От Мбаппе до Кутепова. Топ-50 звезд Европы и РПЛ, у которых летом истекают контракты

Толпа потенциальных свободных агентов и прогнозы по их будущему.

Толпа потенциальных свободных агентов и прогнозы по их будущему.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ»

Стоимость: 160 млн

99 процентов, что перейдет в «Реал». Bild утверждает, что зарплата составит 50 млн евро в год, что сделает Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

4,2 млн евро в месяц

961,5 тыс. евро в неделю

137,3 тыс. евро в день

5,7 тыс. евро в час

95,4 евро в минуту

1,58 евро в секунду

Поль Погба, «МЮ»

Стоимость: 55 млн

Все идет к расходу. Учитывая уровень зарплаты, ждать Поля следует только в «ПСЖ» или «Реале».

Пауло Дибала, «Ювентус»

Стоимость: 50 млн

Сложно представить Дибалу в другом клубе, хоть и пишут о контактах с «Ливерпулем» и «Барсой». «Юве» точно не хотел бы этого допустить, но турбулентность в переговорах есть. Ключевое значение будет играть роль Дибалы в команде весной, он хочет быть звездой номер 1, а клуб взял Влаховича за 75+ млн.

Франк Кесси, «Милан»

Стоимость: 48 млн

Видимо, уйдет. Большая потеря, но морально «Милан» близок к смирению. Писали, что Франка хотели продать зимой в «Тоттенхэм», чтобы хоть что-то заработать, но игрок заблокировал сделку. За Кесси будет заруба, а он и рад — можно существенно улучшить свой контракт. На замену «Милан» планирует взять Ренату Санчеша из «Лилля».

Марцело Брозович, «Интер»

Стоимость: 40 млн

Судя по инсайдам, хорват должен продлить контракт. Важный игрок для «Интера», клуб очень не хотел бы отпускать его бесплатно и готов потратиться на зарплату. Ресурсы для этого имеются. Есть сообщения, что контракт вовсе уже согласован.

Антонио Рюдигер, «Челси»

Стоимость: 35 млн

Летом намечается грандиозная миграция центральных защитников. Только в «Челси» контракты истекают у Рюдигера, Кристенсена и Аспиликуэты. Руководство в переговорах с Антонио уже больше полугода, предложение с начала разговора существенно улучшили, но его соблазняет «Реал».

Никлас Зюле, «Бавария»

Стоимость: 35 млн

«Бавария» отклонила запросы Зюле по новому контракту, он принял решение уйти. Возможно, как раз в «Челси». А «Бавария» в свою очередь заинтересована в Рюдигере и особенно Кристенсене. Такой вот бильярд. Есть и третий хороший проверенный вариант у конкурента по Бундеслиге: летом может освободиться Маттиас Гинтер из гладбахской «Боруссии».

Андреас Кристенсен, «Челси»

Стоимость: 35 млн

Датчанин вполне может уйти в «Барселону» или «Баварию» за новым вызовом. Деньгами не обидят.

Усман Дембеле, «Барселона»

Стоимость: 30 млн

Одна из главных историй января пока далека от завершения. У «Барсы» нет решения по проблемному французу: перевести в дубль или все-таки давать игровую практику до лета. Дембеле без контракта в любом случае не останется, свободным агентом его могут подобрать как «ПСЖ», так и ведущие клубы АПЛ.

Андреа Белотти, «Торино»

Стоимость: 28 млн

Белотти в 28 лет наконец созрел уехать из «Торино». Зимой отказал «Ньюкаслу», хочет дождаться варианта поинтереснее. Не сомневаюсь, что итальянский топ вроде «Интера» или «Милана» будет рад видеть Андреа.

Бубакар Камара, «Марсель»

Стоимость: 25 млн

Агенты предлагали опорника «МЮ» зимой, но в Манчестере посчитали, что Камара не потянет уровень. Не проблема, в АПЛ найдется уйма клубов, которые с удовольствием возьмут Бубакара.

Маттиас Гинтер, «Боруссия М»

Стоимость: 24 млн

«Гладбах» рухнул на 12-е место в Бундеслиге, логично, что Гинтер хочет на повышение. Напрашивается «Бавария», но настойчивее пишут о переходе в «Интер».

Джеймс Тарковски, «Бернли»

Стоимость: 22 млн

«Бернли» стоит на вылет, но даже если клуб останется, то качественный защитник, скорее всего, уйдет. Возможно, в «Вест Хэм».

Александр Лаказетт, «Арсенал»

Стоимость: 20 млн

«Арсенал» не собирается предлагать новый контракт, поэтому 30-летний форвард будет на рынке. Точно заинтересован «Лион», но сюрпризы возможны.

Джесси Лингард, «МЮ»

Стоимость: 20 млн

Лингард лично просил Рангника отпустить его в последний день трансферного окна, варианты были, но из-за истории Гринвуда Джесси решили держать в заложниках до лета. Дальше — «Ньюкасл», «Вест Хэм» или другой клуб из АПЛ.

Алессио Романьоли, «Милан»

Стоимость: 20 млн

«Милан» очень хочет сохранить защитника, но тот прекрасно понимает, что можно выкручивать руки, учитывая собственную значимость и ситуацию с ЦЗ в «Челси». Переход в «Юве» тоже исключать не стоит.

Джейсон Денайер, «Лион»

Стоимость: 20 млн

Очередной свободный центральный защитник. 26-летний, но с большим опытом. Оторвут.

Нуссаир Мазраури, «Аякс»

Стоимость: 20 млн

Сам Мазраури дал 5 процентов, что останется в Амстердаме. Главные претенденты — «Арсенал», «Лидс» и «Рома».

Анхель Ди Мария, «ПСЖ»

Стоимость: 15 млн

«Барса» хотела обменять Дембеле на Ди Марию, но в Париже посмеялись. Аргентинец вряд ли захочет уезжать из «ПСЖ», клуб тоже очень его ценит, но все-таки Анхелю 34 года. Варианты возможны.

Корентен Толиссо, «Бавария»

Стоимость: 15 млн

«Бавария» не планировала продлевать Толиссо, но в Германии пишут, что руководство засомневалось и может изменить свою позицию. Сам Толиссо набрал форму и провоцирует серьезный интерес из Англии, Италии и Франции, где его всегда рад видеть родной «Лион».

Федерико Бернардески, «Ювентус»

Стоимость: 15 млн

Есть ощущение, что Бернардески нужна перезагрузка, хоть он и играет довольно часто в «Юве» (12 матчей в основе в Серии А). Если так же решат и в клубе, то Федерико будут рады в «Милане» и «Интере».

Андре Онана, «Аякс»

Стоимость: 15 млн

Почти нет сомнений, что подпишет контракт с «Интером». Ди Марцио утверждает, что все уже согласовано.

Кристиан Эриксен, «Брентфорд»

Стоимость: 15 млн

Эриксен присоединился к «Брентфорду» на полгода. Если возвращение получится, то не исключен переход в более статусный клуб.

Дивок Ориги, «Ливерпуль»

Стоимость: 12 млн

На Ориги хороший спрос в Италии, да и сам он настроен уехать из Ливерпуля, чтобы иметь больше шансов играть.

Сесар Аспиликуэта, «Челси»

Стоимость: 11 млн

Очень похоже, что испанец после 10 лет в «Челси» уедет в «Барселону». Хави был бы в восторге.

Лука Модрич, «Реал»

Стоимость: 10 млн

Проблем нет, Модрич и «Реал» настроены продлить контракт еще на сезон с небольшим понижением зарплаты.

Иван Перишич, «Интер»

Стоимость: 10 млн

«Интер» зимой взял Госенса, поэтому теперь не будет усердствовать в сохранении Перишича. Хотят, но не любой ценой. На Перишича же есть хороший спрос в Англии.

Луис Суарес, «Атлетико»

Стоимость: 10 млн

Популярная версия, что летом Суарес вернется в АПЛ в «Астон Виллу» Джеррарда. Мы будем только рады.

Генрих Мхитарян, «Рома»

Стоимость: 10 млн

Большая интрига, как будет развиваться карьера Генриха дальше. Еще год в «Роме» или новый вызов в 33 года? Не пора ли в РПЛ?

Хуан Куадрадо, «Ювентус»

Стоимость: 10 млн

Куадрадо может остаться в Турине, только если согласится на существенное понижение зарплаты. Возможно, в 34 года можно подумать и про МЛС.

Иско, «Реал»

Стоимость: 9 млн

Иско точно уйдет, куда — интрига. У него есть богатое предложение из Катара, упоминалась «Фиорентина» и возможна заинтересованность из АПЛ.

Серхи Роберто, «Барселона»

Стоимость: 9 млн

Есть небольшие проблемы, как и при любых переговорах относительно «Барсы», но вроде бы Роберто должен остаться в Каталонии.

Денис Черышев, «Валенсия»

Стоимость: 3 млн

«Валенсия» не планирует продлевать. Очень интересно, где окажется Денис. Наконец-то в РПЛ или сможет найти себе клуб в Испании?

РПЛ

Артем Дзюба, «Зенит»

Стоимость: 9 млн

Большая интрига. Если контракт и будет продлен, то на более скромных условиях и без гарантий игрового времени. Дзюба готов к этому?

Виктор Классон, «Краснодар»

Стоимость: 9 млн

Швед не против продлить контракт, но непонятно, хочет ли этого «Краснодар» и на каких условиях.

Реми Кабелла, «Краснодар»

Стоимость: 8 млн

Его точно хотят продлить, но тут вопрос в планах Реми. Он давал понять, что в России не особо проникся уровнем футбола, поэтому возвращение на родину или переход в Турцию не исключен.

Ярослав Ракицкий, «Зенит»

Стоимость: 6 млн

Агент говорит, что «Зенит» вышел с предложением, но пока не договорились по условиям. Очевидно, что Ярослав не найдет контракт лучше, так что это вопрос готовности сторон к компромиссу.

Зелимхан Бакаев, «Спартак»

Стоимость: 5 млн

Сложная ситуация, Бакаев не играет на том уровне, которого от него ждут, что и мешает удовлетворению его условий по новому договору. В июле ему уже 26 лет, поэтому могу представить, что «Спартак», стремящийся быть моложе и перспективнее, откажется от Зелимхана. Хлусевич — по сути, прямая замена.

Ильзат Ахметов, ЦСКА

Стоимость: 4,5 млн

Ильзат Ахметов / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Вроде бы ЦСКА не очень заинтересован в продлении. Или делает вид, что не заинтересован, чтобы продлить игрока на своих условиях. В любом случае не сомневаюсь, что Ахметов легко найдет себе новый клуб в РПЛ. Например, «Рубин».

Магомед Оздоев, «Зенит»

Стоимость: 4 млн

Переговоры идут, но Оздоев пока не принял решения. Вполне возможен переход в «Динамо».

Роман Евгеньев, «Динамо»

Стоимость: 3,8 млн

Сомневаюсь, что «Динамо» отпустит 22-летнего Евгеньева, но ему нужно играть. Вероятно, продление и аренда в другой клуб всех устроит.

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Стоимость: 3 млн

Проблем нет, контракт будет продлен.

Алексей Сутормин, «Зенит»

Стоимость: 3 млн

После трансфера Арсена Адамова Сутормин нужен гораздо меньше. Впрочем, и гендир, и главный тренер давали понять, что ценят универсализм Алексея и хотят его сохранить, поэтому вероятность продления велика.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

Стоимость: 3 млн

ЦСКА заинтересован в продлении. Магнуссон тоже всем доволен, да и вряд ли он в 28 лет найдет вариант получше.

Александр Ерохин, «Зенит»

Стоимость: 2,8 млн

Александру 32 года, конкуренция за место в основе очень велика. Вполне вероятно, что придется сменить клуб.

Артур Юсупов, «Сочи»

Стоимость: 2,5 млн

Сомневаюсь, что Юсупов уйдет. Слишком здорово он прибавил у Федотова и наконец-то нашел себя.

Сергей Петров, «Краснодар»

Стоимость: 2,5 млн

Дефицитная позиция, да и «Краснодар» от своих ветеранов редко отказывается. Продлит.

Ибрагим Цаллагов, «Сочи»

Стоимость: 2,5 млн

Та же история, что и у Юсупова. Показательно, что играет Цаллагов, а не купленный из Лиги 1 Ангбан.

Юрий Газинский, «Краснодар»

Стоимость: 2,5 млн

Все будет зависеть от желания игрока. Из-за прогресса Черникова Газинский почти перестал играть. Если он готов к роли нерегулярного игрока, то все в порядке, Галицкий без контракта его не оставит.

Илья Кутепов, «Спартак»

Стоимость: 1,2 млн

Почти уверен, что Илья сменит клуб. Слишком долго просидел на скамейке. Пора.

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