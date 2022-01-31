«Трансфер Траоре — хороший, но Барса» в ближайшие годы вряд ли что-то выиграет. Хави не волшебник». Колонка Генича

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич — о том, как Хави пытается вывести каталонский клуб из кризиса.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич — о том, как Хави пытается вывести каталонский клуб из кризиса.

После 21 игры «Барселона» идет на пятом месте в испанской лиге (35 очков)

— Ничего волшебного в «Барселоне» не происходит. Все прекрасно понимают, какие проблемы у клуба и Хави. Даже чтобы заявить новичка, надо, чтобы кто-то из нынешних футболистов пошел на уступки. Ветераны «Барсы» это понимают. Альба согласился на снижение зарплаты, Пике, Бускетс. Осложняют ситуацию история с Дембеле и травмы Фати.

Поэтому при том относительном позитиве, который есть в игре, «Барса» уже проиграла Суперкубок (пусть в целом и оставила приятное впечатление), вылетела из Кубка, и не сказать, что с попаданием в топ-4 и ЛЧ всё так безоблачно. В последней встрече — против «Алавеса» — на «Барсу» было тяжело смотреть. Просто печальное зрелище. Особенно если вспоминать, как команда играла при Энрике, Гвардиоле и вообще в эпоху Месси.

Сейчас «Барселоне» надо в первую очередь стабилизировать финансы. Лапорта всяческими путями разгребает всё, что было сделано Бартомеу и его командой. В СМИ всплывают новые подробности той работы, хочется просто за голову хвататься. Это и провальные трансферы, и завышенные зарплаты. Если правда, что Дембеле получает 20 миллионов в год (при том что на его покупку и так потратили огромные деньги), это просто ужас.

Тем более что сейчас француз со своим агентом сходят с ума и просят 45 миллионов в год. То есть больше 200 за 5 лет. Вспоминается, как «Барса» с ним возилась. Нанимала диетолога, специального человека, который бы следил, чтобы Дембеле не опаздывал на тренировки, наблюдал за восстановлением. Если после всего этого Усман выкручивает руки клубу при нынешнем кризисе, то нужно искать способы избавиться от такого игрока.

Понятно, никто не ожидал, что будет пандемия. Бартомеу, видимо, верил, что в случае чего спасут трансфер Месси и маркетинговые доходы от его имени. Не вышло. О состоянии клуба многое говорит, что «Барселона» вынуждена отказаться даже от молодого австрийца Юсуфа, которого взяла в аренду из «Рапида». Потому что нет возможности платить лишние десятки тысяч евро, не говоря уже про сотни и миллионы.

Переходы Феррана Торреса и Адама Траоре (пусть и в аренду) — это, конечно, позитив. Торрес от и до подходит «Барсе» по всем характеристикам. Помню его еще по «Валенсии». Он тогда с таким апломбом уходил — требовал зарплату больше всех в клубе (будучи молодым игроком), капитанскую повязку. «Валенсия» на это не пошла, хотя это был ее воспитанник. После этого Торрес приносил пользу «Сити», сборной Испании. Однозначно хороший трансфер.

Адама Траоре — воспитанник «Барселоны», хотя если смотреть на его юношеские фотографии и на то, как он выглядит сегодня, это просто два разных игрока. Он добавит команде как раз того, чего ей не хватает: взрывной скорости, игры один в один. Раньше «Барса» искала исполнителей типажа Феррана Торреса, чтобы было больше игры накоротке, чтобы нападающий мог отыграться, правильно открыться. Но концепция меняется, и нужны футболисты и типажа Траоре. Чтобы его можно было оставлять один в один на фланге, а он решал эпизод. Потому что сейчас у «Барсы» много талантливых молодых в центре, у которых выдающаяся культура паса, техника, но всё делается в таком академичном стиле, с перекатыванием мяча с фланга на фланг. Не хватает взрыва, обводок.

При этом вдвойне обидно за Хави: ему приходится сталкиваться с огромными трудностями. Хотя он знал, на что шел. И в подобной ситуации, как легенда клуба, не мог остаться в стороне, поэтому и согласился помочь.

Хави может вернуть игру, сделать ее ярче, но с таким подбором футболистов вряд ли реально претендовать на что-то большее. Нет тех, кто мог бы делать разницу. Торрес, Депай — хорошие игроки, но можно ли их сравнить с тем же Суаресом? Конечно, нет. Ветераны вроде Альбы и Бускетса способны приносить какую-то пользу, только этого мало.

Поэтому практически не сомневаюсь, что в ближайшие 3-5 лет «Барса» если и выиграет какой-то титул, то внутри страны. И, скорее всего, Кубок. А о победе в чемпионате, успехе в ЛЧ вряд ли стоит даже говорить. «Барселоне» надо думать о том, как бы просто попасть в топ-4. Потому что «Реал», «Атлетико», «Севилья», да даже «Бетис» и «Вильярреал» выглядят структурнее, чем нынешняя «Барса». Хави не волшебник, с какой бы симпатией мы к нему ни относились. Думаю, ему будет тяжело что-то выиграть с «Барселоной».

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