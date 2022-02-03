Еще две сборные отобрались на чемпионат мира. Называем всех участников и изучаем расклады на финише отбора

Иран и Корея решили свои задачи.

Иран и Корея решили свои задачи.

Январский перерыв на международные матчи — это что-то новенькое. Мы привыкли, что чемпионаты встают на паузу в каждый из осенних месяцев, но не зимой. ФИФА пришлось пойти на такой шаг из-за предыдущих переносов, связанных с пандемией. В январе были сыграны отборочные матчи в трех зонах — Южной Америки, Северной и Центральной Америки и Азии. В итоге число финалистов пополнили две азиатские сборные. Знакомимся с ними и вспоминаем в обратном хронологическом порядке другие команды, добывшие путевку в Катар.

15. Корея

Квалифицировалась: 1 февраля 2022 года

Соперники по группе: Иран, ОАЭ, Ливан, Ирак, Сирия

Тренер: Паулу Бенту

Капитан: Сон Хын Мин

Стоимость состава: € 52 млн

Участие в чемпионатах мира: 11

Лучшее достижение: 4-е место (2002)

Корейцы не пропускают чемпионаты мира с 1986 года — впечатляющая стабильность, хотя барьер группового этапа им удавалось преодолеть только дважды. В этот раз никаких проблем с отбором корейская сборная не испытала, пройдя всю дистанцию без поражений. На втором этапе в соперники Кореи по группе достались соседи из КНДР. В Пхеньяне фавориту победить не удалось (0:0), а вторая игра не состоялась, так как северокорейцы решились сняться с отбора из-за коронавируса. В итоге Корея вышла в заключительный этап с разницей мячей 22-1.

В финальной части отбора Корея также лишь два раза сыграла вничью, а остальные встречи выиграла, добыв очередную путевку на ЧМ за два тура до финиша. Португалец Паулу Бенту трудится с корейской сборной с лета 2018-го и уже во второй раз в карьере примет участие в чемпионате мира в качестве главного тренера. В первый раз получилось не очень удачно — в Бразилии в 2014 году португальцы под его руководством не смогли выйти из группы.

14. Иран

Квалифицировался: 27 января 2022 года

Соперники по группе: Корея, ОАЭ, Ливан, Ирак, Сирия

Тренер: Драга Скошич

Капитан: Эхсан Хаджсафи

Стоимость состава: € 76,6 млн

Участие в чемпионатах мира: 5

Лучшее достижение: групповой этап (5 раз)

Иран гарантировал себе место на ЧМ за три тура до окончания заключительного этапа отбора, но вот на предварительной стадии он столкнулся с серьезными проблемами. Поражения от Ирака и Бахрейна грозили вылетом из квалификации. Заваливший старт кампании бельгиец Марк Вильмотс был оперативно уволен, а ему на смену пришел не самый известный в Европе сербский тренер Драган Скошич. В 2020 году из-за пандемии отбор пришлось поставить на паузу, а после возобновления турнира при новом тренере Иран одержал четыре победы подряд и смог в последний момент запрыгнуть в третий этап. Там уже у иранцев особых проблем не было.

Лучший бомбардир команды — недавно покинувший «Зенит» Сердар Азмун, который наколотил 9 голов в 12 матчах, а всего на его счету уже 39 мячей за сборную. В январе ему не удалось разделить радость успеха с партнерами по национальной сборной. «Зенит» не отпустил своего нападающего, воспользовавшись пунктом в регламенте: вызов в клуб пришел позже установленного срока.

13. Аргентина

Квалифицировалась: 16 ноября 2021 года

Соперники по группе: Бразилия, Эквадор, Чили, Колумбия, Уругвай, Перу, Парагвай, Боливия, Венесуэла

Тренер: Лионель Скалони

Капитан: Лионель Месси

Стоимость состава: € 747 млн

Участие в чемпионатах мира: 17

Лучшее достижение: чемпион (1978, 1986)

Аргентина, как и Бразилия, вопрос с выходом на ЧМ решила задолго до окончания отбора в южноамериканской группе. Прагматичный стиль команды Скалони летом прошлого года позволил выиграть Кубок Америки (в финале была обыграна Бразилия), а осенью оформить путевку в Катар. Разница мячей в последних восьми матчах впечатляет — 11-1. Очевидно, что сила этой команды — оборона. Впереди же всегда свой момент найдут Месси и Мартинес. На счету этой парочки в общей сложности 13 мячей — более половины голов всей команды. Беспроигрышная серия Аргентины насчитывает уже 29 матчей. До мирового рекорда, установленного в прошлом году Италией (37), еще далеко, но с такой обороной у «альбиселесте» есть неплохие шансы его побить.

12. Нидерланды

Квалифицировалась: 16 ноября 2021 года

Соперники по группе: Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Тренер: Луи ван Гал

Капитан: Верджил ван Дейк

Стоимость состава: € 668 млн

Участие в чемпионатах мира: 10

Лучшее достижение: 2-е место (1974, 1978)

Голландцы начинали отбор под руководством Франка де Бура, который лишился своего поста прошлым летом после Евро. В марте 2021-го в первом туре Нидерланды уступили Турции (2:4), а Луи ван Гал в сентябре начал с ничьей против Норвегии. Потом оранжевые разогнались, выдали серию из четырех побед подряд и могли все решить за тур до конца, но в концовке встречи с черногорцами упустили преимущество в два мяча. Если бы голландцы уступили в заключительной игре Норвегии, то остались бы даже без стыков, но в решающий момент обошлось без неприятных для ван Гала сюрпризов.

Режим супермена в этом отборе включил Мемфис Депай, который забил 12 голов и сделал 7 ассистов. Он разделил звание лучшего бомбардира отборочного турнира с Гарри Кейном, разразившимся покером в последней игре с Сан-Марино, но по системе «гол+пас» Депаю равных не было.

11. Швейцария

Квалифицировалась: 15 ноября 2021 года

Соперники по группе: Италия, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Тренер: Мурат Якин

Капитан: Гранит Джака

Стоимость состава: € 189 млн

Участие в чемпионатах мира: 11

Лучшее достижение: четвертьфинал (1934, 1938)

Выход сборной Швейцарии на ЧМ получился эпичным. К последнему туру команда подходила на втором месте в группе и уступала Италии только по разнице мячей. В заключительной игре ей нужно было побеждать Болгарию и ждать либо осечки итальянцев в игре с Северной Ирландией, либо громить соперника с разницей минимум в четыре мяча. Со своей частью задачи швейцарцы справились блестяще, победив 4:0, а вот итальянцы уткнулись в неуступчивых ирландцев и отправились в стыки. Драмы сюжету добавляют два нереализованных пенальти итальянца Жоржиньо в двух матчах со Швейцарией.

Команда бывшего главного тренера «Спартака» Мурата Якина блестяще прошла осеннюю часть отбора и доказала, что может добиваться результата и без Владимира Петковича. С этим специалистом швейцарцы ярко выступили на Евро, выбив из плей-офф французов. Сюрпризов от этой техничной и неуступчивой команды стоит ждать и в Катаре.

10. Англия

Квалифицировалась: 15 ноября 2021 года

Соперники по группе: Польша, Албания, Венгрия, Андорра, Сан-Марино

Тренер: Гарет Саутгейт

Капитан: Гарри Кейн

Стоимость состава: € 1,23 млрд

Участие в чемпионатах мира: 15

Лучшее достижение: чемпион (1966)

Сборная с самым дорогим составом в мире без проблем прошла квалификацию, хотя путевку оформила только в последнем туре. Англичане позволили себе сыграть вничью с Польшей и Венгрией, однако сомнений в удачном исходе для команды Саутгейта все равно не возникало. На двух последних крупных турнирах англичане не восхитили какой-то грандиозной игрой, но результат у нынешней сборной гораздо круче, чем у поколения Руни и Джеррарда. У Саутгейта в распоряжении все еще молодая, но при этом уже опытная сборная, которая приедет в Катар в статусе одного из главных фаворитов.

9. Сербия

Квалифицировалась: 14 ноября 2021 года

Соперники по группе: Португалия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Тренер: Драган Стойкович

Капитан: Душан Тадич

Стоимость состава: € 342 млн

Участие в чемпионатах мира: 2

Лучшее достижение: групповая стадия (2010, 2018)

История выхода сербов на ЧМ — настоящий триллер, главные эпизоды в котором случились в двух матчах с Португалией. В самой концовке игры в Белграде арбитр не засчитал чистый гол Криштиану Роналду: мяч пересек линию после его удара, но ни главный судья, ни лайнсмен этого не увидели, а система автоматического определения гола не использовалась.

У португальцев отняли чистую победу, и в итоге это им аукнулось уже на финише. В заключительном матче с Сербией Роналду и компании вполне хватало ничьей. Португальцы даже вели в счете, но все равно уступили. Вновь развязка наступила на последних минутах, когда лучший бомбардир сербов в этом отборе Александар Митрович забил решающий гол. Сербы прошли отбор без поражений (6 побед, 2 ничьи) и второй раз подряд вышли в финальную часть ЧМ.

8. Испания

Квалифицировалась: 14 ноября 2021 года

Соперники по группе: Швеция, Греция, Грузия, Косово

Тренер: Луис Энрике

Капитан: Серхио Бускетс

Стоимость состава: €728 млн

Участие в чемпионатах мира: 15

Лучшее достижение: чемпион (2010)

Испанцы в 12-й раз подряд квалифицировались на ЧМ, но не без приключений. Достаточно сказать, что Испания потерпела первое поражение в отборе с 1993 года! Суперсерию удалось прервать сборной Швеции, которая в определенный момент стала фаворитом группы. Ей нужно было только не терять очки с Грецией и Грузией, но это задача оказалась невыполнимой. Скандинавы потерпели два поражения, однако сохраняли интригу в группе до последних минут заключительного поединка с Испанией.

После триумфального ЧМ-2010 испанцы на двух следующих чемпионатах мира выглядели невзрачно. В Бразилии вообще не вышли из группы, а в России нарвались на ногу Акинфеева в 1/8 финала. Минувший Евро показал, что у сборной Энрике есть потенциал, так что в Катаре от «Красной фурии» вновь можно ждать яркого футбола и медалей.

7. Хорватия

Квалифицировалась: 14 ноября 2021 года

Соперники по группе: Россия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта

Тренер: Златко Далич

Капитан: Лука Модрич

Стоимость состава: € 312 млн

Участие в чемпионатах мира: 5

Лучшее достижение: 2-е место (2018)

Очень хотелось бы написать, что на их месте должны быть мы, но хорваты по праву вышли в финальную часть. В игре в Сплите все решил автогол Федора Кудряшова, но кто скажет, что итоговый результат несправедлив? Вице-чемпионы мира прошли отборочный турнир спотыкаясь: стартовали с поражения от Словении, не смогли дома обыграть Словакию и сыграли вничью с Россией в Москве. Однако в нужный момент команда Далича показала силу и в сложнейших погодных условиях завоевала путевку в Катар.

6. Бельгия

Квалифицировалась: 13 ноября 2021 года

Соперники по группе: Уэльс, Чехия, Эстония, Белоруссия

Тренер: Роберто Мартинес

Капитан: Эден Азар

Стоимость состава: € 605,5 млн

Участие в чемпионатах мира: 13

Лучшее достижение: 3-е место (2018)

От бельгийцев последние 10 лет ждут если не трофея, то выхода в финал, но пока лучшим достижением золотого поколения остается бронза ЧМ в России. Даже Англия уже доходила до решающей игры, а звездной Бельгии все время чего-то не хватает. Минувшим летом команда Мартинеса нарвалась на будущих чемпионов итальянцев. Осенью не удалось выиграть даже утешительную Лигу наций. Зато в отборе бельгийцы легко реализовали класс. Следующий ЧМ для Лукаку, де Брюйне и Азара — пожалуй, последний шанс реализовать, наконец, свой колоссальный потенциал.

5. Франция

Квалифицировалась: 13 ноября 2021 года

Соперники по группе: Финляндия, Украина, Босния и Герцеговина, Казахстан

Тренер: Дидье Дешам

Капитан: Уго Льорис

Стоимость состава: € 946 млн

Участие в чемпионатах мира: 15

Лучшее достижение: чемпион (1998, 2018)

Чемпионы мира провалились на Евро, вылетев от Швейцарии в 1/8 финала. Соперников такого уровня в отборочной группе не было. Французы даже могли позволить себе трижды сыграть вничью, но при этом сомнений в итоговом первом месте все равно не возникало. Сборная Дешама в октябре-2021 показала, что она не разучилась играть с топами, эффектно разобравшись с Испанией и Бельгией в «Финале четырех» Лиги наций.

Только двум сборным в истории удавалось выигрывать два чемпионата мира подряд, да и то случалось это давным-давно: Италия брала золото в 1934 и 1938 годах, но те турниры даже смешно сравнивать с нынешними по уровню конкуренции. Бразилия с Пеле повторила трюк в 1958 и 1962 годах. Франция имеет неплохие шансы стать третьей в истории.

4. Бразилия

Квалифицировалась: 11 ноября 2021 года

Соперники по группе: Аргентина, Эквадор, Чили, Колумбия, Уругвай, Перу, Парагвай, Боливия, Венесуэла

Тренер: Тите

Капитан: Тьягу Силва

Стоимость состава: € 870,5 млн

Участие в чемпионатах мира: 21

Лучшее достижение: чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Бразильцы никогда не пропускали чемпионаты мира. Вечеринка в Катаре тоже пройдет с этими улыбчивыми парнями в желто-синем. Команда Тите гарантировала себе участие в финальной части задолго до окончания отборочного турнира и продолжает идти без поражений — 12 побед и 3 ничьи (впереди еще три игры). Эта сборная далека от принципов джога бонита, ей больше свойственна рациональность. Отсюда сразу 11 сухих матчей. С таким подходом бразильцы брали два своих последних золота на ЧМ. С 2002 года южноамериканские сборные на чемпионатах мира не побеждали. В конце 2022-го Неймар и компания постараются прервать печальную серию Для главной звезды сборной, который скоро отметит 30-летний юбилей, это, пожалуй, последняя возможность взять золото ЧМ. В отборе Неймар тащил свою сборную по полной — 8 голов и 7 передач в 10 матчах.

3. Дания

Квалифицировалась: 12 октября 2021 года

Соперники по группе: Шотландия, Израиль, Австрия, Фарерские острова, Молдавия

Тренер: Каспер Юльманн

Капитан: Симон Кьер

Стоимость состава: € 275,5 млн

Участие в чемпионатах мира: 5

Лучшее достижение: ¼ финала (1998)

В прошлом году Дания всем доказала, что ее пора причислять к топ-сборным. Команда Каспера Юльманна круто выступила на Евро, проиграв в полуфинале Англии только в дополнительное время. В отборе датчане закатали соперников в асфальт, одержав победы в девяти матчах подряд. Только в заключительной встрече, которая уже не имела турнирного значения, они расслабились и позволили выиграть Шотландии.

Сборная Дании сейчас в самом соку, ее лидерам около 30 лет, она опытна и сильна. Почти все футболисты выступают в топовых чемпионатах. При этом датчане играют так слаженно, будто проводит не пару дней перед матчами, а сидят на сборах месяцами. По уровню взаимодействия эта сборная скорее напоминает крепкий европейский клуб, где каждый знает свой маневр и возможности партнера. На данный момент Данию вполне можно отнести к скрытым фаворитам будущего ЧМ.

2. Германия

Квалифицировалась: 11 октября 2021 года

Соперники по группе: Северная Македония, Румыния, Армения, Исландия, Лихтенштейн

Тренер: Ханс-Дитер Флик

Капитан: Мануэль Нойер

Стоимость состава: € 660 млн

Участие в чемпионатах мира: 19

Лучшее достижение: чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)

Немцы после триумфа в Бразилии дважды провалились на больших турнирах: на ЧМ-2018 вообще не смогли выйти из группы, а на минувшем Евро для них все закончилось уже в первом раунде плей-офф. Йоахим Лев явно выработал свой ресурс со сборной, о его уходе было объявлено задолго до чемпионата Европы.

На смену тренеру, который возглавлял бундестим на протяжении 15 лет, пришел Ханси Флик. В первый же сезон он выиграл с «Баварией» все что можно, а покинув клуб, с ходу начал штамповать победы в сборной. Осенью Германия выиграла все матчи, пропустила только однажды и за два тура до конца гарантировала себе первое место. Сборная явно подустала от Лева, а Лев — от сборной. Мотивация и идеи Флика пришлись как нельзя кстати. Если на двух предыдущих крупных турнирах бундестим причисляли к фаворитам скорее по инерции, то через год в Катаре есть все шансы увидеть настоящую немецкую машину. Флик отлично умеет управлять такими.

1. Катар

Квалифицировался: 2 декабря 2010 года

Тренер: Феликс Санчес Бас

Капитан: Хассан аль-Хайдос

Стоимость состава: € 20 млн

Участие в чемпионатах мира: 0

Сборная Катара впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира. О выборе в пользу этой страны было объявлено за 12 лет до старта турнира, в тот же день, когда Россия стала хозяйкой ЧМ-2018. Катарская команда в последнее время заметно прогрессирует: если в момент исторического объявления в Цюрихе она была в рейтинге ФИФА лишь 112-й, то сейчас идет на 48-м месте.

В 2019 году сборная Катара под руководством испанца Санчеса Баса впервые стала сильнейшей на континенте, выиграв Кубок Азии. На пути к трофею катарцы обыграли постоянных участников ЧМ — Корею и Японию. В прошлом году приняли участие в Кубке КОНКАКАФ и смотрелись на фоне сборных Центральной и Северной Америки вполне прилично: дошли до полуфинала, где уступили США (0:1). Правда, в товарищеских матчах с европейскими сборными этой осенью Катар выглядел бледно: Сербия — два раза 0:4, Португалия — 1:3 и 0:3, Ирландия — 0:4. Вничью удалось сыграть только с Люксембургом и Азербайджаном.

Кто еще близок к выходу на чемпионат мира?

Европа. В конце марта определятся еще три участника. Напомним сетку стыкового мини-турнира, из которой следует, что на ЧМ точно не поедет либо Италия, либо Португалия.

Южная Америка. Сборная Эквадора в этом веке уже трижды пробивалась в финальную часть ЧМ, но к ее успехам все равно трудно привыкнуть. Вот и сейчас скромная команда без суперзвезд близка к тому, чтобы финишировать вслед за Бразилией и Аргентиной. Для гарантированного попадания в Катар нужно будет в марте обыграть Парагвай в гостях. Впрочем, эквадорцы могут квалифицироваться, и вообще не набрав очков в оставшихся двух матчах — отрыв от преследователей комфортный, а у конкурентов календарь ничуть не легче.

На четвертую прямую путевку претендуют Уругвай и Перу, которые 24 марта в очной встрече и должны решить ее судьбу. Чили еще рассчитывает попасть в Катар через стыки, а вот Колумбии, похоже, даже это не светит. Судя по положению в группе за два тура до финиша, шансы у колумбийцев на удачный исход чисто теоретические. Провал участника плей-офф двух последних ЧМ — одна из главных сенсаций этого отбора.

Северная и Центральная Америка. За три тура до финиша Канада уверенно лидирует в группе — для оформления путевки ей осталось набрать лишь два очка. За всю историю канадцы только однажды участвовали в ЧМ в 1986 году. Двое других постоянных участников чемпионатов мира от КОНКАКАФ — США и Мексика — также все вопросы должны решить в марте. За четвертое место, дающее путевку в стыки, спорят Панама и Коста-Рика.

Азия. Если от группы А финалисты ЧМ уже известны, то в группе В еще осталась интрига. Саудовской Аравии достаточно одержать одну победу в двух матчах. Австралия и Япония в очной встрече должны решить судьбу второй путевки: японцев вполне устроит ничья, а вот австралийцам нужно только победа. Если одержать ее не удастся, придется играть в стыках.

Африка. Здесь также все будет решаться в марте в стыковых матчах (дома и в гостях), победители получат путевки в Катар:

Египет — Сенегал

Камерун — Алжир

Нигерия — Гана

ДР Конго — Марокко

Мали — Тунис

Читайте также: