в Россию.

Карлос, 49 лет, менеджер по работе с клиентами

Нет, к сожалению, я не могу поехать, не получается с отпуском. Но некоторые мои друзья уже взяли билеты, причем как минимум на 10 дней, то есть они собираются посетить несколько городов. Они собираются ехать, хотя слышали о расизме, хулиганах и прочем, но это не то, что может их остановить. Я бы тоже поехал. Все очень просто: ты вляпываешься в истории только тогда, когда хочешь вляпаться. Если ведешь себя прилично, уважительно к окружающим, то никаких проблем не будет.

Хосе Фуэнтес, 45 лет, агент по страхованию

Я не собираюсь ехать: далеко и очень дорого. Так считают многие испанцы, поэтому выезд не будет массовым. Это не совсем наша традиция ездить вместе со сборной, нам больше нравится поддерживать свой клуб. Если бы я вдруг решил поехать, то ничего бы не боялся. Хулиганы есть везде. Не сомневаюсь, что русская полиция будет все контролировать.

Фото: David Ramos / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com