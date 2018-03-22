«Тренера сборной Бразилии хотели выдвинуть в президенты страны». Чего мы не знали о нашем сопернике

Бразильский тренер «Уфы» Вильям Оливейра - о родной сборной.

Переехав в Россию девять лет назад, Вильям Оливейра поиграл в «Амкаре», «Шиннике», брянском «Динамо» и «Уфе», где третий год работает тренером. Заодно он недавно окончил Башкирский педагогический университет. Вильям начинал атакующим полузащитником, потом стал левым защитником, но на тренировках часто вставал в ворота, а в нашем предыдущем интервью признался, что в молодости на три минуты заменил удаленного вратаря в одном из матчей: «По моим воротам нанесли только один удар, с которым я справился. Сыграл на ноль!» Отсюда и первый вопрос:

– Среди лучших вратарей мира два бразильца: Алиссон и Эдерсон. Кто будет основным в сборной?

– Алиссон здорово выглядит в этом сезоне в составе «Ромы», отлично играет ногами (очень сильно в этом прибавил – ни в чем не уступает полевым игрокам), и первым номером сборной будет он. Не потому, что он сильнее Эдерсона. Просто Алиссон раньше попал в сборную и очень хорошо за нее играл – еще когда был в «Интернасьонале» и даже когда сидел в запасе «Ромы». Тренер Тите ему доверяет, а Эдерсона стал приглашать только в этом сезоне, когда тот раскрылся в «Сити».

Такого сильного подбора вратарей, как сейчас, у нас никогда не было. Болельщики этим очень довольны. Раньше-то вратарей в Бразилии было принято ругать. Причем Алиссон не только ногами хорошо играет. У него еще отличная реакция, он уверен на выходах и здорово прибавил в последние годы благодаря своей работоспособности.

– В этом сезоне Алиссон отстоял на ноль почти половину матчей – тринадцать. Лидер по числу сейвов в серии А. Как его пробить?

– Быстрые атаки, фланговые подачи, дальние удары. Главное стараться чаще бить по воротам, это повысит шансы России на успех, ха-ха.

– После чемпионата мира Алиссон сменит клуб?

– Он продлил контракт с «Ромой», и у него сумасшедшая сумма отступных, но есть информация, что мадридский «Реал» забыл про Де Хеа и Куртуа и хочет купить летом именно Алиссона. Если «Реал» предложит хорошие деньги, «Рома» не будет против.

– Центральный защитник Педро Жеромел дебютировал в сборной в 32 года. В чем его секрет?

– Он долго-долго играл в Германии и Испании, и в Бразилии его вообще никто не знал, потому что он покинул родину в 17 лет. Он очень хотел вернуться в Бразилию и три года назад подписал контракт с «Гремио». Смотрится там очень прилично, проявил себя лидером, стал капитаном команды, выиграл Кубок Либертадорес, и Тите решил, что такой игрок поможет в раздевалке и усилит сборную своей харизмой. Конечно, не факт, что Педро Жеромел попадет в заявку на чемпионат мира, но раз он сейчас вызван, у него хорошие шансы.

– Другой центральный защитник, Родриго Кайо, едва не перешел в «Зенит». Почему остался в «Сан-Паулу»?

– Он не поехал в Россию, потому что не хотел вылететь из сборной. Немножко испугался. Но, мне кажется, «Зенит» – это очень хороший уровень, большая европейская команда, из нее тоже можно попасть в сборную. Но и Кайо можно понять – в «Сан-Паулу» он лидер команды и постоянно играет, а в России ему понадобилось бы время на адаптацию.

– Кто будут основными центральными защитниками сборной Бразилии в этом году? Наверняка Тиаго Силва?

– А вот нет. Тиаго Силва будет в запасе. В отборочных матчах в центре чаще выходили Миранда из «Интера» и Маркиньос из «ПСЖ». Мне кажется, так пока и будет. Тите мне нравится тем, что не допускает ошибок, которые совершил Луис Фелипе Сколари перед чемпионатом мира-2014. Сколари доверял одним и тем же игрокам, не обращая внимание на их текущее состояние – да, на ЧМ-14 дошли до полуфинала, но некоторые футболисты были не в лучших кондициях. Тите же, определяя состав на чемпионат мира, будет смотреть на товарищеские игры (в том числе против России) и тренировки. Кто лучше себя проявит, тот и будет играть. Сегодня же сильнейшие – Миранда и Маркиньос. Они здорово дополняют друг друга. Маркиньос невысокий, но быстрый, не уступает скоростным нападающим, а Миранда – высокий и опытный, мудро выбирает позицию.

– Дани Алвесу скоро 35. Почему он все еще основной правый защитник сборной?

– Эта позиция у нас сейчас как раз проблемная. В последнее время не появляется игроков, способных навязать Алвесу конкуренцию. Был Мариано из «Севильи», перешедший в «Галатасарай», и Данило, сменивший «Реал» на «Сити». Но Мариано Тите перестал вызывать после того, как тот уехал в Турцию, а Данило – не основной игрок в своем клубе и чаще выходит слева, чем справа. Сейчас наш запасной правый защитник – Фагнер из «Коринтианса». Не говорю, что это плохой футболист, но он немножко уступает в уровне другим игрокам сборной. Вот поэтому Алвес и выходит в стартовом составе. И точно будет играть на правой бровке на чемпионате мира.

– Фагнер дважды провалился в Европе. Тите это не смущает?

– Да, в Голландии и Германии у него не получилось, но с Тите они добились очень хороших результатов в «Коринтиансе» – выиграли чемпионат Бразилии-2015. Фагнер понимает требования Тите, поэтому тот ему доверяет и вызывает. Выбор на этой позиции невелик, и тренер берет того, кого хорошо знает.

– Как в Бразилии – с учетом проблем на правом фланге – отнеслись к решению Марио Фернандеса играть за Россию?

– Когда его впервые вызвали в сборную Бразилии, у него были какие-то проблемы, и он отказался. Может быть, из-за этого на его позицию стали вызывать других футболистов, и он решил играть за Россию. В Бразилии на него обиды нет. В нашей стране привыкли, что бразильцы играют за другие сборные. Лично я очень рад за Марио – я бы на его месте сделал то же самое. Надеюсь, он поможет России показать достойный результат на чемпионате мира.

– В составе сборной Бразилии пять футболистов, игравших или играющих за «Шахтер»: Виллиан, Дуглас Коста, Фернандинью, Фред и Тайсон. Как к этому клубу относятся в Бразилии?

– Даже меня в Бразилии спрашивали: «Как они их всех находят?» «Шахтер» же покупал бразильцев в очень молодом возрасте, причем – не за сумасшедшие деньги. Кажется, максимум – десять миллионов евро. В «Шахтере» те же Виллиан и Фернандиньо здорово прибавили в тактическом смысле, что помогло им позже закрепиться в АПЛ. К тому же в «Шахтере» всегда было много бразильцев, поэтому каждому новоприбывшему было легче адаптироваться.

– Лучший игрок чемпионата Бразилии-2015 Ренато Аугусто третий год играет в китайском «Бэйцзин Гоань». Как это сказывается на его мастерстве?

– Бразильская пресса очень много его обсуждает. Он был лидером сборной Бразилии, победившей на домашней Олимпиаде. Тите, знающий Ренато по «Коринтиансу», регулярно вызывал его даже из Китая и все время выпускал на поле, но на сегодня, мне кажется, он не основной игрок сборной: Фернандинью, Каземиро, Виллиан, Паулинью, Коутинью выглядят сильнее. При этом он останется в команде как футболист, способный усилить игру со скамейки, потому что Тите в него верит.

– Вас удивило, что Паулинью после двух лет в Китае так мощно заиграл в «Барселоне»?

– Нет, я же знаю, какой он профессионал. Зная, что в Китае не самый лучший тренировочный процесс, Тите отправлял в Гуанчжоу тренеров, чтобы они индивидуально работали с Паулинью и восполняли то, что он недополучал в клубе. Так что Паулинью был в отличном тонусе и, попав в «Барселону», не растерялся. Да, в «Тоттенхэме» у него не очень получилось, но в его сильных качествах сомнений никогда не было. Паулинью потрясающе читает игру, организует много голов, и его партнеры по «Барселоне» помогли ему заиграть на своем истинном уровне. Я рад за Паулинью. Он очень трудолюбивый игрок и поможет нашей сборной в этом году.

– Почему Тите не вызывает Халка?

– Думаю, отъезд в Китай тут ни при чем. Просто в атаке у нас очень широкий выбор, и Тите полагается на иных людей.

– Другой китайский бразилец на днях сказал: «Меня не волнует, попаду я на чемпионат мира или нет. Меня постоянно критикуют за переезд в Китай, но я не хочу быть бедным, когда постарею, и жить воспоминаниями о том, как я играл на чемпионате мира». Как эти слова восприняли в Бразилии?

– Конечно, Оскар поставил крест на своих шансах попасть в сборную. То, что он решил заработать деньги в Китае – его личный выбор, но в слова про бедность в старости я не верю. Менталитет Оскара я обсуждать не буду. Я только знаю точно, что Тите не будет его вызывать.

– Кто-то из российских бразильцев – Луис Адриано, Лео Жаба, Педро Роша – может приблизиться к сборной?

– Чемпионат России не так слаб, здесь хороший уровень, и я уверен, что Тите или его помощники смотрят РФПЛ. Лео Жаба хорошо играл в молодежной сборной, Луис Адриано выступал за сборную при Дунге, так что шансы есть и у них. То, что они играют в России, точно не смутит Тите. Чемпионат Украины точно не сильнее российского, но он же вызывает оттуда игроков.

Что же до Педро Роши, то он очень хороший атакующий игрок. Когда привыкнет к России, он будет прибавлять и приносить пользу «Спартаку».

– Прошлым летом «Спартак» летел в Бразилию за другим игроком – Луаном. Почему трансфер не состоялся?

– С Луаном та же история, что и с Родриго Кайо. Он посчитал, что из «Гремио» проще попасть в сборную. Сейчас, правда, Тите все равно его не вызвал, но независимо от этого летом он на сто процентов переедет в Европу. Луан не только очень техничный, но и умный футболист, много забивает, может играть как в нападении, так и в полузащите, и я не удивлен, что сейчас им интересуется «Ливерпуль».

– Партнер Луана по «Гремио» – Артур – лучший молодой игрок Бразилии прошлого года. Как он вам?

– Очень хороший первый пас, техника, большой объем работы – прекрасный центральный полузащитник. «Гремио» как раз и стал лучшим клубом Южной Америки благодаря своей центральной оси Жеромел – Артур – Луан. Артур подписал контракт с «Барселоной», и он вам всем еще понравится своей игрой.

– Травма Неймара помешает ему удачно сыграть на ЧМ?

– Наоборот, у него достаточно времени, чтобы восстановиться, и к чемпионату мира он подойдет голодным. Другое дело, что в этом сезоне Неймар играет по-другому. В «Барселоне» у него были оборонительные функции, потому что в атаке действовали Месси с Суаресом, а в «ПСЖ» он не так много играет без мяча. Для Тите это не очень хорошо – он хочет, чтобы все бегали и помогали обороне.

– Самый сильный бразильский футболист, против которого вы играли?

– Робинью и Кака, с которым мы родились в одном городе и встречались на поле довольно часто. В отличие от Робинью, который уже в юности был крут, Кака на уровне U17 был очень слабым, худеньким – как и я. Кака ничем не выделялся, но очень много работал над собой и стал великим футболистом.

– Почему тренера Тите называют Философом?

– Он очень умный, современный, тактически мудрый, все время учится, постоянно впитывает новые знания. Люди настолько его любят, что недавно даже хотели выдвинуть в президенты Бразилии. Он отличный психолог, умеет правильно настраивать игроков, и после неудачи на домашнем ЧМ было важно, чтобы именно такой человек возглавил нашу сборную. В тактике мы очень сильно прибавили. Раньше Бразилия играла агрессивно, только когда владела мячом. Никто не любил бегать без мяча. При Тите же Бразилия комфортно себя чувствует и при атаке, и при обороне.

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