Англичане не заметили пандемию, «Тамбов» — рекордсмен, Роналду популярнее топ-клубов. Что мы узнали из нового отчета УЕФА

УЕФА представил отчет о финансовом положении европейских футбольных клубов в период пандемии коронавируса. Детальный анализ финансовых показателей, полученных от более чем 700 клубов (в России — от «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Рубина»), привел к главному страшному выводу: в период сезонов-2019/20 и -2020/21 европейские клубы суммарно недосчитались доходов на 7 миллиардов евро.

Что еще интересного мы узнали из этого отчета?

Для топ-лиг отсутствие трансляций страшнее отсутствия зрителей на стадионах

Продажа билетов на матчи — далеко не первая статья в бюджете европейских топ-клубов. После того как пандемия коронавируса выгнала зрителей со стадионов, клубы в совокупности потеряли 14% от общих доходов. Но этот процент был выше в лигах, где нет столь дорогих телевизионных контрактов, как в пятерке сильнейших чемпионатов — например, в Швеции, Шотландии, Нидерландах и Швейцарии.

Дистанционный формат просмотра футбола выправил ситуацию, но в основном для команд, участвующих в еврокубках. Новый цикл прав на клубные соревнования УЕФА (2021/22 — 2023/24) обеспечил дальнейший рост доходов от прав на телетрансляции и по сравнению с циклом 2018–2021 составил 10,6%.

Продавать молодых футболистов стало не так выгодно, но это по-прежнему хорошая инвестиция

В финансовом смысле от коронавируса больше всего пострадали лиги, где принято продавать талантливых игроков за рубеж. До пандемии доходы от трансферов составляли 21% совокупного дохода, в 2021 году эта цифра снизилась до 11%.

Но общий тренд на подписание молодых футболистов ради дальнейшей перепродажи только укрепился. Игроков не старше 23 лет в период пандемии приобретали на 7% чаще, чем в среднем за 10 лет до этого. По мнению клубов, трансферные цены на молодых игроков и, соответственно, доходы от их продажи восстановятся после пандемии.

УЕФА тоже подкрепляет веру в лучшее, обещая увеличить на 60% солидарные выплаты на развитие юношеского футбола клубам, не попавшим в еврокубки. В качестве доказательства приводят цифры, сколько уже было выделено с момента запуска Лиги чемпионов — более полутора тысяч европейских клубов и академий получили суммарно свыше миллиарда евро.

Трансферная активность снизилась везде, кроме Англии

Летом 2021 года европейские клубы потратили на трансферы в общей сложности 3,8 миллиарда евро — это на 41% ниже допандемического пика, наблюдавшегося летом 2019 года.

На этом фоне поведение английских клубов можно назвать пиром во время чумы — на их долю пришлось 27% всей трансферной деятельности. В 42% всех трансферных сделок присутствовал минимум один английский клуб.

В отчете УЕФА упомянут «Тамбов», хотя дело вовсе не в коронавирусе

В отчете УЕФА отдельное внимание уделено более активному использованию разных футболистов в стартовом составе. Тренеры получили возможность делать больше замен по ходу матча и боялись потерять игроков из-за вспышки коронавируса в команде, поэтому заявки на еврокубки стали рекордными по числу футболистов.

Клубы Серии А в среднем за сезон заигрывали почти 31 игрока — это рекордный показатель среди топ-чемпионатов, поскольку и обстановка с эпидемией в Италии была одной из самых тяжелых в мире. Из пятерки сильнейших чемпионатов выделяется «Шальке-04», использовавший во время сезона 42 игрока, но больше всего УЕФА впечатлил российский клуб.

«Тамбов» за один сезон использовал 50 разных футболистов. Вот только коронавирус здесь не сыграл основной роли — проблемы с финансированием и последовавшее банкротство привели к тому, что перед второй частью сезона клуб просто собирал в аренду игроков где придется, лишь бы доиграть сезон.

Зрители постепенно возвращаются на трибуны

В допандемийное десятилетие в Европе футбольные матчи в течение сезона посещало в среднем 101,4 миллиона человек. В сезоне–2019/20 посещаемость просела на 30%, а в сезоне–2020/21 составила малую часть от нормы — 6,8 миллиона человек.

К августу 2021 года, накануне старта нового футбольного сезона, три четверти европейских лиг разрешили заполнять трибуны арен хотя бы наполовину. Более чем в двадцати лигах запреты на посещение стадионов были сняты полностью. По итогам первой половины сезона–2021/22 на трибунах побывало 36,9 миллиона человек — рост по сравнению с предыдущим сезоном составил 442%.

Футболисты становятся популярнее клубов, за которые выступают

Аудитория «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Милана», «Боруссии», «Атлетико» и «Фенербахче» в социальных сетях меньше, чем аудитория их самых популярных футболистов.

Златан Ибрагимович популярнее «Милана», Эрлинг Холанд популярнее «Боруссии», а Месут Озил — «Фенербахче». У «Атлетико» и «ПСЖ» в составе даже по два игрока, чьи личные аккаунты популярнее клубных, — это Луис Суарес с Антуаном Гризманном и Лионель Месси с Неймаром соответственно.

Конечно, мы не упомянули Криштиану Роналду. Про него мало сказать, что он популярнее «Манчестер Юнайтед». У 20 самых популярных футболистов из высших дивизионов в Европе суммарно 2,6 миллиарда подписчиков. У Криштиану чуть менее четверти от этого числа — 600 миллионов.

РПЛ — шестая по суммарным доходам клубов за 2020 год

Доходы Российской премьер-лиги в 2020 финансовом году по сравнению с 2019 годом просели на 11% и составили число, похожее на удачный запуск «однорукого бандита» в казино — 777 миллионов евро. В последний год до пандемии доходы РПЛ равнялись 863 миллионам евро.

777 миллионов евро — это шестое место среди всех европейских футбольных лиг. Ниже чемпионата России по этому показателю расположились лиги Турции (609 млн), Нидерландов (558 млн), Бельгии (478 млн) и Португалии (391 млн).

Отставание РПЛ от чемпионата Франции (5-е место) в 2020 финансовому году составило 903 миллиона евро.

Топ-10 лиг по доходам в финансовом 2020 году:

1. АПЛ — 5,2 миллиарда евро (44% из них — телевизионный контракт)

2. Ла Лига — 3,2 миллиарда евро (41% — телевизионный контракт)

3. Бундеслига — 3 миллиарда евро (43% — доходы от спонсоров и коммерческой деятельности)

4. Серия А — 2 миллиарда евро (44% — телевизионный контракт)

5. Лига 1 — 1,6 миллиарда евро (45% — доходы от спонсоров и коммерческой деятельности)

6. РПЛ — 777 миллионов евро (77% — доходы от спонсоров и коммерческой деятельности)

7. Чемпионат Турции — 609 миллионов евро (40% — телевизионный контракт)

8. Чемпионат Нидерландов — 558 миллионов евро (49% — доходы от спонсоров и коммерческой деятельности)

9. Чемпионат Бельгии — 478 миллионов евро (49% — доходы от спонсоров и коммерческой деятельности)

10. Чемпионат Португалии — 391 миллион евро (34% — доходы от спонсоров и коммерческой деятельности)

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