Артем Дзюба: «Карпин хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался»

Эксклюзивное интервью форварда «Арсенала» Тимуру Журавелю.

- Можешь сказать, что в «Арсенале» ты снова нашел своего тренера?

- Я очень уважаю и люблю Миодрага Божовича. Он ценит и уважает меня. Знает, на что я способен. Поэтому даже может обойтись без лишних слов – просто одним взглядом на меня посмотреть… И я готов для него горы свернуть.

- Какой твой главный секрет он раскусил?

- Он знает, что я парень с характером. Но прежде всего я боец, для меня превыше всего командные успехи. Я не враг команды, а наоборот. Я стараюсь всегда сплотить команду, стараюсь быть позитивным. К каждому ключи подобрать, со всеми общаться, дружить и быть таким рубахой-парнем.

- Сколько Артем Дзюба забьет в остатке нынешнего чемпионата?

- В целом, я думаю, семь, наверное, было бы хорошим результатом.

- После игры с "Ростовом" ты передал привет Кокорину - расшифруй, пожалуйста.

- Мы с ним очень сильно сдружились, постоянно на связи, постоянно сейчас переписываемся. Я когда узнал ситуацию… узнал ночью об этом (о тяжелой травме Кокорина. - «Матч ТВ»)… не мог уснуть, всю ночь не спал, очень сильно переживал. Понимаю, что очень сложный у него период, но я верю, что он вернется еще сильнее, еще круче. Я считаю, он в России номер один абсолютно.

- Не кажется ли тебе, что травма Кокорина не оставляет шансов Черчесову и ты должен быть вызван в сборную?

- Считаю, что я в силах помочь сборной. Всячески – и в коллективе, и на поле. Но это уже зависит не от меня, а от главного тренера – захочет или не захочет.

- Сможет Черчесов переступить через шероховатости в ваших личных отношениях и позвать тебя?

- Я считаю, как таковых шероховатостей нет, мы в лицо друг другу смотрели, нормально в принципе разошлись. Должно быть профессиональное отношение. Он главный тренер, он главный, он решает. А мы футболисты должны стараться выполнять установку тренера, поэтому я готов выполнять и быть механизмом, каким-то звеном, которым он меня видит. Я готов играть в сборной, но тренер в любом случае будет решать, это его прерогатива.

- Для тебя было особой мотивацией забить Карпину?

- Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. И хотелось победить вообще. Такого прям не было запредельного. Играл «Арсенал» против «Ростова». Но я рад, что я забил его команде.

- Вы пообщались где-то в подтрибунке?

- Мы не общаемся и не здороваемся, поэтому это исключено. Для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются.

- Что самое главное из того, что он тебе сделал плохого?

- Самое главное, как он поступил в одном эпизоде – обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить. Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И сформироваться как мужчина, как футболист. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он все сделал для этого. А я сказал: «Посмотрим». Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся.

- Когда ты забивал «Ростову», были какие-то жесты в его адрес?

- Да нет, не было. Я был просто счастлив, что мы забиваем. У меня была мысль подбежать к нему и показать свою фамилию, но потом подумал, что это будет провокация – наверное, некрасиво. В целом, наверное, я отпустил эту ситуацию. Стараюсь быть добрее ко всему, иначе я буду похож на него. Надо быть добрее к людям.

- У тебя есть с кем-то в футболе столь же сложные отношения?

- Ну, тут одному человеку удалось обойти его по всем параметрам. Не будем называть фамилию.

- То есть еще кто-то?

- Вот появился совсем недавно.

- Сезон-17/18 закончится. Что дальше?

- В любом случае у меня контракт с «Зенитом», я вернусь, а дальше посмотрим. Не факт, что останусь. Может быть, останусь. Я об этом даже не задумывался. Если там все останется, как сейчас, то, конечно, мне нужно уходить. Мне бы, честно, хотелось сыграть против «Зенита».

- По контракту ты можешь?

- Да, там стоит сумма. Довольно-таки приемлемая. Может быть, кто-то… сам «Арсенал» заплатил бы ее. Или, может, конкуренты бы осилили.

- А сам способен пойти на сумасшедший поступок? Заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита»?

- Да, да, да. У меня есть такая мысль.

Полная версия интервью Артема Дзюбы

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов