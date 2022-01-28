В России масса посредственных легионеров. Клубы и дальше при их покупке хотят иметь право на ошибку

В лидеры по промахам неожиданно выбился ЦСКА.

В лидеры по промахам неожиданно выбился ЦСКА.

Пока нет живого футбола, в России фиксируется вспышка интереса к обсуждению общих, системных вещей — от паспортов болельщика до вечной темы легионерского лимита. Понятно, что полной отмены лимита пока быть не может хотя бы по той причине, что профессиональные клубы еще в значительной степени финансируются государством. Поэтому разговор идет вокруг деталей. Сторонники смягчения обсуждают модальности: а если допустить двенадцать? Или тринадцать? А если с доплатой за доморощенных?

РФС на днях направил в Минспорта предложение по лимиту на будущий сезон, подробностей которого союз не раскрыл. Хотя известно, что любой из обсуждавшихся вариантов предполагал смягчение лимита.

Между тем сделки в открывшемся зимнем окне показывают, что и при ныне допущенных восьми иностранцах среди них уже слишком много посредственных, которые и не делают свои клубы сильнее, и не кажутся особенно ликвидными активами для продаж.

Из больших клубов, представители которых активно выступают за смягчение, самый безошибочный в выборе иностранцев — «Зенит». Да и в нем назревает ситуация, когда новичок Адамов еще больше усложнит положение звездного легионера Ловрена, который и до этого-то не всегда выигрывал конкуренцию у доморощенных защитников.

«Спартак», который не справился с адаптацией Тиля, фактически признал публично свой промах с еще одним голландцем: посредственный Хендрикс, державшийся в Тушино даже не за состав, а за место на лавке, с немалым трудом сдан в аренду «Фейеноорду».

Целая система то ли неумения выбирать легионеров, то ли готовить их, вскрылась этой зимой в ЦСКА. Сначала нашел себе новый клуб потерявший себя в команде Бистрович. И новым клубом стал всего-навсего «Фатих Карагюмрюк» (12-е место чемпионата Турции). Вскоре возник разговор о том, что «Уэска» (15-е место второго испанского дивизиона) может досрочно вернуть в ЦСКА из аренды Гайча. Его представитель, правда, быстро опроверг этот вариант, но интересно: с чего бы он вообще возник? И наконец, обрел новую команду толком не заигравший в Москве Бохинен: это «Салернитана» (20-е место чемпионата Италии). И это еще никто не ворошит призраков максимально странного олимпийского чемпиона Фукса, обладателя самых дорогих в истории чемпионата России игровых минут.

Там и раньше на условного Вагнера приходился условный Янчик, но по крайней мере были эти самые «вагнеры». А кто сыграет в ЦСКА роль успешного легионера теперь? Где гарантия, что в клубе, где в последнее время заиграл один легионер из десятка, таким может стать Медина или Языджи?

«Локомотив» дал понять, что даже при всей своей экстравагантности не станет выкупать за 17 млн фунтов Анджорина у «Челси», а Анджорин в ответ дал понять, что и вовсе не станет возвращаться весной в Москву, хотя договор аренды еще действует. В «Локомотиве» теперь и без него достаточно таких бутонов, в отношении которых продавцы цветов обещают, что они обязательно раскроются при домашней температуре в вазе с водой, и приходится верить им на слово.

А если нет — то нет. Эту простую мысль «на голубом глазу» донес до нас смотрящий за клубом от Ральфа Рангника — Ларс Корнетка. В программном интервью коллеге Ярославу Сусову руководитель «Локомотива» по спорту и развитию заявил буквально следующее: «Из-за ограничения (имеется в виду лимит на легионеров — 8 иностранцев в заявке. — «Матч ТВ») вы стремитесь подписывать иностранцев максимального качества. Это влечет большие затраты: трансфер, зарплата. Этим ограничение нелогично».

Ну, это просто — занавес. Между строк предлагается прочесть следующее: «Логичнее будет дать нам право подписывать посредственных легионеров. Они обойдутся клубному бюджету дешевле!»

То есть прогрессивно мыслящие немецкие харизматики фактически предлагают узаконить в России «казус Сапатера»: право беспошлинно ввозить в страну малопонятных игроков-пассажиров. Но они будут скромные. Слишком много не попросят, и станут, возможно, даже ездить на тренировки на метро — из экономии.

Мы-то считали, что борьба за смягчение лимита — это борьба за то, чтобы в Россию приезжало больше «иностранцев максимального качества». Вся идеология борьбы построена на этом тезисе. Мол, сильные иностранцы помогут в еврокубках, рядом с сильными иностранцами вырастут в мастерстве местные игроки, и так далее.

Но Корнетка уже проговорился, и стала очевидна истинная подоплека борьбы. Она ведется за то, чтобы у клубов было несгораемое право на ошибку при подписании легионеров. Привезли, не заиграл, увезли, привезли другого. Постоянная и ничем не ограниченная прокачка через российский чемпионат рабочей силы и денег. Отсутствие барьеров качества. То есть ровно то, против чего в свое время лимит и вводился. Но никогда еще аргументы его противников не звучали с такой откровенностью.

Читайте также: