От Мбаппе до Кутепова. Топ-50 звезд Европы и РПЛ, у которых летом истекают контракты

Килиан Мбаппе, «ПСЖ»
Стоимость: 160 млн
99 процентов, что перейдет в «Реал». Bild утверждает, что зарплата составит 50 млн евро в год, что сделает Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
- 4,2 млн евро в месяц
- 961,5 тыс. евро в неделю
- 137,3 тыс. евро в день
- 5,7 тыс. евро в час
- 95,4 евро в минуту
- 1,58 евро в секунду
Поль Погба, «МЮ»
Стоимость: 55 млн
Все идет к расходу. Учитывая уровень зарплаты, ждать Поля следует только в «ПСЖ» или «Реале».
Пауло Дибала, «Ювентус»
Стоимость: 50 млн
Сложно представить Дибалу в другом клубе, хоть и пишут о контактах с «Ливерпулем» и «Барсой». «Юве» точно не хотел бы этого допустить, но турбулентность в переговорах есть. Ключевое значение будет играть роль Дибалы в команде весной, он хочет быть звездой номер 1, а клуб взял Влаховича за 75+ млн.
Франк Кесси, «Милан»
Стоимость: 48 млн
Видимо, уйдет. Большая потеря, но морально «Милан» близок к смирению. Писали, что Франка хотели продать зимой в «Тоттенхэм», чтобы хоть что-то заработать, но игрок заблокировал сделку. За Кесси будет заруба, а он и рад — можно существенно улучшить свой контракт. На замену «Милан» планирует взять Ренату Санчеша из «Лилля».
Марцело Брозович, «Интер»
Стоимость: 40 млн
Судя по инсайдам, хорват должен продлить контракт. Важный игрок для «Интера», клуб очень не хотел бы отпускать его бесплатно и готов потратиться на зарплату. Ресурсы для этого имеются. Есть сообщения, что контракт вовсе уже согласован.
Антонио Рюдигер, «Челси»
Стоимость: 35 млн
Летом намечается грандиозная миграция центральных защитников. Только в «Челси» контракты истекают у Рюдигера, Кристенсена и Аспиликуэты. Руководство в переговорах с Антонио уже больше полугода, предложение с начала разговора существенно улучшили, но его соблазняет «Реал».
Никлас Зюле, «Бавария»
Стоимость: 35 млн
«Бавария» отклонила запросы Зюле по новому контракту, он принял решение уйти. Возможно, как раз в «Челси». А «Бавария» в свою очередь заинтересована в Рюдигере и особенно Кристенсене. Такой вот бильярд. Есть и третий хороший проверенный вариант у конкурента по Бундеслиге: летом может освободиться Маттиас Гинтер из гладбахской «Боруссии».
Андреас Кристенсен, «Челси»
Стоимость: 35 млн
Датчанин вполне может уйти в «Барселону» или «Баварию» за новым вызовом. Деньгами не обидят.
Усман Дембеле, «Барселона»
Стоимость: 30 млн
Одна из главных историй января пока далека от завершения. У «Барсы» нет решения по проблемному французу: перевести в дубль или все-таки давать игровую практику до лета. Дембеле без контракта в любом случае не останется, свободным агентом его могут подобрать как «ПСЖ», так и ведущие клубы АПЛ.
Андреа Белотти, «Торино»
Стоимость: 28 млн
Белотти в 28 лет наконец созрел уехать из «Торино». Зимой отказал «Ньюкаслу», хочет дождаться варианта поинтереснее. Не сомневаюсь, что итальянский топ вроде «Интера» или «Милана» будет рад видеть Андреа.
Бубакар Камара, «Марсель»
Стоимость: 25 млн
Агенты предлагали опорника «МЮ» зимой, но в Манчестере посчитали, что Камара не потянет уровень. Не проблема, в АПЛ найдется уйма клубов, которые с удовольствием возьмут Бубакара.
Маттиас Гинтер, «Боруссия М»
Стоимость: 24 млн
«Гладбах» рухнул на 12-е место в Бундеслиге, логично, что Гинтер хочет на повышение. Напрашивается «Бавария», но настойчивее пишут о переходе в «Интер».
Джеймс Тарковски, «Бернли»
Стоимость: 22 млн
«Бернли» стоит на вылет, но даже если клуб останется, то качественный защитник, скорее всего, уйдет. Возможно, в «Вест Хэм».
Александр Лаказетт, «Арсенал»
Стоимость: 20 млн
«Арсенал» не собирается предлагать новый контракт, поэтому 30-летний форвард будет на рынке. Точно заинтересован «Лион», но сюрпризы возможны.
Джесси Лингард, «МЮ»
Стоимость: 20 млн
Лингард лично просил Рангника отпустить его в последний день трансферного окна, варианты были, но из-за истории Гринвуда Джесси решили держать в заложниках до лета. Дальше — «Ньюкасл», «Вест Хэм» или другой клуб из АПЛ.
Алессио Романьоли, «Милан»
Стоимость: 20 млн
«Милан» очень хочет сохранить защитника, но тот прекрасно понимает, что можно выкручивать руки, учитывая собственную значимость и ситуацию с ЦЗ в «Челси». Переход в «Юве» тоже исключать не стоит.
Джейсон Денайер, «Лион»
Стоимость: 20 млн
Очередной свободный центральный защитник. 26-летний, но с большим опытом. Оторвут.
Нуссаир Мазраури, «Аякс»
Стоимость: 20 млн
Сам Мазраури дал 5 процентов, что останется в Амстердаме. Главные претенденты — «Арсенал», «Лидс» и «Рома».
Анхель Ди Мария, «ПСЖ»
Стоимость: 15 млн
«Барса» хотела обменять Дембеле на Ди Марию, но в Париже посмеялись. Аргентинец вряд ли захочет уезжать из «ПСЖ», клуб тоже очень его ценит, но все-таки Анхелю 34 года. Варианты возможны.
Корентен Толиссо, «Бавария»
Стоимость: 15 млн
«Бавария» не планировала продлевать Толиссо, но в Германии пишут, что руководство засомневалось и может изменить свою позицию. Сам Толиссо набрал форму и провоцирует серьезный интерес из Англии, Италии и Франции, где его всегда рад видеть родной «Лион».
Федерико Бернардески, «Ювентус»
Стоимость: 15 млн
Есть ощущение, что Бернардески нужна перезагрузка, хоть он и играет довольно часто в «Юве» (12 матчей в основе в Серии А). Если так же решат и в клубе, то Федерико будут рады в «Милане» и «Интере».
Андре Онана, «Аякс»
Стоимость: 15 млн
Почти нет сомнений, что подпишет контракт с «Интером». Ди Марцио утверждает, что все уже согласовано.
Кристиан Эриксен, «Брентфорд»
Стоимость: 15 млн
Эриксен присоединился к «Брентфорду» на полгода. Если возвращение получится, то не исключен переход в более статусный клуб.
Дивок Ориги, «Ливерпуль»
Стоимость: 12 млн
На Ориги хороший спрос в Италии, да и сам он настроен уехать из Ливерпуля, чтобы иметь больше шансов играть.
Сесар Аспиликуэта, «Челси»
Стоимость: 11 млн
Очень похоже, что испанец после 10 лет в «Челси» уедет в «Барселону». Хави был бы в восторге.
Лука Модрич, «Реал»
Стоимость: 10 млн
Проблем нет, Модрич и «Реал» настроены продлить контракт еще на сезон с небольшим понижением зарплаты.
Иван Перишич, «Интер»
Стоимость: 10 млн
«Интер» зимой взял Госенса, поэтому теперь не будет усердствовать в сохранении Перишича. Хотят, но не любой ценой. На Перишича же есть хороший спрос в Англии.
Луис Суарес, «Атлетико»
Стоимость: 10 млн
Популярная версия, что летом Суарес вернется в АПЛ в «Астон Виллу» Джеррарда. Мы будем только рады.
Генрих Мхитарян, «Рома»
Стоимость: 10 млн
Большая интрига, как будет развиваться карьера Генриха дальше. Еще год в «Роме» или новый вызов в 33 года? Не пора ли в РПЛ?
Хуан Куадрадо, «Ювентус»
Стоимость: 10 млн
Куадрадо может остаться в Турине, только если согласится на существенное понижение зарплаты. Возможно, в 34 года можно подумать и про МЛС.
Иско, «Реал»
Стоимость: 9 млн
Иско точно уйдет, куда — интрига. У него есть богатое предложение из Катара, упоминалась «Фиорентина» и возможна заинтересованность из АПЛ.
Серхи Роберто, «Барселона»
Стоимость: 9 млн
Есть небольшие проблемы, как и при любых переговорах относительно «Барсы», но вроде бы Роберто должен остаться в Каталонии.
Денис Черышев, «Валенсия»
Стоимость: 3 млн
«Валенсия» не планирует продлевать. Очень интересно, где окажется Денис. Наконец-то в РПЛ или сможет найти себе клуб в Испании?
РПЛ
Артем Дзюба, «Зенит»
Стоимость: 9 млн
Большая интрига. Если контракт и будет продлен, то на более скромных условиях и без гарантий игрового времени. Дзюба готов к этому?
Виктор Классон, «Краснодар»
Стоимость: 9 млн
Швед не против продлить контракт, но непонятно, хочет ли этого «Краснодар» и на каких условиях.
Реми Кабелла, «Краснодар»
Стоимость: 8 млн
Его точно хотят продлить, но тут вопрос в планах Реми. Он давал понять, что в России не особо проникся уровнем футбола, поэтому возвращение на родину или переход в Турцию не исключен.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Стоимость: 6 млн
Агент говорит, что «Зенит» вышел с предложением, но пока не договорились по условиям. Очевидно, что Ярослав не найдет контракт лучше, так что это вопрос готовности сторон к компромиссу.
Зелимхан Бакаев, «Спартак»
Стоимость: 5 млн
Сложная ситуация, Бакаев не играет на том уровне, которого от него ждут, что и мешает удовлетворению его условий по новому договору. В июле ему уже 26 лет, поэтому могу представить, что «Спартак», стремящийся быть моложе и перспективнее, откажется от Зелимхана. Хлусевич — по сути, прямая замена.
Ильзат Ахметов, ЦСКА
Стоимость: 4,5 млн
Вроде бы ЦСКА не очень заинтересован в продлении. Или делает вид, что не заинтересован, чтобы продлить игрока на своих условиях. В любом случае не сомневаюсь, что Ахметов легко найдет себе новый клуб в РПЛ. Например, «Рубин».
Магомед Оздоев, «Зенит»
Стоимость: 4 млн
Переговоры идут, но Оздоев пока не принял решения. Вполне возможен переход в «Динамо».
Роман Евгеньев, «Динамо»
Стоимость: 3,8 млн
Сомневаюсь, что «Динамо» отпустит 22-летнего Евгеньева, но ему нужно играть. Вероятно, продление и аренда в другой клуб всех устроит.
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Стоимость: 3 млн
Проблем нет, контракт будет продлен.
Алексей Сутормин, «Зенит»
Стоимость: 3 млн
После трансфера Арсена Адамова Сутормин нужен гораздо меньше. Впрочем, и гендир, и главный тренер давали понять, что ценят универсализм Алексея и хотят его сохранить, поэтому вероятность продления велика.
Хёрдур Магнуссон, ЦСКА
Стоимость: 3 млн
ЦСКА заинтересован в продлении. Магнуссон тоже всем доволен, да и вряд ли он в 28 лет найдет вариант получше.
Александр Ерохин, «Зенит»
Стоимость: 2,8 млн
Александру 32 года, конкуренция за место в основе очень велика. Вполне вероятно, что придется сменить клуб.
Артур Юсупов, «Сочи»
Стоимость: 2,5 млн
Сомневаюсь, что Юсупов уйдет. Слишком здорово он прибавил у Федотова и наконец-то нашел себя.
Сергей Петров, «Краснодар»
Стоимость: 2,5 млн
Дефицитная позиция, да и «Краснодар» от своих ветеранов редко отказывается. Продлит.
Ибрагим Цаллагов, «Сочи»
Стоимость: 2,5 млн
Та же история, что и у Юсупова. Показательно, что играет Цаллагов, а не купленный из Лиги 1 Ангбан.
Юрий Газинский, «Краснодар»
Стоимость: 2,5 млн
Все будет зависеть от желания игрока. Из-за прогресса Черникова Газинский почти перестал играть. Если он готов к роли нерегулярного игрока, то все в порядке, Галицкий без контракта его не оставит.
Илья Кутепов, «Спартак»
Стоимость: 1,2 млн
Почти уверен, что Илья сменит клуб. Слишком долго просидел на скамейке. Пора.