«Фиорентина» осталась с Кокориным, «Аталанта» не отпустила Миранчука. Красавчики и неудачники трансферного дедлайна

Подводим итоги последнего дня зимнего трансферного окна в Европе в формате «победители и проигравшие».

Подводим итоги последнего дня зимнего трансферного окна в Европе в формате «победители и проигравшие».

Выиграл «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» еще вполне способен побороться за место в Лиге чемпионов (отставание от «Манчестер Юнайтед» два очка с двумя играми в запасе), тем более с усилением, которое получил Антонио Конте. Из «Ювентуса» были выписаны центральный полузащитник Родриго Бентанкур (19 млн евро) и правый вингер Деян Кулушевски (аренда за 10 млн евро).

Возможности обоих Конте прекрасно знает по чемпионату Италии, да и в Турине бывшему тренеру наверняка выдали подробные рекомендации на футболистов. Кулушевски стал планом Б (или даже Ц) после того, как «Тоттенхэм» не смог подписать Луиса Диаса из «Порту» и Адама Траоре из «Вулверхэмптона» — оба игрока предпочли другие клубы.

Параллельно «Тоттенхэм» избавился от дорогостоящих пассажиров, рассовав по арендам Танги Ндомбеле (обратно в «Лион», где тот и стал звездой), Брайана Хиля («Валенсия») и Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»). Деле Алли ушел в «Эвертон». Все это в рамках перестройки состава, который Конте, как обычно, выкраивает по своему образу и подобию.

Проиграл Усман Дембеле

Главная и самая надоедливая сага зимнего трансферного окна — попытки «Барселоны» избавиться от Усмана Дембеле, одной из самых дорогих покупок в клубной истории. Дембеле отказывался продлевать контракт на предлагаемых условиях, но и переходить куда-то еще не горел желанием и даже был готов остаток сезона провести на скамейке запасных.

«Барса» искала возможных покупателей везде, и европейская пресса накануне дедлайна сходила с ума: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «ПСЖ». В итоге нападающий никуда не перешел, а известный инсайдер Фабрицио Романо казнил журналистов — реальных перспектив перехода не было ни в один из вышеперечисленных клубов.

Выиграл «Эвертон»

В битве за выживание в английской премьер-лиге обозначился суперклуб — это «Эвертон». Конечно, у руководства были несколько иные амбиции, там рассчитывали попасть в еврокубки, но реальность оказалась суровей ожиданий. Сейчас ливерпульская команда находится в четырех очках от зоны вылета. Чтобы не упасть в чемпионшип, было решено за одно трансферное окно создать чуть ли не новую команду.

Во-первых, клуб возглавил Фрэнк Лэмпард. Это уже третий главный тренер «Эвертона» за последние 8 месяцев (после Анчелотти и Бенитеса). У Лэмпарда все плохо закончилось в «Челси», но первый сезон вселял оптимизм, да и перед «Эвертоном» стоят совершенно иные задачи.

Продав Люку Диня в «Астон Виллу» за 30 миллионов евро, «Эвертон» изыскал средства для подписания шестерых (!) футболистов в январе. К приобретенным заранее Виталию Миколенко, Нейтену Паттерсону, Анвару Эль Гези и Билли Креллину в последний день трансферного окна присоединились Делле Алли из «Тоттенхэма» и Донни ван де Бек из «Манчестер Юнайтед».

Проиграл Алексей Миранчук

Полузащитник сборной России так и не смог вырваться из «Аталанты», где совсем не получает игрового времени. В январе у него нарисовались сразу два варианта в Италии, но оба не сработали. Сначала его хотел взять к себе в «Дженоа» Андрей Шевченко, но украинского специалиста быстро уволили, и кандидатура Миранчука отпала.

Накануне закрытия трансферного окна итальянская пресса писала про интерес «Лацио». Якобы римляне готовы были взять Миранчука в аренду до конца сезона за один миллион евро. Увы, тут уже наложил вето главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Во-первых, периодические приступы депрессии у Йосипа Иличича не позволяют рассчитывать на него постоянно. Во-вторых, в коронавирусный сезон как никогда требуется глубина состава, которую Алексей обеспечивает. Пускай и на скамейке.

Выиграл Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен последний раз играл в официальном матче 12 июня, в тот злополучный день, когда у него остановилось сердце в матче Евро–2020. После процесса реабилитации врачи дали датчанину добро на продолжение футбольной карьеры. Загвоздка была в том, что у Эриксена в грудной клетке находится дефибриллятор, и в Италии с таким комплектом футболистам выступать запрещено.

Датчанин долго искал подходящие варианты и нашел под занавес январских подписаний. Пускай «Брентфорд» далеко не самая звездная команда АПЛ, зато в заявке значатся восемь соотечественников и знакомый тренер Томас Франк — с ним Эриксен пересекался в юношеской сборной. Самое главное, что можно вновь играть в футбол!

Проиграла «Барселона»

Дело не только в Усмане Дембеле, который теперь будет с кислой физиономией сидеть на скамейке и проедать зазря зарплату. «Барселона» не смогла избавиться от центрального защитника Самюэля Умтити. Были разговоры об аренде в «Арсенал», но на одной из тренировок Умтити сломал плюсневую кость и выбыл из строя на три месяца.

Учитывая тяжелое финансовое положение, каталонцам нужно было разгружать финансовую ведомость, чтобы иметь возможность кого-то подписать. Так на «Камп Ноу» не оказались форвард Альваро Мората, которого Хави очень хотел видеть в центре нападения, и левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико.

На флажке был подписан Адама Траоре, а ранее приобретены Ферран Торрес и Дани Алвес, но для возвращения в Лигу чемпионов «Барселоне» этого может не хватить.

Выиграл «Арсенал»

Некоторым клубам не столь важно кого-либо приобрести, куда важнее — избавиться от балласта. Пьер-Эмерик Обамеянг тянул зарплатную ведомость «Арсенала» на дно, зарабатывая по 350 тысяч фунтов в неделю и при этом вообще не играя.

В клубе перебрали разные варианты, но даже сделку с «Барселоной» не удалось оформить как положено в формате аренды. «Арсеналу» просто пришлось разорвать контракт с нападающим, чтобы он на правах свободного агента уехал в Каталонию. На свободных агентов дедлайн не распространяется, поэтому «Барса» спокойно подписала Обамеянга сегодня утром. А «Арсенал» — с облегчением!

Проиграла «Фиорентина»

Возможно, «Фиорентине» в ближайшее время придется пойти по стопам «Арсенала» и тоже добиваться разрыва контракта со своим нападающим. Не будем показывать пальцем, хотя это Александр Кокорин.

В последний день итальянская пресса писала об интересе к Кокорину российских и турецких клубов, а Corriere dello Sport даже называло конкретного заказчика — «Химки». Ничего не получилось, головная боль будет мучить боссов «Фиорентины» и в феврале.

Зимой «Фиорентину» покинул главный бомбардир Душан Влахович, но на положении Кокорина это никак не сказывается. Клуб в январе подписал двух нападающих — Пентека и Кабрала. Еще одно доказательство, что в клубе на 30-летнего россиянина не особо рассчитывают.

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