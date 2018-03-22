«Допинг-офицер остался доволен. Попил кровь, забрал мочу». Черчесов и Кудряшов перед матчем с Бразилией

Главный тренер и защитник сборной России ответили на вопросы журналистов после тренировки в Лужниках в преддверии контрольного матча с Бразилией 23 марта.

– Как здоровье тех, у кого были проблемы на сборах? – первый вопрос Черчесову.

– Камболов к игре с Бразилией не будет готов. Его два дня мучает ягодичная мышца. Кузяев и Игнатьев делают шаги вперед, они почти готовы, но их здоровьем мы пока рисковать не будем. Есть еще пара вопросов по Дзагоеву и Жиркову. Все остальные готовы.

– Вы были вратарем сборной 22 года назад, когда Россия встречалась с Бразилей и выглядела лучше южноамериканцев. Хотя на поле был и Роналдо, и другие классные футболисты. Как думаете, может случиться что-то подобное?

– Тогда мы сыграли 2:2. Это было давно, и, кажется, уже неправда. Сейчас на этот вопрос лучше ответит Федор Кудряшов. Он завтра будет на поле.

– Уверен, что будет такая же интересная игра, – берет слово Кудряшов, – надеюсь, она понравится зрителям и мы сделаем все возможное, чтобы тренер остался доволен.

– Станислав Саламович, прокомментируйте вчерашние действия допинг-офицеров.

– По поводу допинг-контроля: есть просьба не нагнетать обстановку. Мы сообщили журналистам, что задерживаемся из-за сдачи проб. Никаких претензий мы не предъявляли. Есть вещи, которые нам надо делать. Мы свою работу сделали. Допинг-офицеры тоже сделали. Понятно, что хочется футболистам не в 6 вставать, а в 9, как по расписанию. Нас проверили. Офицер остался доволен. Кровь попил, мочу забрал, дай бог ему здоровья.

– Как вам «Лужники» после реконструкции? И как проходит переход с поля в Химках?

Кудряшов: – Прекрасный стадион. И после реконструкции стал еще прекраснее. Намного уютнее стало. Нет беговых дорожек. Трибуны ближе стали. Как и в матче с Аргентиной, надеюсь, придет полный стадион и будет горячо нас поддерживать.

Черчесов: – Аура остается та же самая. Есть нюансы, которые скорректировали современные технологии. Что касается поля – респект работникам стадиона. На сегодня – это одно из лучших наших полей для текущего времени года. На бровке из-за этого было хорошее настроение.

– В каком состоянии Денис Черышев? – следующий вопрос к тренеру.

– Во-первых, он приехал в хорошем настроении. Он здоров, готов к тренировкам. Вчера одну тренировку провели, сегодня его использовали во второй десятиминутке. Но сами знаете – после первых тренировок никогда нельзя делать выводы. Мы видим, что Денис умеет. В коллектив он влился. Но нам надо еще подумать и с ним переговорить. Все-таки футболист давно не играл в сборной. Надо понять, насколько комфортно он будет себя чувствовать в той или иной роли. Когда новый игрок появляется – его надо в нужное время, правильно в состав ввести, чтобы он мог себя проявить. На сегодня это один из вопросов, на который мы должны ответить.

– Федор, в прошлом году вы играли в сборной с Джикией и Васиным, сейчас они оба травмированы. Ощущаете себя самым опытным теперь?

– Такого ощущения не испытываю. У нас в команде собраны опытные ребята. В Линии защиты молодых нет. Поэтому все на равных. Конечно, за прошлый год что-то наиграли с Васиным и Джикией. Но ребята, которые их заменять, думаю, ничем не уступят.

– Через месяц Ари получит российский паспорт. Если ли у него шанс сыграть на ЧМ? И какие шансы имеются у Гилерме?

Черчесов: – Что касается Ари, я его вообще первым заметил. Хотели его из «Кальмара» в «Спартак» покупать. Тогда не получилось, но так-то я с ним давно знаком. Если футболист может играть, если он россиянин, значит, мимо проходить нельзя. Но на сегодняшний день о его участии на ЧМ не думал. Пока он бразилец. По Гилерме – он травмирован. Посмотрим, как ситуация будет складываться.

– Что ожидаете от бразильцев?

– Нет Неймара – одного из лидеров. Но у команды качественный набор футболистов, думаю они решат эту проблему. У нас тоже есть потери. Также надеюсь, что игры с Аргентиной и Испанией нас продвинули вперед. Бразилия – пятикратный чемпион мира, значит она умеет играть в футбол.

Кудряшов: – У Бразилии и без Неймара состав сильный. Но из такой линии нападения – Дуглас Коста, Виллиан, Габи Жезус, Коутинью – действительно кого-то выделить сложно.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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