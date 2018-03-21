«Допинг-офицер работал очень медленно. У него был старый гаджет». Гости сборной

В расположение сборной России, готовящейся к товарищескому матчу с Бразилией, нагрянули гости.

В районе 11 утра официальный твиттер РФС констатировал: визит допинг-офицеров сказался на подготовке к матчу.

– В среду тренировка сборной начнется с опозданием в связи с тем, что, начиная с 6:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. По состоянию на 11:00 на контроле находятся еще 5 человек. Отъезд на тренировку перенесен на более позднее время.

Эдуард Безуглов: «Российские футболисты с сентября 2017 года сдали более 500 проб»

С такими вводными в Новогорске пытали врача сборной Эдуарда Безуглова.

– Что произошло утром?

– Мы проснулись, часть игроков пошла на завтрак, а десять человек отправились сдавать допинг-тесты – кровь и мочу. Российские футболисты с сентября 2017 года сдали более 500 проб. Причем, все эти игроки входят в расширенный состав сборной. В среду добавилось еще 20 проб. Допинг-офицер и два сопровождающих прибыли в расположение команды ровно в 6:30. Обычно офицеров бывает двое-трое. Поэтому процедура затянулась более, чем на пять часов, и на тренировку мы приехали без Федора Кудряшова и Владимира Габулова, которые просто не успели все сдать физически, – сказал Безуглов.

– Они будут тренироваться?

– Да, занятие пройдет на базе.

– На распорядок дня сборной этот визит сильно повлиял?

– Да, что-то сдвинулось и что-то придется отменить. В том числе и восстановительные процедуры.

– Что с Русланом Камболовым?

– Он хороший футболист.

– Как его здоровье, ведь накануне он не смог закончить тренировку?

– Начнет вместе со всеми, потом будет заниматься по индивидуальной программе. Лично я настроен положительно. Думаю, все будет хорошо.

– Смогут сыграть с Бразилией Далер Кузяев и Владислав Игнатьев, которые во вторник не тренировались в общей группе?

– У них есть положительная динамика. Что касается матча, то состав в нашей стране определяет один человек – главный тренер сборной.("Советский спорт")

Алексей Семенов: «Сдавал два часа»

О личном утреннем опыте общения с визитерами рассказал защитник «Терека»

– Французы более сыграны, Евро-2016 показал, что у них отличная и, что важно, атлетичная команда. Бразильцы больше работают на технику, а французы именно атлеты. Я, прежде всего, смотрю на защитников у соперников. У тех же бразильцев Тьягу Силва, Марсело очень выделяются. У меня допинг за последние два месяца брали два раза. В среду я тоже попал, два часа сдавал. Очень медленно работал человек, у него был старый гаджет, но мне повезло сдать в числе первых. (ТАСС)

Илья Кутепов: «В Бразилии любой футболист – звезда из топ-клуба Европы»

Также ответ держал защитник «Спартака».

– Поможет ли нам холод? Не знаю, когда нам помогала погода, все зависит от нас. Делаем ставку на командные действия. Перестраиваться в отсутствие травмированных будем так же, как и раньше перестраивались. Кто будет играть – выбор тренера. И с Бразилией, и с Францией играть сложно и интересно. Они друг на друга не похожи. Сыграем и скажем, кто опаснее. Там любой футболист – звезда из топ-клуба Европы, пусть и нет Неймара. Особой разницы не вижу. В среду на тренировке у нас были тактические перестроения, отрабатывали «стандарты». Больше ничего сказать не могу. Настроение отличное с первого дня сбора. Работаем с боевым настроем. Джикия приезжал в понедельник на тактику, состояние и настроение у него хорошие, восстанавливается. Мы все ждём, как он наберёт форму. Важно, что травмированные игроки тоже присутствуют на тактике. Мы одна семья и коллектив, это сплачивает. Утром допинг-пробу не сдавал, но это нормальная процедура. Вставать приходится рано, но что делать, такие правила. Тренировку немного сдвинули, а так на нас это не повлияло. Габулова и Кудряшова действительно в среду не хватало на тренировке.(Р-Спорт)

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru