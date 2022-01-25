Балотелли весил 100 кг и был никому не нужен даже бесплатно, а теперь вернулся в сборную Италии. Безумный Марио опять всех удивил

Синусоида карьеры итальянца рванула вверх.

Синусоида карьеры итальянца рванула вверх.

Наверное, пока самая неожиданная новость в европейском футболе за 2022-й: Марио Балотелли впервые за 3,5 года вызван в сборную Италии. Сейчас Балотелли 31 год, за сборную он провел 36 матчей и забил 14 голов. В 2012 он выходил в финал Евро. С 2014 по 2018 не вызывался в главную команду страны. Когда ему удалось реанимировать карьеру в «Ницце», Роберто Манчини вспомнил о нем, но тогда все ограничилось тремя матчами за год. И вот спустя 3,5 года тот же тренер вновь вызвал форварда, который теперь выступает в чемпионате Турции за команду «Адана Демирспор».

— Я в порядке, у меня хорошее настроение, — сказал Марио. — Играть за сборную в 31 год — это нормально, в этом нет ничего аномального. Надеюсь, Италия выйдет на чемпионат мира, команда это заслужила. Не знаю, как они оказались в плей-офф, но такое может случиться. Мы с Манчини поговорили, все хорошо. При нем я дебютировал [в клубе]. Надеюсь, при нем я однажды завершу карьеру.

Манчини перед стыковыми матчами на ЧМ решил дополнительно собрать команду на январский тренировочный сбор. У действующих победителей Евро будет очень сложный путь: нужно сначала пройти Северную Македонию, а в финале, скорее всего, придется биться с Португалией.

Удивительна эта новость тем, что еще недавно карьера форварда рухнула на самое глубокое дно. Было четкое ощущение, что он вряд ли вернется даже на уровень аутсайдера Серии А — не то, что в сборную. Но Марио, как всегда, удивил.

Полтора года назад Балотелли весил 100 кг, поссорился со всеми, никому не был нужен даже бесплатно и в итоге уехал в Серию Б к Берлускони

Летом 2020-го Балотелли тяжело переживал первый этап пандемии. Он неплохо начал сезон в «Брешии» (5 голов в 19 матчах), тренер прощал ему слабые тренировки и всячески пытался не злить Марио. Но «Брешии» грозил вылет, пришел новый главный — Фабио Гроссо (чемпион мира-2006), который стал налаживать дисциплину в команде и даже выгонял Балотелли с тренировок.

Это не помогало. Еще перед пандемией Марио подрался с партнером и бесил в «Брешии» почти всех. Карантин окончательно расшатал форварда. Он вообще не тренировался, пропускал онлайн-занятия команды, ужасно питался и потолстел. К лету весил уже 100 кг при норме в 88.

На последнем онлайн-собрании, куда пустили Марио, он включил дабстеп, потому что ему стало скучно. Агент игрока Мино Райола обвинял клуб в расизме из-за того, что Балотелли якобы не тестировали на коронавирус. После угрозы иска о клевете сторона футболиста перестала на это давить. К тому моменту Марио понимал, что не останется в «Брешии». Клуб вылетал в Серию Б, а в договоре был пункт о том, что вылет аннулирует договоренности.

Но даже свободный Балотелли вообще никому не был нужен в Италии. Из-за имиджа самого футболиста и агента Райолы, с которым многие клубы в Серии А просто не хотят вести дела.

Сообщалось об интересе клуба Серии С «Комо», клубов из Бразилии, Турции, но всех смущала скандальность и ужасная форма Марио. В итоге до декабря 2020-го он просидел без клуба. На тот момент ему было уже 30 лет.

Дал шанс только Сильвио Берлускони, у которого после продажи «Милана», появилась новая команда — «Монца» в Серии Б. Они пересекались на сезон, когда Сильвио был еще владел «россонери». В 2013/14 Марио был очень хорош и наиграл на контракт с «Ливерпулем». Берлускони не побоялся снова позвать форварда.

В Серии Б Марио был неплох (6 голов в 14 матчах), пытался помочь команде выйти в высшую лигу, даже забил гол в важнейшем матче, но выполнить задачу не удалось. Балотелли не захотел оставаться еще на год во втором дивизионе и, воспользовавшись пунктом в контракте о невыходе в Серию А, ушел. Поступило предложение от новичка турецкой лиги «Адана Демирспор».

В Турции Марио снова чудил — дразнил соперников и странно праздновал голы. Но зато не забил на футбол

В этом сезоне Балотелли начал играть так, как умеет: сделал 9+5 по «гол+пас» в 21 матче. Во многом благодаря нему «Адана Демирспор» идет на четвертом месте после 23-х туров. И даже имеет шансы на попадание в зону ЛЧ.

Возможно, повлияло и то, что в августе 2021-го с Марио были сняты обвинения в изнасиловании 16-летней девушки. История тянулась еще с 2017-го. Тогда после связи с игроком девушка написала ему, что ей еще нет 18 и потребовала 100 тысяч евро за молчание. Балотелли отказал — и еще до обращения в суд девушки сам обратился в прокуратору с заявлением о шантаже.

Но в Турции итальянец ведёт себя точно так же, как и всегда. За полгода успел спровоцировать потасовку с «Бешикташем» — команда на команду. Марио вышел при счете 3:1 в пользу соперника, забил потрясающий гол ударом из-за штрафной, подбежал к скамейке соперника и жестом, обращенным к главному тренеру Сергену Ялчину, указал на свою голову.

Дело в том, что 10 лет назад Серген Ялчин, будучи экспертом на ТВ, прокомментировал выходку Балотелли на товарищеском турнире в США. Марио выступал тогда за «Ман Сити». В одном из матчей он вышел один на один с вратарем и вместо того, чтобы забить, исполнил вертушку Зидана и ударил пяткой абсолютно мимо ворот. Выглядело это очень странно. Бежавший рядом Джеко даже схватился за голову, а Манчини, тренировавший тогда «Сити», сразу заменил итальянца. Серген Ялчин назвал такое поведение игрока «безмозглым». Марио не забыл, хотя прошло 10 лет. Матч с «Бешикташем» закончился 3:3, Балотелли под конец отдал еще и голевую передачу.

В конце декабря 2021-го Марио странно отметил гол партнера по команде Юнуса Акгюна: подбежал и слегка ударил того ногой по голове. Акгюн этого не оценил.

После матча итальянец попытался объяснить свой поступок постом в инстаграме, где он поздравил партнера: «Браво, малыш».

Также Балотелли бесился из-за замен. В игре с «Коньяспором» его убрали на 57-й минуте, после этого Марио еще две минуты швырялся бутылками и громко ругался. Но, в целом, пока в «Адана Демирспор» сдерживает свой нрав и неплохо играет в футбол.

Манчини сильно рискует, приглашая Балотелли. Марио совсем не изменился — готов все бросить в любой момент

Логика главного тренера понятна: сборной Италии при всей ее мощи не хватает забивного форварда, штаб пробует даже самые рискованные варианты. Но приглашение Балотелли может обернуться еще большими проблемами.

Манчини хорошо относится к игроку, несмотря на потасовку между ними в «Сити». Под его руководством Балотелли провел больше всего матчей — 95 («Интер» + «Ман Сити»), и показывал свой самый результативный футбол — 37 голов. Они вместе выиграли золото АПЛ, Балотелли провел лучший отрезок на топ-уровне, но в какой-то момент даже Роберто перестал справляться с нравом игрока. После какого-то замечания на тренировки Марио просто пошел с кулаками на тренера.

Прошло 9 лет, но Балотелли совсем не изменился с тех пор: он по-прежнему готов не срываться и помогать команде только короткий промежуток времени — и то если тренер найдет к нему подход. После «Ман Сити» наладить контакт с игроком удалось только Люсьену Фавру в «Ницце», два года Балотелли умудрялся ничего не портить. Но как только Фавр ушел в дортмундскую «Боруссию», все сразу сломалось.

Лучше всего характер Марио описал Кейсуке Хонда, который пересекался с ним в «Милане».

— Он — огромный талант, но он ничего не делал, чтобы стать лучше. Я хотел изменить его распорядок дня, говорил: «Марио, поверь мне, если ты хочешь стать лучшим, ты должен лучше тренироваться». Он посмотрел на меня с невозмутимым лицом, а на следующий день появился на 40 минут раньше, чем обычно. И на следующий день он повторил это, но уже на третий день ему стало скучно. Это Марио, — сказал Хонда.

Он готов пахать, но ему всегда рано или поздно становится лень. Тогда начинаются странные поступки, драки, ссоры с партнерами и прочая дичь. Проблемы с тренировками преследует Балотелли всю карьеру — тоже самое было в «Сити» и «Ливерпуле».

— Он был отличным парнем, но на тренировках его было не узнать. Если честно, я такого ещё не видел. В матчах он выкладывался на сто процентов, но на тренировках… Он постоянно перечил тренеру, если что-то шло не так, мог выбить мяч, забить в свои ворота. Он просто портил занятие. Я даже просил Роджерса не ставить меня с ним в команду. Как-то я обсуждал это с Джо Хартом и ребятами в сборной Англии, они сказали, что в «Ман Сити» он вел себя точно также, — говорил бывший игрок «Ливерпуля» Рики Ламберт.

Сейчас Марио в порядке — и заслужил шанс в сборной. Но нет гарантий, что в какой-то момент ему снова не станет скучно, и он не уничтожит атмосферу в команде.

Тем более, что странные высказывания от него прилетают постоянно. Например, во время Евро-2021 он выдал такое в инстаграме, когда отвечал на вопрос о вставании на колено в поддержку акции BLM: «Конечно, я бы встал на колено, а также заставил бы других игроков сделать то же самое».

Возможно, мы увидим чудесную сказку, как 31-летний игрок изменился и сотворил киношную историю. Но верится с трудом.

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