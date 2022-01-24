Шевченко против России. Мартовский стык с Польшей как шанс отомстить украинской звезде

Польский футбольный союз выбрал нового главного тренера для сборной.

Польский футбольный союз выбрал нового главного тренера для сборной.

В конце декабря Паулу Соуза добровольно оставил пост главного тренера сборной Польши, после того как получил выгодное предложение от «Фламенго»

В течение месяца руководство польского футбола искало замену португальцу и в итоге остановилось на кандидатуре уволенного из «Дженоа» Андрея Шевченко

Официально нового тренера должны назначить в ближайшие дни

Ровно через два месяца, 24 марта, сборные России и Польши в Москве проведут полуфинальный матч стыкового турнира за право сыграть на ЧМ-2022

Почему Польша осталась без тренера, и кого рассматривали кроме Шевченко

Под Новый год Паулу Соуза подкинул проблем Польскому футбольному союзу. Португалец получил отличное предложение из Бразилии и сделал ручкой. За досрочное расторжение контракта тренер заплатил полякам 300 тысяч евро, но вряд ли это сильно его расстроило — во «Фламенго» оклад специалиста увеличился в два раза. В Польше поступок Соузы оценили максимально жестко — для болельщиков это оказалось плевком в лицо.

— Паулу Соуза поставил деньги выше приличий и принципов. Он, похоже, потерял все связи с нашей действительностью, — заявил Збигнев Бонек — легенда польского футбола и человек, который пригласил португальца в сборную.

Соуза принял польскую сборную в январе прошлого года. С ним команда неудачно выступила на Евро-2020: на групповом этапе она сумела в гостях сыграть с Испанией вничью, но вот в Петербурге уступила и Словакии, и Швеции. Несмотря на провал, португалец сохранил свое место, а вот Бонек руководящий пост в Польском футбольном союзе покинул.

В отборочном турнире ЧМ-2022 поляки финишировали вторыми в группе вслед за Англией. При Соузе сборная Польши демонстрировала далеко не самый выдающийся футбол, но задачу-минимум решила, опередив Албанию и Венгрию. В группе второе место удалось занять во многом благодаря индивидуальным качествам Роберта Левандовского, забившего 8 голов в 8 матчах. Невзрачный стиль был не по душе многим специалистам, которые с облегчением вздохнули, узнав об отставке Соузы. Тот же Бонек отметил, что теперь шансы Польши в стыках только увеличились.

Для нового руководителя Польского футбольного союза Чезари Кулеши, сменившего Бонека в сентябре 2021-го, внезапный уход тренера, с одной стороны, подкинул проблем, а с другой — стал хорошей новостью. Все-таки Соуза не был человеком Кулеши, который хотел найти своего кандидата. Правда, делать это предстояло в условиях цейтнота и ограниченного выбора. В январе на рынке было не так много специалистов высокого уровня, согласных возглавить сборную Польши. Имя Андрея Шевченко в этом контексте всплыло далеко не сразу.

Непосредственно после отставки Соузы главным фаворитом за вакантное место считался Адам Навалка — польский тренер, уже имеющий опыт работы со сборной. С ним поляки пробивались на Евро-2016 и ЧМ-2018. Хорошие отношения с Левандовским — важный фактор, говоривший в пользу этой кандидатуры. Правда, Польский футбольный союз не спешил договариваться с Навалкой, параллельно прорабатывая другие варианты. У самого тренера тоже был ряд требований, которые не устраивали польское футбольное руководство. Например, он хотел иметь возможность покинуть сборную сразу после стыков вне зависимости от их результатов.

В начале января реальным кандидатом казался Чеслав Михневич, уволенный из «Легии» в конце октября, но этот вариант быстро отпал. Еще до отставки Соузы ходили разговоры о возможном приходе в сборную Польши Станислава Черчесова. Если бы российский тренер повременил и не принял предложения «Ференцвароша», у него были бы все шансы вывести поляков на матч против России в марте. Позже возникла фигура Фабио Каннаваро, с которым общался Кулеша. Легенда итальянского футбола получил предложение о двухлетнем контракте, но после нескольких дней раздумий ответил отказом.

Шевченко выстрелил со сборной на Евро, а в «Дженоа» продержался всего два месяца

О Шевченко в сборной Польше заговорили еще до его ухода из «Дженоа». Итальянский клуб стал первым в карьере 45-летнего тренера, который до этого работал только со сборной Украины. Шевченко пришел в одну из самых слабых команд Серии А, к тому же находящуюся в глубоком кризисе. При предыдущем тренере Баллардини генуэзцы сумели одержать одну победу в 12 матчах и набрали всего 9 очков. С приходом Шевченко ситуация стала только хуже: 4 очка в 10 матчах при отсутствии побед и чудовищной разнице мячей 3-23.

Единственный раз «Дженоа» под руководством украинского тренера выиграла в Кубке Италии, пройдя в 1/16 еще одного аутсайдера сезона «Салернитану». Шевченко достался слабый состав, плюс из-за травм он не мог рассчитывать на нескольких важных игроков. Исправить кризисную ситуацию новый тренер не сумел и был отправлен в отставку уже через два месяца после назначения. Для репутации Шевченко это серьезный удар. Он долго ждал шанса поработать в Серии А, но теперь после провала с «Дженоа» россыпь новых предложений из чемпионата Италии ждать едва ли стоит.

У Шевченко в «Дженоа» были отличные условия для тренера-дебютанта на клубном уровне — 2,3 млн евро в год. Формально украинца не уволили, а отстранили от работы, чтобы не выплачивать огромную неустойку — 20 млн евро на весь тренерский штаб, так что сейчас специалист продолжает получать зарплату в итальянском клубе. Вероятно, после назначения в сборную Польши стороны уладят финансовый вопрос без выплаты неустойки либо она будет значительно сокращена. На новом месте деньгами тренера тоже не обидят — в польской прессе фигурирует цифра 2,5 млн евро в год.

В тренерской карьере Шевченко есть два достижения: при нем сборная Украины мощно выступила в отборе к Евро-2020: 8 побед, 2 ничьи и первое место в группе с Португалией и Сербией. Прошлым летом украинцы добились лучшего для себя результата в финальной части чемпионата Европы. Из группы удалось выйти с третьего места всего с 3 очками в активе, а в 1/8 финала была пройдена сборная Швеции. Несмотря на отличный результат, Шевченко ушел из сборной. После успеха тренер и его штаб рассчитывали на заметное улучшение финансовых условий от Федерации футбола Украины, но договориться сторонам так и не удалось.

Шевченко точно не назовешь тренером-новатором с прогрессивными идеями, но зато у него неплохо прокачены менеджерские функции. Обладатель «Золотого мяча»-2004 умеет подбирать людей в свой штаб — в первую очередь итальянцев. Его правая рука Мауро Тассотти, с которым он пять лет проработал в украинской сборной. Еще двое итальянцев — Андреа Адзалин и Луиджи Ночентини также сотрудничали с Шевченко в сборной и «Дженоа». В Польше к штабу должны добавиться две местные легенды — Ежи Дудек и Лукаш Пищек станут связующим звеном между игроками и новым тренером.

У Шевченко будет всего несколько дней для знакомства с командой, что осложняет задачу перед игрой с Россией 24 марта. Если к требованиям и футболу Соузы поляки за год успели привыкнуть, то теперь придется строить все заново в условиях ограниченного времени. В такой ситуации Шевченко едва ли рискнет что-то с ходу ломать, а предпочтет выбрать привычную для его новых подопечных тактику. В большинстве случаев в прошлом году Польша играла с тремя центральными защитниками в расстановке 3-5-2 или 3-4-1-2 с Левандовским на острие и Зелиньским в роли мозгового центра.

Однажды Шевченко уже не пустил сборную России на крупный турнир — гол в ворота Филимонова в октябре 1999-го стал одним из самых драматичных эпизодов в истории нашего футбола. Счет в той игре открыл Валерий Карпин.

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