План Д. Почему Дзюба не нужен сборной

ЧМ-2018 все ближе. Форвард "Арсенала" хочет на нем играть. Не ушел ли поезд?

Испокон веку существовали два подхода к формированию сборных – звeздный и командный. Первый означает подбор состава по силе игроков, второй – по совместимости. В одном случае собираются наиболее классные мастера, часть которых занимает чужие игровые позиции, играет в непривычных тактических схемах, в общем, попадает в зону дискомфорта – идея в том, что уровень мастерства отдельных игроков важнее контекста их использования. В другом случае подбираются, возможно, менее статусные футболисты, но занимающие привычные позиции, готовые подыграть лидерам, а если необходимо, и отработать за них – здесь идея в том, чтобы строить команду примерно на тех же основах, как это делается в клубе.



Классическим воплощением звездного принципа было нападение сборной России на Евро-2016: в расположении слева направо Смолов – Дзюба – Кокорин. Казалось бы, затея-то благая, но на выходе получился пшик: атаки, можно сказать, у России на том турнире не было вообще.

Пытался в этом жанре работать и Станислав Черчесов. Прошлой осенью Кокорин обрел лучшие в своей жизни кондиции, да и Смолов оставался в полном порядке, а потому оставлять кого-то из них в запасе казалось невозможным. Этим дуэтом сборная провела три матча (против Кореи, Ирана и Аргентины), но не то что голевых – хотя бы просто толковых взаимодействий от нападающих публика так и не дождалась. В итоге на следующий матч, против Испании, тренер оставил Кокорина на лавке, и Смолов тут же выдал свою лучшую игру в сборной. И дело даже не персонально в Федоре – у команды появилась атака, которой категорически не наблюдалось в трех предыдущих матчах.

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Допустим, сейчас Дзюбу позвали в сборную. На какую роль? В пару к Смолову, чтобы еще раз наступить на те же грабли?

Хорошо, допустим не в пару. Говорят, что Дзюба нужен сборной как план Б. Но план Б и Дзюба – это вообще понятия несовместимые. В «Спартаке» он был планом Б у Карпина – в результате теперь этого человека для Артема не существует. Был планом Б у Эмери – тренер стал тренеришкой. Был планом Б у Бердыева в «Ростове» – этот наставник потом был назван «специфическим». Наконец, прошлой осенью он стал планом Б для Манчини... Теперь Артем готовит деньги, чтобы в лицо высказать все, что он думает по этому поводу, в 27 туре, когда запланирована встреча «Арсенала» с «Зенитом».

Если сборной нужен план Б, то практически любой другой разумный вариант окажется лучше Дзюбы. Просто потому что для Полоза, Заболотного, Канунникова, Ионова статус резервного не станет пощечиной, они никак не потеряют в качестве от осознания того, что тренер выше ценит кого-то другого.

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Какую-то пользу Дзюба способен приносить лишь в качестве плана А – за предыдущие лет десять, что Артем на виду, это мог понять каждый. У Непомнящего, Божовича, Виллаш-Боаша, Слуцкого – везде, где Артем забивал, он был главной надеждой.

Черчесов тоже готов был считать его планом А. Но к этому не готов оказался сам Дзюба. Из первых пяти сборов в период Черчесова он отработал только один – во всех остальных случаях сказался больным.

Мы даже не подвергаем эту версию сомнению, даже не вспоминаем, что в клубе в тот же период игр он не пропускал. Консервативное лечение, профилактические мероприятия – бывает. Но что делать тренеру? Понятно что: если один не может, пробовать других, которые могут. Если не может Березуцкий – пробовать Джикию с Васиным. Не может Дзагоев – пробовать Ерохина с Миранчуком. Не может Дзюба – пробовать Бухарова с Полозом.

И в какой-то момент Черчесов понял, что вполне справляется без Дзюбы. С августа 2017-го ни на один сбор он его уже не приглашал. В сборной сложилась команда со вполне понятной конфигурацией отношений – как игровых, так и человеческих. А поскольку Дзюба, пока команда складывалась, занимался своим здоровьем, так вышло, что она сложилась без него.

И что теперь, в канун чемпионата мира, Черчесов должен отказаться от полутора лет собственных трудов только потому, что кто-то забил два мяча в ворота 10-й команды чемпионата России?

Это было бы странно. А сейчас для сборной время уже такое, когда лучше без странностей.

Фото: РФС