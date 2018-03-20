Чем занимаются Коутиньо и Дани Алвес на тренировке перед матчем с Россией

Чем занимаются Коутиньо и Дани Алвес на тренировке перед матчем с Россией

Егор Кузнец
Егор Кузнец
16:54
Репортаж с тренировки сборной Бразилии, где не было Неймара, но были Коутинью, Виллиан, Марсело и Дани Алвес. А после тренировки в пресс-центре «Спартака» на вопросы отвечали Карлос Казимиро и Дуглас Коста.

Во вторник сборная Бразилии провела тренировку на резервном поле «Открытия Арены». Приехали около 30 журналистов из Латинской Америки, для которых Россия – экзотика, по крайней мере минусовая температура в конце марта – точно. Журналисты ESPN фотографировали замерзшую лужу на подходе к поляне, не уступая в искренности ребенку из знаменитого видео.

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А бразильская корреспондентка вела прямую трансляцию с телефона со словами: «Не могу в это поверить, я не чувствую своих рук».

Натуральный газон резервного поля «Открытия Арены» находится в идеальном состоянии. Это далеко не поле «Казань Арены» с его светло-коричневым оттенком травы, бразильцы на таком отказались бы работать. Интересно, что по всему периметру были установлены плакаты многочисленных спонсоров селесао – обязательное требование гостей.

Коутинью, Виллиан и Марсело – в составе сборной Бразилии на матч с Россией 

Главный тренер сборной Бразилии Тите вывел первую часть команды на пробежку, растяжку и очень интенсивные квадраты. Дуглас Коста, Казимиро, Паульньо, Ренато Аугусто из Китая, Талиско из Бешикташа», Фред из «Шахтера» и остальные.

Вторая группа присоединилась через 30 минут и состояла преимущественно из игроков европейских грандов, которые проводили свои матчи поздним вечером субботы или в воскресенье: Коутинью, Дани Алвес, Марсело, Тиаго Силва, Виллиан… Их квадрат был не такой интенсивный, как у первой группы, но доставлял огромное эстетическое удовольствие. Оцените сами.

Образцы техники. Работа в квадрате от Коутинью, Марсело и Виллиана

На этот раз обошлось без игроков молодежки «Спартака», закрытую часть тренировки бразильцы провели в полном составе. Позднее выяснилось, что тренировку покинул Алекс Сандро – он почувствовал дискомфорт в мышцах. Его вызвали на место Фелипе Луиса, который сломал ногу в матче против «Локомотива» в 1/8 финала Лиги Европы.

Пресс-атташе бразильской команды рассказывал, что игроки не собираются идти на Красную площадь, вообще не собираются выходить из отеля. И это связано не с холодом: «Нам нужно провести несколько командных мероприятий, чтобы серьезно подготовиться к предстоящим матчам с Россией и Германией. Мы приехали сюда прежде всего для этого, а не для прогулок».

В зале для пресс-конференций «Открытия Арены» появился полузащитник «Баварии» Дуглас Коста и опорник «Реала» Карлос Казимиро. Оба дали понять, что для них приезд в Россию – возможность почувствовать атмосферу страны, где через три месяца пройдет чемпионат мира.

Бразильцы спрашивали Косту о том, готов ли он заменить Неймара в матче с Россией и просили его и Казимиро оценить потерю лидера.

Коста: Отсутствие Неймара дает шанс другим. Не думаю, что это повлияет на нашу подготовку к чемпионату мира. У нас много известных игроков, и это действительно сложная задача - заменить Неймара, но я надеюсь, что смогу усилить нашу атаку.
Казимиро: Оно повлияет на любую команду, Неймар – великий игрок. При этом у нас много качественных футболистов, которые способны показать хорошую игру.

О России говорили в контексте погоды и чемпионата мира. Казимиро сказал, что ничего страшного в холоде нет, так как многие бразильцы выступают в Европе, где зимой тоже не жарко. Выделить кого-либо в составе соперника Казимиро не смог. И, кажется, не из чувства такта, а потому, что никого не знает. Добавил из вежливости слова про «игру душой», которые можно сказать про любую команду: 

– Не могу выделить кого-то одного, но я знаю, что это сильная сборная, которая всегда выкладывается и играет душой.

Вопрос про три факта о России тоже вызвал трудности. Хорошо, что рядом сидел Дуглас Коста, который напомнил название супа:

– К сожалению, ничего знаю о России. Кроме борща, о котором рассказывал Коста. Что касается Москвы, то вижу, что город живет насыщенной жизнью. Правда, пока не чувствуется дух футбола, но я уверен, что россияне живут игрой, активно следят за ней, и мы почувствуем их поддержку во время чемпионата мира.

Сборные России и Бразилии встретятся в пятницу в 19:00 по московскому времени на стадионе «Лужники». Казимиро напомнили, что этот стадион примет финал чемпионата мира:

– Все игроки бразильской сборной мечтают побороться за титул чемпиона мира. Матч с Россией для нас – шанс загадать желание, чтобы вернутся на эту арену и сыграть в финале.

Фото: Buda Mendes / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Дуглас Коста: «Для меня было бы честью представить Бразилию на чемпионате мира»

Карлос Казимиро: «Сборная России – сильная команда, которая играет душой»

Товарищеский матч. Россия - Бразилия
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