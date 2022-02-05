Сказочная карьера Кайседо: в футбол через реалити-шоу, «Локомотив» и ОАЭ в 26 лет. Теперь трансфер в «Интер» под чемпионство

Не помешали даже полгода без игровой практики в 19-й команде серии А.

Не помешали даже полгода без игровой практики в 19-й команде серии А.

Одним из незаметных трансферов дедлайна стал переход форварда «Дженоа» Фелипе Кайседо в «Интер».

Эквадорец провел несколько лет в «Лацио» за спиной у Чиро Иммобиле, но летом перешел в резерв «Дженоа». Это не смутило его старого знакомого Симоне Индзаги, который посчитал, что форвард нужен ему в «Интере» и поможет весной удержать лидерство в таблице. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

— Мною интересовались «Лилль», мадридский «Атлетико», несколько команд из Германии, в том числе «Хоффенхайм», — говорил Кайседо в 2011-м. — В России были разговоры с «Рубином» и «Анжи». Почему выбрал «Локомотив»? Потому что этот клуб сделал все, чтобы я оказался в Москве. Рад, что продолжу карьеру в такой команде — большие амбиции, большая история. Могу вам сказать: о «Локомотиве» наслышаны и в Европе.

«Локо» купил Кайседо из «Леванте» за 7,5 млн евро + бонусы. Это была блестящая сделка для испанцев, поскольку они забрали форварда у «Ман Сити» всего за пару месяцев до продажи в «Локомотив» за 1 (!) млн евро. Именно такой была сумма выкупа эквадорца по итогам года аренды в Ла Лиге.

На Кайседо очень серьезно рассчитывали в «Эспаньоле», но отказаться от 7,5 млн евро из России в «Леванте» не смогли. Ни секунды не сомневался и Кайседо, поскольку контракт с «Локо» гарантировал ему достаток — невероятно важная история для парня с тяжелым детством. Кайседо вырос в трущобах Гуаякиля — как он рассказывал в интервью Sports.ru, одном из самых опасных мест Латинской Америки.

— Там всегда нужно быть осторожным. В детстве я старался не высовываться из дома по вечерам, если не было какой-то острой необходимости. Все прекрасно знают эту ситуацию — бедные кварталы, нападения, воровство. Все почти как в фильмах. Даже не представляю, чем занимался бы, если бы не футбол. Дрался очень много. Было по-всякому — без последствий, но с кровью. А по-другому было невозможно.

Кайседо никогда не стал бы футболистом, если бы не футбольное реалити на родине. Фелипе прошел несколько стадий отбора сумасшедшего кастинга, в котором приняли участие все невостребованные молодые игроки Эквадора. Из 15 тысяч человек отобрали 40. Кайседо здорово проявил себя на футбольном телепроекте и выиграл стажировку в «Боке». В аргентинском гранде он познакомился с Банегой, Гаго и другими кумирами миллионов в Латинской Америке, но это все-таки было приятным бонусом, главное — о нем узнал весь Эквадор. Вскоре Фелипе пригласили в юношескую сборную, а оттуда — в «Базель» и «Ман Сити».

Шейхи купили клуб уже после его прихода, поэтому именно предложение из «Локомотива» позволило парню из трущоб стать миллионером. 3 млн евро в год и отличные отзывы о РПЛ от соотечественника Нобоа сделали свое дело, Кайседо подписал контракт на 4 года. Сразу после этого в шутку пообещал Ольге Смородской забить 100 голов за «Локомотив» и получил от нее три поцелуя. Все были счастливы. Вскоре эквадорское ТВ начало показывать все матчи «Локомотива».

Кайседо был необходим «Локо» в сложнейшем переходном сезоне-2011/12, который длился 44 тура. Сычев был на спаде, Обинна и Майкон тоже не демонстрировали стабильность. А Кайседо забил ЦСКА, «Зениту» и даже «Атлетику» из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы. Это был хороший старт и уверенное место в основе.

— Мне здорово помогли Майкон, Сапатер и Гилерме, которые говорят на португальском и испанском. Сейчас я учу русский. Занимаюсь с преподавателем индивидуально. Это очевидная необходимость. Я даже не задавался таким вопросом — учить или нет. Мои любимые выражения — «Доброе утро» и «Здравствуйте». Они красивые.

Правда, в итоге тот сезон «Локо» провалил, занял лишь 7-е место и остался без еврокубков. Пока Кайседо привыкал к Москве, ему в конкуренцию активно набирали нападающих. Через полгода после подписания Кайседо «Локо» вернул Романа Павлюченко из «Тоттенхэма», а следующим летом подъехал Даме Н’Дой из «Копенгагена». Так Кайседо стал лишь вторым-третьим выбором в атаке и начал страдать.

В целом это был сложный период для «Локомотива», что видно в том числе по динамике смены тренеров. Португалец Коусейро заменил уволенного Красножана, но вскоре на его место пришел Билич, а того сменил Леонид Кучук. Кайседо не стал важным игроком для «Локомотива», поэтому все были довольны появлением предложения из Эмиратов от «Аль-Джазиры». И хотя на Transfermarkt указана сумма в 7 млн, его продали в два раза дешевле.

Удивительно, но Кайседо смог реанимировать карьеру после скомканных лет в России и бессмысленных 6 месяцев в Эмиратах. Эквадорец вернулся в Ла Лигу, где у него все так здорово шло в «Леванте», и начал все заново в «Эспаньоле».

Когда в 2017-м Кайседо доехал до «Лацио», то фанаты встретили его без особых надежд. Мягко говоря. И их можно понять. «Лацио» нужно было качественное усиление, чтобы подняться с 5-го места в зону ЛЧ, а приехал неизвестный эквадорец, который начал карьеру в Швейцарии, продолжил в Англии, Португалии, России, ОАЭ, Испании, но нигде не стал звездой.

Болезненная тема для «Лацио»: есть мощный стартовый состав, но не хватает скамейки. Ее даже проговаривал спортивный директор Игли Таре в апреле 2017-го, и он же в июне подписал договор с Кайседо. Это было разочарование.

Но эквадорца быстро приняли благодаря самоотдаче и, конечно, голам после выхода на замену. Он стал рекордсменом лиги по голам после 90-й минуты — 6 мячей. Причем пять из них принесли победы, а шестой — ничью в матче с «Ювентусом». В итальянских медиа стали часто использовать выражение «зона Кайседо» по аналогии с «зоной Чезарини» (Чезарини — форвард из 1930-х, который часто забивал в последний момент).

Кайседо реально стал кумиром трибун. Игрок без особого таланта, но обучаемый и трудолюбивый, таких любят. «От изгоя к герою» — заголовок к одному из текстов на уход Кайседо из «Лацио» в «Дженоа». Маурицио Сарри сразу дал понять, что ему нужны лишь 2 нападающих: Иммобили + Мурики или Кайседо. Выбор пал на Мурики, и Кайседо отпустили бороться за выживание с «Дженоа».

— «Я буду с любовью вспоминать каждый момент, когда носил футболку «Лацио». Любовь фанатов «Лацио» — мое главное достижение в карьере, — говорил Кайседо.

А его жену заваливали в «директ» словами благодарности, сам Кайседо так и не завел себе Instagram.

— Я хотел бы поблагодарить вас всех за множество постов, историй и сообщений, которые вы прислали мне в эти дни о моем муже, их было так много. Спасибо за поддержку, по вам мы действительно будем скучать и никогда не забудем. Спасибо, вы навсегда в наших сердцах, — слова жены Кайседо.

Интересно, что еще летом агент Кайседо открыто говорил, что Фелипе мечтает перейти в «Интер» вслед за Индзаги, но тогда у тренера, видимо, не было настолько большого доверия, чтобы привезти с собой вслед за Корреа еще и резервного 32-летнего форварда «Лацио», которого он очень ценил.

Через полгода, когда «Интер» несется к чемпионству, Индзаги доверяют намного больше. Переговоры по статусным вариантам в январе не сложились, и в последний день руководство все-таки согласилось на аренду возрастного нападающего. Не помешал даже факт, что полгода Кайседо провел вне игры в «Дженоа» из-за травм (всего 1 появление в старте и 6 на замену).

От Кайседо в «Интере» не ждут ничего выдающегося, его взяли на подстраховку (есть Корреа, Мартинес, Джеко и Санчес), но если вдруг он все-таки пригодится, то выложится на 100 %.

«Интер» — 53 очка (+матч)

«Наполи» — 49

«Милан» — 49

«Аталанта» — 43 (+матч)

«Ювентус» — 42 очка

«Я очень хочу добиться успеха и в первую очередь должен поблагодарить тренера Индзаги, который сделал все, чтобы я попал сюда. Очень счастлив и не могу дождаться начала выступлений за «Интер». Очень горжусь тем, что могу представлять свою страну и быть первым эквадорцем в «Интере».

Сегодня важнейший матч для чемпионской гонки Серии А. «Интер» — «Милан». Покажем в прямом эфире на «Матч ТВ» и сайте в 19:55 (МСК).

Чемпионат Италии. Интер — Милан

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