Станислав Черчесов: «Не нравится, что до конца в команду не верят»

Главный тренер сборной в Доме футбола ответил на вопросы о списке вызванных на товарищеские матчи с Бразилией и Францией.

— Нойштедтер вчера получил травму, Лунев и Кузяев - тоже, но все трое в списке. Значит, ничего серьезного?

— С Нойштедтером мы уже общались, переписывались. Доктора его посмотрели – все нормально, он дома. Другим ребятам тоже сделали МРТ. Со всеми на связи. Травмы ведь разные бывают. У них не переломы. До первой игры еще 11 дней, до второй – две недели. Много раз так было, что игрок приезжает на сбор, когда что-то еще побаливает, а через два дня он уже готов. Головин в прошлый раз так приехал, но, когда стало ясно, что не может, мы его отправили назад. Никто нам не запрещает по ходу дела что-то менять.

— Впереди предпоследний сбор перед чемпионатом мира. Можно сказать, что этот состав максимально приближен к тому, что мы увидим летом?

— Вы сами сказали – предпоследний. А у нас в каждой игре много всего случается. И предсказать что-либо невозможно. Другое дело, что определенный путь мы уже прошли и костяк сохраняется. Во-первых, эти футболисты не дают в себе усомниться. Во-вторых, другие не так подпирают, как бы нам хотелось. Но появляются травмы, которые мы должны компенсировать. На том сборе не было Самедова. Теперь - Фернандеса.

— Не подпирают, видимо, и защитники. Раз новых имен нет, то стоит ли ждать каких-то тактических экспериментов? Может, перехода на схему с двумя центральными? Или кто-то из опорников станет центральным защитником?

— Сегодня мы не будем об этом говорить, потому что в голове какие-то вещи часто созревают, а потом на тренировках видишь, что это совершенно не подходит. Имеем то, что имеем. Посмотрите на состав: только двое из списка играют в клубах в четыре защитника – Нойштедтер и Кутепов. Семенов еще только-только перешел на нее, при Кононове «Ахмат» играл, как мы. Так что посмотрим, кто в каком состоянии.

— Особенно с учетом силы бразильцев в атаке…

— Мы уже сталкивались и с аргентинцами, и с испанцами, и с португальцами. С удовольствием померяемся уровнем.

— Просто на фоне травм защитников эта линия беспокоит всех сильнее всего.

— Нас должна не одна линия беспокоить. Мы должны правильно играть всей командой – и в обороне, и в атаке. Часто ругаем нападающих, что не забивают, но забываем, что им не доставляли мячи. То же самое и в обороне. Нужна компактность. Будем работать.

— Довольны ли вы уровнем конкуренции на флангах? Приглашение Игнатьева связано с его игрой в последних матчах?

— Даже не знаю, как ответить. Мы его не в первый раз вызываем. Почему именно о нем идет речь?

— О конкуренции, приглашении новых игроков.

— Игнатьев не новый. Мы его уже привлекали. Не понимаю, почему именно о нем речь. Внимательно смотрим за всеми, у нас есть возможность вызывать игроков, давать играть кому-то больше, кому-то меньше, но они должны находиться в команде и понимать, что в ней и как. Как играем, какие требования предъявляем, ибо тому, кто не вызывался в сборную, сложно перестраиваться. Но я так и не понимаю, почему спросили именно про Игнатьева. Что тут ответить? Давайте скажем, что на каждую позицию мы вызываем игроков и смотрим. Тем более в клубе он по такой системе играет редко, поэтому в сборную приезжает учиться. Допустим, у нас Смольников выходил только с испанцами, а в тренировочном процессе мы видим, что он должен уловить суть. Футболист должен привыкать к системе, и тому же Смольникову понадобилось три сбора.

— На прошлых сборах была практика привлечения травмированных для участия в теоретических занятиях. Сейчас такое планируете для Джикии, Фернандеса?

— Мы это сегодня обсуждали. Они будут приглашены на одно занятие (19 марта), но главное, чтобы они были на месте, потому что у каждого свои графики: Джикия собирается в Рим, Васин сейчас в Италии. Но им было бы правильно посмотреть разбор матчей с Аргентиной и Испанией, который мы подготовили. К тому же я очень некомфортно себя чувствую, когда футболиста нет, а я его обсуждаю. Лучше уж ничего тогда про него не говорить.

— В последнем матче «Ахмата» Антон Швец вышел на позиции центрального защитника и сыграл не очень удачно. Вы его рассматриваете как одного из кандидатов в эту зону или исключительно как опорного полузащитника?

— Очень хороший вопрос. Кстати, и ЦСКА играл в четыре защитника, а у их ворот все успокоилось, когда перешли на пять. Все это говорит о том, что переход не дается так просто: вдруг захотелось, и поменяли одну схему на другую. Что касается Швеца, один матч не показатель, что он не может играть в центре обороны. Просто еще одно свидетельство, что за два дня не так просто перестроить свои действия на уровне подсознания. Что бы вы понимали, мы его в сборной несколько раз посмотрели правым центральным защитником, но схема с двумя центральными и с тремя – очень большая разница. У него есть много качеств, которые надо использовать, но на сегодняшний день видим его на том месте, где он привык играть. И для Швеца, и для других футболистов важно в сборной проявлять себя на той позиции, которая для них привычна, и давать результат. А по ситуации можно использовать по-разному.

— Черышев не привлекался в сборную при вас. Сейчас пригласили для знакомства?

— Зря вы так ставите вопрос. Он набрал форму, в новом году сыграл более чем в 10 матчах. Мы сегодня, кстати, общались утром. Он объяснил, что во вчерашнем матче не был в заявке из-за маленькой болячки, но заверил, что к следующему матчу будет готов. Это наш футболист, который стабильно играет, и нам важно посмотреть его воочию.

— Габулов в отличие от Черышева не имеет практики в «Брюгге». Вас это не смущает?

— Это, конечно, плохо. Но у Лунева болячка, мы с этого начали, поэтому нам нужно подстаховаться, будет четыре вратаря. Но мы бы вызвали его, даже если бы Лунев был полностью здоров. Потому что это наш вратарь. Всегда поддерживаем своих игроков, сразу не вычеркиваем. Может, это поможет Габулову занять то место, которого он заслуживает. Вот два фактора. Не знаю, какой из них главный. Для меня оба важны.

— На днях все наши клубы проиграли свои матчи в Лиге Европы. Настолько плох наш уровень по сравнению с топ-лигами?

— Уровень сопротивления другой, и к этому нужно адаптироваться. Другие скорости, другой уровень индивидуального мастерства. Так было и со сборной, когда после Аргентины мы лучше выглядели против Испании. Так что такие матчи идут на пользу. Жаль, что «Спартак» не прошел – посмотрели бы на кандидатов в сборную. Кстати, еще момент: у соперников наших клубов мотивация в Лиге Европы тоже возрастает по сравнению с их домашними лигами. Говорю так, потому что все эти команды смотрел.

Остальные сейчас тоже, к сожалению, проиграли. Изначально было понятно, что «Атлетико» выделяется, но «Локомотив» дома обязательно даст бой, просто так не уступит. А у «Зенита» и ЦСКА, убежден, есть все шансы пройти дальше.

— Алексей Миранчук числится в списке РФС как нападающий. Почему так? В «Локо» действует глубже.

— В последнем матче он играл у нас ближе к атаке, оттянутым форвардом. Но если для вас принципиально, можем это поменять. На бумаге можно написать что угодно. Главное, чтобы он на поле не пропадал.

— На что прежде всего будете обращать внимание в матчах с соперниками такого высокого уровня?

— Для начала мы будем обращать внимание на себя. Главное, чтобы футболисты провели оставшиеся до сборной встречи на хорошем уровне, чтобы погода стала более летней, и все приехали с хорошим настроением. Разберем проведенные ранее матчи и начнем подготовку к предстоящим. Специально подбирали сильных соперников, чтобы на этом этапе, когда мы поймем, кто мы и что мы, проверить себя. Единственное, остается еще раз сказать: футбол – контактный вид спорта. Это, к сожалению, нас немножко коснулось, и будем исходить из того, что имеем. Наша задача - что-то поменять, раз ситуация заставляет.

— Отсутствие Неймара в составе бразильцев расстраивает?

— Нас может расстроить только отсутствие кого-то в нашем составе. А травма Неймара может сказаться только на ажиотаже и зрительском интересе. В процессе же подготовки к игре у нас есть свои задачи, которые должны решать.

— Кажется, что сложно рассчитывать на победы в этих поединках…

— Это мы уже слышали перед Аргентиной и Испанией. Нам не нравится, что до конца в команду не верят, поэтому есть задача своей работой завоевать определенную симпатию. Я и тогда, после Аргентины, говорил и сейчас повторю, что на один гол, хоть и забили из офсайда, аргентинцы наиграли, чего греха таить. А с испанцами уже было получше. С учетом уровня таких игр мы не должны делать полшага назад, а, наоборот, от них отталкиваться и двигаться вперед. Убежден, в каких-то моментах это у нас получится.

— Нам важнее что-то наиграть или результат тоже имеет значение?

— В спорте результат всегда имеет значение.

— Не было желания как в прошлом году перенести сбор на юг, раз в Москве не самые лучшие погодные условия?

— До игры еще есть время, и я убежден, что потеплеет. К тому же надо учитывать все нюансы, поэтому матч надо обязательно провести в «Лужниках» в качестве теста. Вообще и нам, и сопернику хотелось играть на большом стадионе. Важно, что мы будем базироваться в Новогорске, где команда станет жить на чемпионате мира. Вторая игра в Питере, и мы уже проводили подобную логистику, и сейчас проведем еще раз. Поэтому думали не о погоде, а о других вещах.

— Сборная прибудет в Новогорск 18 марта, в день выборов. Будете голосовать?

— Будем. У нас намечено. Не на поле, понятное дело, а в специально предусмотренном месте.

Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru